Pompa di calore e riscaldamento a pavimento: funzionamento e rendimento

Il confronto tra sistemi radianti e radiatori evidenzia differenze sostanziali sia dal punto di vista tecnico sia da quello energetico. I radiatori tradizionali sono progettati per funzionare con acqua ad alta temperatura e riscaldano prevalentemente per convezione. Questo genera movimenti d’aria più marcati e una distribuzione del calore meno omogenea all’interno degli ambienti. L’impianto radiante, invece, lavora a basse temperature e sfrutta principalmente l’irraggiamento termico. Di conseguenza offre un comfort più elevato e consente alla pompa di calore di operare nelle condizioni di massima efficienza.

Dal punto di vista gestionale, i radiatori garantiscono una risposta più rapida alle variazioni di temperatura ambiente, mentre i sistemi radianti privilegiano la stabilità termica. Per questo motivo i radiatori possono risultare vantaggiosi negli edifici utilizzati saltuariamente, mentre gli impianti radianti esprimono il meglio nelle abitazioni occupate in modo continuativo.