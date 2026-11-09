A differenza di un chatbot tradizionale, che si basa prevalentemente su risposte predefinite, Cesare AI è progettato per interpretare le richieste degli utenti, comprendere il contesto della conversazione e individuare le informazioni più pertinenti rispetto alla domanda formulata.

Il funzionamento del sistema integra modelli linguistici avanzati, tra cui tecnologie basate su GPT, sistemi di consultazione delle informazioni aziendali e specifiche logiche di gestione delle richieste. Questa architettura consente di elaborare le domande in linguaggio naturale e di restituire risposte contestualizzate, attingendo alle informazioni tecniche e commerciali messe a disposizione da Berti Pavimenti Legno.

L’interazione permette di esplorare le collezioni aziendali attraverso differenti criteri di ricerca, adattando la consultazione alle necessità dell’utente.

In particolare, è possibile individuare le soluzioni disponibili considerando:

essenze legnose , per approfondire le caratteristiche delle diverse tipologie di legno

, per approfondire le caratteristiche delle diverse tipologie di legno tonalità , per orientare la scelta cromatica in funzione dello stile dell’ambiente

, per orientare la scelta cromatica in funzione dello stile dell’ambiente formati , per confrontare le diverse dimensioni e configurazioni dei pavimenti

, per confrontare le diverse dimensioni e configurazioni dei pavimenti finiture , per conoscere le alternative disponibili e le relative caratteristiche

, per conoscere le alternative disponibili e le relative caratteristiche esigenze stilistiche, per individuare le collezioni più coerenti con il progetto di interior design.

Oltre a facilitare la ricerca all’interno del catalogo, Cesare AI può suggerire prodotti in relazione all’ambiente di destinazione, alle preferenze estetiche e alle caratteristiche richieste dal progetto. Un supporto che può risultare utile sia al cliente che sta valutando l’acquisto di un pavimento in legno, sia all’architetto o al progettista impegnato nella definizione delle finiture di un intervento.