Pompe di calore: guida a scelta, efficienza e installazione

Il costo di una pompa di calore varia in base alla tecnologia scelta, alla potenza e alla complessità dell’intervento. Oltre al prezzo della macchina, occorre considerare installazione, adeguamenti elettrici e idraulici, sistemi di accumulo per l’acqua calda sanitaria e opere accessorie. La spesa può aumentare quando è necessario riqualificare anche l’impianto esistente o sostituire i terminali di emissione. È quindi importante confrontare preventivi che includano lavorazioni equivalenti e valutare anche i costi di manutenzione e assistenza nel tempo, per stimare l’investimento complessivo.