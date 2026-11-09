Berti Pavimenti Legno presenta Cesare AI, un assistente virtuale per la scelta del parquet progettato per accompagnare clienti, architetti e professionisti nella ricerca di informazioni sui prodotti, sulle caratteristiche tecniche, sulle modalità di posa e sulla manutenzione.
Quale parquet scegliere per un ambiente moderno? Quali sono le differenze tra le finiture disponibili? Come effettuare una corretta manutenzione di un pavimento in legno? Sono alcune delle domande alle quali Cesare AI è in grado di rispondere, utilizzando il patrimonio di informazioni tecniche e di prodotto sviluppato da Berti Pavimenti Legno nel corso della propria attività.
Disponibile sul sito aziendale, l’assistente virtuale permette di consultare le collezioni, approfondire le caratteristiche delle diverse soluzioni e individuare i prodotti più adatti alle esigenze progettuali. Un nuovo strumento digitale che mette in relazione la conoscenza del legno e l’esperienza aziendale con le opportunità offerte dalle tecnologie di intelligenza artificiale.
Cesare AI: l'intelligenza artificiale al servizio della scelta del parquet
Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere più accessibile il patrimonio di conoscenze tecniche e commerciali di Berti Pavimenti Legno, mettendolo a disposizione di clienti e professionisti attraverso un’interfaccia conversazionale. Anche il nome dell’assistente ha un significato particolare: Cesare AI è infatti un omaggio a Cesare Berti, fondatore dell’azienda nel 1948.
La scelta rappresenta un collegamento simbolico tra le radici artigianali dell’impresa e le nuove opportunità offerte dall’innovazione digitale. Un’evoluzione che, nelle intenzioni dell’azienda, non comporta una rinuncia alla propria storia, ma permette di valorizzare un patrimonio di competenze costruito nel tempo.
Matteo Berti, Direttore Marketing di Berti Pavimenti Legno, spiega la filosofia alla base dell’iniziativa:
«Per Berti, innovare significa continuare a evolversi senza perdere il legame con la nostra storia. La conoscenza del legno, dei prodotti e delle soluzioni tecniche è un patrimonio costruito in oltre settant’anni di attività: con Cesare vogliamo renderlo ancora più accessibile e mettere le nuove tecnologie al servizio di clienti e professionisti».
L’assistente virtuale si propone quindi come un ulteriore canale di accesso alle competenze aziendali, con la possibilità di fornire risposte pertinenti alle esigenze dei diversi interlocutori.
Come funziona il chatbot intelligente per la scelta del parquet
A differenza di un chatbot tradizionale, che si basa prevalentemente su risposte predefinite, Cesare AI è progettato per interpretare le richieste degli utenti, comprendere il contesto della conversazione e individuare le informazioni più pertinenti rispetto alla domanda formulata.
Il funzionamento del sistema integra modelli linguistici avanzati, tra cui tecnologie basate su GPT, sistemi di consultazione delle informazioni aziendali e specifiche logiche di gestione delle richieste. Questa architettura consente di elaborare le domande in linguaggio naturale e di restituire risposte contestualizzate, attingendo alle informazioni tecniche e commerciali messe a disposizione da Berti Pavimenti Legno.
L’interazione permette di esplorare le collezioni aziendali attraverso differenti criteri di ricerca, adattando la consultazione alle necessità dell’utente.
In particolare, è possibile individuare le soluzioni disponibili considerando:
- essenze legnose, per approfondire le caratteristiche delle diverse tipologie di legno
- tonalità, per orientare la scelta cromatica in funzione dello stile dell’ambiente
- formati, per confrontare le diverse dimensioni e configurazioni dei pavimenti
- finiture, per conoscere le alternative disponibili e le relative caratteristiche
- esigenze stilistiche, per individuare le collezioni più coerenti con il progetto di interior design.
Oltre a facilitare la ricerca all’interno del catalogo, Cesare AI può suggerire prodotti in relazione all’ambiente di destinazione, alle preferenze estetiche e alle caratteristiche richieste dal progetto. Un supporto che può risultare utile sia al cliente che sta valutando l’acquisto di un pavimento in legno, sia all’architetto o al progettista impegnato nella definizione delle finiture di un intervento.
Informazioni tecniche, posa e manutenzione: le funzionalità di Cesare AI
L’assistente virtuale non si limita alla consultazione delle collezioni e alla ricerca dei prodotti. Una parte importante delle sue funzionalità riguarda infatti l’accesso alle informazioni tecniche necessarie per conoscere e valutare correttamente un pavimento in legno.
Attraverso la conversazione, gli utenti possono approfondire diversi aspetti legati al mondo del parquet, tra cui:
- Certificazioni: informazioni sulle certificazioni e sulle caratteristiche dei prodotti.
- Modalità di posa: approfondimenti sulle soluzioni e sulle procedure di installazione.
- Manutenzione: indicazioni per la cura e la conservazione dei pavimenti in legno.
- Soluzioni per il cantiere: informazioni utili per affrontare le esigenze applicative e operative legate alla realizzazione degli interventi.
La possibilità di consultare questi contenuti attraverso un’interfaccia conversazionale rende più immediato l’accesso alle informazioni, senza dover necessariamente navigare tra numerose pagine o documenti aziendali.
L’intelligenza artificiale assume così il ruolo di strumento di supporto alla consultazione e all’orientamento. Non sostituisce, tuttavia, l’esperienza dei professionisti né le verifiche tecniche necessarie per valutare le specifiche condizioni di posa e di utilizzo. La valutazione delle caratteristiche del supporto, delle condizioni ambientali e dei requisiti applicativi continua infatti a richiedere competenze specialistiche.
Dalla ricerca di informazioni alla consulenza personalizzata
Un ulteriore elemento del progetto riguarda il collegamento tra l’assistente virtuale e i processi commerciali di Berti Pavimenti Legno. Cesare AI è stato infatti sviluppato non soltanto per semplificare la consultazione delle informazioni, ma anche per rendere più diretto il rapporto tra gli utenti e l’azienda.
Durante la conversazione è possibile avviare richieste di approfondimento, contatto commerciale o preventivo. In questo modo, il percorso digitale può proseguire oltre la fase informativa e trasformarsi in un’occasione di relazione con i referenti aziendali.
Il sistema prevede inoltre la possibilità di trasferire le informazioni raccolte durante l’interazione ai processi interni dell’impresa, incluso il CRM (Customer Relationship Management). L’obiettivo è agevolare la successiva gestione delle richieste da parte dei referenti competenti, facilitando il passaggio dall’interazione con l’assistente virtuale alla consulenza commerciale.
Il trattamento delle informazioni avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.