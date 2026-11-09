Profili per edilizia e costruzioni a secco: l’offerta Protektor

Al centro dello sviluppo commerciale di Protektor si inseriscono le soluzioni per finiture di interni e l’edilizia a secco, come profili Lumino per l’illuminazione Led e i profili anticorrosione Defendo per soffitti e pareti divisorie, le tecnologie innovative per facciate ventilate e tetti, fino alle costruzioni leggere in acciaio con la linea Edificio.

«Protektor è per chi decide di stare al passo con i tempi e anticipare le tendenze dell’industria delle costruzioni, anche se ovviamente non mancano i grandi classici: i nostri partner hanno l’opportunità di differenziarsi sul mercato, offrendo soluzioni sempre all’avanguardia», afferma Chiara Bellotti, sales manager per il mercato italiano dell’azienda.

Forniture per l’edilizia: logistica più efficiente e servizi integrati

Dalla consulenza tecnica alle soluzioni personalizzate, Protektor garantisce che le esigenze dei clienti siano sempre al centro. Per questo motivo ha deciso di integrare la gamma per l’edilizia a secco nel portafoglio già esistente di profili per intonaco, sfruttando preziose sinergie e migliorando le prestazioni di mercato.

Presso la sede centrale di Gaggenau, in Germania, l’ampliamento degli spazi logistici ha gettato le basi per una gestione delle forniture ancora più efficiente: le nuove capacità consentono uno stoccaggio ottimizzato e una spedizione più rapida dei prodotti. Inoltre, verrà potenziato anche il settore Inside Sales, al fine di assicurare un’assistenza clienti ancora più completa e sostenibile.

«L’ampliamento della gamma rafforza l’offerta per il retail edile, puntando su qualità e servizio. L’integrazione di soluzioni per intonaci, cartongesso, facciate e drenaggio consente al commercio specializzato un approvvigionamento più efficiente e un maggiore valore per il cliente», commenta Andreas Metzger, ad marketing & vendite in Germania.

Digitalizzazione e supporto ai rivenditori edili

Anche la digitalizzazione riveste un ruolo centrale. Grazie a una serie di nuovi strumenti, l’azienda sostiene le proprie attività di vendita e offre valore aggiunto innovativo sia ai partner che ai clienti.

Tra questi figurano, per esempio, elenchi di magazzino personalizzati per i rivenditori, schede fotografiche realizzate in formato digitale e un intuitivo motore di ricerca dei prodotti sul nuovo sito web aziendale.

Particolarmente degno di nota è l’utilizzo di analisi dei big data per individuare tempestivamente le tendenze di mercato e reagire di conseguenza.

«Le soluzioni digitali sono progettate per servire in modo efficiente e sostenibile tutti gli stakeholder, mentre l’analisi dei dati consente di ottimizzare costantemente marketing e vendite, migliorando il supporto al cliente», dichiara Stefan Elmer, responsabile marketing Protektor.

Sostenibilità, ambiente e gestione delle risorse

Come sottolineato dal socio amministratore Christof Maisch, «tecnologie e processi digitali rafforzano competitività e innovazione preparando Protektor alle sfide future».

L’espansione della logistica e la spinta sulla digitalizzazione si accompagnano a un programma interno di misure in materia di ambiente, risorse e sfera sociale.

Gli aspetti legati alla sostenibilità sono considerati parte integrante dello sviluppo aziendale. A tal fine, Protektor valuta, in determinati processi aziendali, come utilizzare le risorse in modo più efficiente, selezionare i materiali in modo più mirato e ridurre l’impatto ambientale.

Protektor: oltre 120 anni di esperienza nei sistemi per l’edilizia

Dal 1903 Protektor sviluppa soluzioni per il settore edile. La gamma spazia da profili per intonaco e per cartongesso, a sottostrutture per pareti divisorie e controsoffitti, profili per facciate, massetti e calcestruzzo, nonché strutture leggere in acciaio e prodotti per il drenaggio dei tetti.

Presente in oltre 40 paesi, l’azienda dispone di tre siti produttivi in Germania, Gran Bretagna e Svizzera. La lunga tradizione, la forza innovativa e l’impegno per la massima qualità sono i pilastri fondamentali dell’azienda, il cui obiettivo è quello di arricchire il settore con soluzioni affidabili e certificate.