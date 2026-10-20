Pompe di calore: incentivi, requisiti e come ottenerli

Le pompe di calore rappresentano oggi una delle soluzioni più efficaci per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Grazie alle tecnologie sempre più evolute e ai numerosi incentivi messi a disposizione dallo Stato, famiglie e proprietari di immobili possono affrontare l’investimento iniziale beneficiando di importanti agevolazioni economiche. Nel quadro normativo attuale, le principali misure di sostegno sono il Conto Termico 3.0, l’Ecobonus e il Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione, ciascuno caratterizzato da specifici requisiti, procedure e vantaggi.
Conto Termico 3.0: contributo diretto fino al 65% della spesa
Tra gli strumenti più interessanti figura il Conto Termico 3.0, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A differenza delle detrazioni fiscali, questa misura prevede un contributo economico diretto, erogato sul conto corrente del beneficiario dopo l’approvazione della pratica. L’incentivo può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili per la sostituzione di impianti esistenti con sistemi a pompa di calore ad alta efficienza.
L’accesso è riservato agli interventi che sostituiscono impianti di climatizzazione invernale esistenti, migliorando le prestazioni energetiche dell’edificio. La richiesta deve essere presentata al GSE entro i termini previsti dalla normativa, allegando la documentazione tecnica e amministrativa necessaria.
Tra i documenti generalmente richiesti figurano:
- fatture relative all’intervento;
- ricevute dei pagamenti effettuati;
- schede tecniche dell’impianto installato;
- dichiarazione di conformità;
- documentazione attestante la sostituzione del vecchio generatore.
Uno dei principali punti di forza del Conto Termico è la rapidità del beneficio economico, che non dipende dalla capienza fiscale del contribuente. Per questo motivo la misura è spesso considerata particolarmente vantaggiosa per i cittadini che non possono recuperare integralmente una detrazione fiscale negli anni successivi.
Ecobonus: detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti esistenti
L’Ecobonus continua a essere una delle agevolazioni più utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico. Nel caso delle pompe di calore, l’incentivo si applica principalmente quando l’installazione comporta la sostituzione totale o parziale di un impianto di riscaldamento esistente.
Le aliquote previste sono generalmente pari al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con recupero della spesa attraverso la dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.
Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare specifici requisiti tecnici, tra cui i livelli minimi di efficienza energetica richiesti dalla normativa vigente. Inoltre, è obbligatoria la trasmissione dei dati dell’intervento al portale ENEA entro i termini stabiliti.
La documentazione da conservare comprende:
- bonifici parlanti;
- fatture e ricevute fiscali;
- asseverazioni e certificazioni tecniche;
- schede tecniche dei prodotti installati;
- ricevuta dell’invio della pratica ENEA.
L’Ecobonus rappresenta una soluzione interessante per chi dispone di adeguata capienza fiscale e preferisce recuperare la spesa attraverso le detrazioni IRPEF nel corso del tempo.
Bonus Casa: la detrazione legata agli interventi di ristrutturazione
Un’ulteriore opportunità è rappresentata dal Bonus Casa, conosciuto anche come Bonus Ristrutturazione. Questa misura consente di agevolare l’installazione di pompe di calore nell’ambito di lavori di recupero edilizio e manutenzione straordinaria.
Anche in questo caso le aliquote di detrazione sono generalmente fissate al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con un limite di spesa più elevato rispetto all’Ecobonus, che può raggiungere i 96.000 euro per unità immobiliare.
Il Bonus Casa si distingue per una maggiore flessibilità rispetto all’Ecobonus. Infatti, l’installazione della pompa di calore può rientrare in un progetto di ristrutturazione più ampio e non necessariamente in un intervento destinato esclusivamente al miglioramento energetico. Per ottenere l’agevolazione occorre utilizzare modalità di pagamento tracciabili, conservare la documentazione fiscale e rispettare gli eventuali adempimenti urbanistici richiesti per l’intervento.
Agevolazioni non cumulabili: come scegliere la misura più conveniente
Un aspetto fondamentale riguarda la non cumulabilità degli incentivi sul medesimo intervento. In particolare, Conto Termico ed Ecobonus non possono essere utilizzati contemporaneamente per le stesse spese, rendendo necessaria una valutazione preventiva della soluzione più conveniente.
La scelta dipende principalmente da alcuni fattori:
- disponibilità di capienza fiscale;
- importo dell’investimento;
- tempi di recupero dell’incentivo;
- caratteristiche tecniche dell’impianto;
- tipologia dell’immobile interessato.
In linea generale, chi desidera ottenere un rimborso più rapido tende a orientarsi verso il Conto Termico, mentre chi preferisce utilizzare una detrazione fiscale può valutare Ecobonus o Bonus Casa in base alla natura dell’intervento.
I requisiti tecnici diventano sempre più centrali
La normativa degli ultimi anni ha progressivamente indirizzato gli incentivi verso tecnologie a basso impatto ambientale. Le caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili non rientrano più tra gli interventi incentivabili, mentre le pompe di calore continuano a rappresentare una delle soluzioni maggiormente sostenute dalle politiche energetiche nazionali ed europee.
Per questo motivo risulta essenziale affidarsi a professionisti qualificati in grado di verificare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e predisporre correttamente tutta la documentazione necessaria.
Riepilogo dei bonus
L’installazione di una pompa di calore costituisce oggi un investimento strategico per migliorare il comfort abitativo, contenere le bollette energetiche e aumentare il valore dell’immobile. Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa offrono percorsi differenti ma complementari per sostenere la diffusione di queste tecnologie. La corretta valutazione dei requisiti, della documentazione richiesta e delle procedure di accesso consente di individuare la misura più adatta alle proprie esigenze, massimizzando il beneficio economico e contribuendo al contempo alla transizione energetica del patrimonio edilizio italiano.