Pompe di calore: incentivi, requisiti e come ottenerli

Le pompe di calore rappresentano oggi una delle soluzioni più efficaci per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Grazie alle tecnologie sempre più evolute e ai numerosi incentivi messi a disposizione dallo Stato, famiglie e proprietari di immobili possono affrontare l’investimento iniziale beneficiando di importanti agevolazioni economiche. Nel quadro normativo attuale, le principali misure di sostegno sono il Conto Termico 3.0, l’Ecobonus e il Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione, ciascuno caratterizzato da specifici requisiti, procedure e vantaggi.