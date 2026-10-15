Pompa di calore aria-acqua: funzionamento, applicazioni e prestazioni

La scelta di una pompa di calore aria-acqua deve partire dall’analisi del fabbisogno energetico e delle caratteristiche dell’edificio. Nelle nuove costruzioni, gli impianti a bassa temperatura rappresentano spesso una soluzione favorevole; nelle ristrutturazioni è invece essenziale verificare la compatibilità con i terminali esistenti e con le temperature richieste.

Il corretto dimensionamento e l’integrazione tra generatore, distribuzione e sistemi di emissione sono determinanti per ottenere comfort e affidabilità nel tempo. La pompa di calore non va quindi considerata come un semplice sostituto della caldaia, ma come parte di un sistema integrato progettato in funzione delle esigenze reali dell’edificio.