Come funziona una pompa di calore: principio e componenti

Riscaldare e raffrescare la propria abitazione diventa ogni anno più caro; il costo delle bollette energetiche sta raggiungendo livelli che mettono a dura prova i bilanci delle famiglie italiane. Pensare alla sostituzione della vecchia caldaia è sicuramente una soluzione per ridurre i consumi e per mantenere una qualità di vita confortevole.

La pompa di calore rappresenta una delle tecnologie più efficienti per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. Il suo funzionamento si basa sulla capacità di trasferire energia termica da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più elevata, utilizzando energia elettrica per alimentare il processo. A differenza dei sistemi tradizionali che producono calore attraverso la combustione, la pompa di calore lo preleva dall’ambiente esterno e lo rende disponibile per gli spazi interni.