Finestra Standard Velux con vetro piano: design e caratteristiche costruttive

Rispetto alla precedente versione con cupola, la nuova Finestra Standard Velux mantiene l’attuale basamento in PVC, completo di vetro stratificato interno, ma introduce importanti aggiornamenti nella configurazione esterna. La superficie superiore è realizzata in vetro piano temprato, abbinato a un profilo perimetrale in alluminio. Questa soluzione conferisce al prodotto un’estetica più moderna e pulita, con una superficie vetrata che si integra meglio con il linguaggio architettonico contemporaneo. La nuova configurazione è pensata per soddisfare le esigenze progettuali sia in ambito residenziale sia nel settore commerciale leggero, trovando applicazione, per esempio, in edifici scolastici e uffici. Tra gli elementi distintivi della nuova finestra si segnalano anche: un minore effetto di riflessione della luce percepito dall’interno, migliori prestazioni termiche, un isolamento acustico migliorato e una certificazione in classe antieffrazione RC2 per la variante 73Q.

Versioni fissa ed elettrica: installazione e compatibilità con le schermature

La nuova finestra per tetti Velux è disponibile in due configurazioni, per rispondere alle diverse necessità di progettazione e utilizzo degli ambienti. La versione fissa è identificata dalla sigla CFP, mentre quella apribile elettricamente è contraddistinta dalla sigla CVP. Quest’ultima è dotata di serie di un sensore pioggia, che consente la chiusura automatica della finestra in caso di precipitazioni. Una caratteristica funzionale che contribuisce a migliorare la gestione dell’apertura e la protezione degli ambienti interni. Dal punto di vista applicativo, la Finestra Standard può essere installata su coperture con una pendenza compresa tra 2 e 15 gradi. È inoltre compatibile con le schermature già esistenti, offrendo diverse possibilità di controllo della luce e della radiazione solare attraverso:

– tenda parasole;

– tenda filtrante plissettata;

– tenda semi oscurante plissettata. La disponibilità delle due configurazioni, fissa ed elettrica, permette quindi di adattare il prodotto alle caratteristiche dell’edificio e alle specifiche esigenze funzionali del progetto.

Finestra Velux ISG 2093: otto dimensioni disponibili e possibilità di sostituzione