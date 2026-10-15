Pompa di calore aria-acqua: funzionamento, applicazioni e prestazioni

Le pompe di calore aria-acqua sono una soluzione sempre più utilizzata per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Sfruttano il calore presente nell’aria esterna e, attraverso un ciclo termodinamico alimentato da energia elettrica, lo trasferiscono all’acqua destinata all’impianto.
La loro applicazione richiede una valutazione delle caratteristiche dell’edificio, del sistema di distribuzione e delle temperature necessarie per il riscaldamento. La scelta della pompa di calore deve infatti considerare l’intero impianto, non soltanto le caratteristiche del generatore, per garantire comfort, affidabilità e consumi contenuti.
Come funziona una pompa di calore aria-acqua
Il funzionamento si basa sul trasferimento di energia termica dall’aria esterna a un circuito idraulico. Il processo avviene grazie a un fluido refrigerante che circola in un circuito chiuso e attraversa diverse fasi.
L’evaporatore assorbe calore dall’aria esterna, mentre il compressore aumenta la pressione e la temperatura del refrigerante. Nel condensatore, il calore viene ceduto all’acqua dell’impianto. Infine, la valvola di espansione riduce la pressione del fluido, consentendo al ciclo di ripartire.
Il sistema permette così di utilizzare l’energia termica dell’ambiente per riscaldare gli spazi interni e, nelle configurazioni predisposte, produrre acqua calda sanitaria.
I principali componenti della pompa di calore
Oltre agli elementi del circuito frigorifero, la macchina comprende un ventilatore per favorire il passaggio dell’aria attraverso lo scambiatore esterno, sensori e dispositivi elettronici di regolazione che adattano il funzionamento alle condizioni ambientali e alla richiesta di calore.
L’impianto può includere anche pompe di circolazione, valvole, filtri, vasi di espansione e sistemi di accumulo. Per la produzione di ACS viene generalmente previsto un bollitore dedicato, dimensionato in funzione delle esigenze dell’edificio e degli occupanti.
La configurazione dei componenti varia in base alla tipologia di macchina e allo schema impiantistico adottato.
Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
Le pompe di calore aria-acqua possono alimentare diversi sistemi di emissione, tra cui pannelli radianti, ventilconvettori e radiatori. La compatibilità con i terminali esistenti deve essere verificata in fase di progettazione, considerando la potenza richiesta e le temperature di mandata necessarie.
I sistemi radianti sono particolarmente adatti perché lavorano generalmente con acqua a bassa temperatura. Anche i ventilconvettori possono offrire buone prestazioni, se correttamente dimensionati. Negli edifici dotati di radiatori tradizionali, invece, è necessario verificare che la potenza termica disponibile sia sufficiente anche nelle giornate più fredde.
Per la produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore può essere collegata a un bollitore di accumulo che permette di soddisfare le richieste degli utenti. La gestione dell’ACS richiede temperature generalmente superiori a quelle utilizzate per il riscaldamento, aspetto da considerare nel dimensionamento e nella regolazione del sistema.
Pompe di calore monoblocco e split: le differenze
Le principali configurazioni disponibili sono monoblocco e split, che si differenziano per la disposizione dei componenti e per i collegamenti tra unità esterna e impianto interno.
Pompa di calore monoblocco
I principali componenti frigoriferi sono racchiusi nell’unità esterna, collegata all’impianto interno attraverso tubazioni idrauliche. È importante proteggere adeguatamente i tratti esposti dal rischio di gelo.
Pompa di calore split
L’unità esterna è collegata a un’unità interna attraverso tubazioni frigorifere. Questa configurazione limita la presenza di circuiti idraulici esposti all’esterno, ma richiede una corretta installazione dei collegamenti frigoriferi.
La scelta dipende dagli spazi disponibili, dalle caratteristiche dell’edificio, dalle condizioni climatiche e dai requisiti di installazione. Nessuna delle due configurazioni è sempre preferibile: occorre valutare le esigenze specifiche del progetto.
Pompe di calore ad alta temperatura e sistemi ibridi
Negli edifici esistenti, dove i radiatori possono richiedere temperature di mandata elevate, è possibile valutare pompe di calore ad alta temperatura. La loro applicabilità deve essere verificata in base alle condizioni climatiche e alle caratteristiche dell’impianto.
Un’altra soluzione è rappresentata dai sistemi ibridi, che abbinano una pompa di calore a una caldaia. La regolazione gestisce i generatori in funzione della richiesta termica e delle condizioni di esercizio, consentendo di adattare il funzionamento alle esigenze dell’edificio.
Questa configurazione può essere utile negli interventi di riqualificazione energetica in cui la sostituzione completa del sistema di riscaldamento risulta complessa. La convenienza deve comunque essere valutata considerando costi di installazione, consumi e manutenzione.
Quali fattori influenzano le prestazioni
Le prestazioni di una pompa di calore aria-acqua dipendono da diversi elementi. La temperatura dell’aria esterna e quella dell’acqua richiesta dall’impianto incidono sul funzionamento della macchina, così come il dimensionamento e la qualità della regolazione.
Nei periodi freddi, la formazione di brina sulla batteria esterna può richiedere cicli di sbrinamento, con effetti temporanei sul funzionamento. Anche una macchina non correttamente dimensionata o un impianto idraulico mal regolato possono compromettere il risultato atteso.
È quindi fondamentale valutare il fabbisogno termico dell’edificio, la potenza disponibile nelle condizioni di progetto, le caratteristiche dei terminali e le modalità di produzione dell’acqua calda sanitaria.
Vantaggi e limiti impiantistici
Tra i principali vantaggi delle pompe di calore aria-acqua vi sono l’assenza di combustione diretta, la possibilità di integrare riscaldamento e produzione di ACS e l’abbinamento con un impianto fotovoltaico. I modelli reversibili possono inoltre fornire raffrescamento, se collegati a sistemi di emissione adeguati.
Esistono, tuttavia, alcuni aspetti da considerare. L’unità esterna richiede uno spazio idoneo, un corretto ricambio d’aria e attenzione al rumore e allo scarico della condensa. Devono essere verificate anche la disponibilità di potenza elettrica, la compatibilità con l’impianto esistente e le eventuali necessità di accumulo.
Negli edifici poco isolati o dotati di terminali che richiedono temperature elevate, può essere necessario intervenire sull’involucro edilizio, sulla distribuzione del calore oppure valutare una soluzione ibrida.
Come scegliere la configurazione più adatta
La scelta di una pompa di calore aria-acqua deve partire dall’analisi del fabbisogno energetico e delle caratteristiche dell’edificio. Nelle nuove costruzioni, gli impianti a bassa temperatura rappresentano spesso una soluzione favorevole; nelle ristrutturazioni è invece essenziale verificare la compatibilità con i terminali esistenti e con le temperature richieste.
Il corretto dimensionamento e l’integrazione tra generatore, distribuzione e sistemi di emissione sono determinanti per ottenere comfort e affidabilità nel tempo. La pompa di calore non va quindi considerata come un semplice sostituto della caldaia, ma come parte di un sistema integrato progettato in funzione delle esigenze reali dell’edificio.