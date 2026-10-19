Pompe di calore e caldaie: confronto tra costi ed efficienza

Vantaggi e limiti delle due tecnologie

Le pompe di calore offrono elevata efficienza energetica, la possibilità di integrare fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni locali. Tuttavia richiedono investimenti iniziali più elevati e possono necessitare di edifici e impianti adeguatamente progettati per esprimere il massimo delle prestazioni.

Le caldaie presentano invece costi iniziali generalmente inferiori, una tecnologia consolidata e una buona adattabilità agli edifici esistenti. D’altro canto continuano a dipendere da combustibili e non raggiungono gli stessi livelli di integrazione con la produzione elettrica da fonti rinnovabili.