COP e SCOP pompe di calore: guida alla lettura dei dati

Quando si sceglie una pompa di calore, uno degli errori più comuni è confrontare soltanto i valori di potenza o fermarsi al dato di efficienza riportato in evidenza nelle brochure commerciali. In realtà, per comprendere le prestazioni reali di una macchina è fondamentale conoscere il significato di COP e SCOP, due parametri che descrivono il rendimento della pompa di calore in condizioni diverse.
La corretta interpretazione delle schede tecniche consente di effettuare una valutazione più consapevole, evitando aspettative irrealistiche sui consumi e sulle prestazioni dell’impianto.
Che cos'è il COP: il rendimento istantaneo della pompa di calore
Il COP (Coefficient of Performance) rappresenta il rapporto tra l’energia termica prodotta dalla pompa di calore e l’energia elettrica assorbita in uno specifico momento di funzionamento.
Per esempio, se una macchina assorbe 1 kWh di energia elettrica e produce 4 kWh di calore, il COP sarà pari a 4.
La formula è molto semplice:
COP = Energia termica prodotta / Energia elettrica assorbita
Più elevato è il valore del COP, maggiore sarà l’efficienza della pompa di calore in quelle precise condizioni operative.
Tuttavia è importante ricordare che il COP non è un valore fisso. Esso varia continuamente in funzione delle condizioni di lavoro e pertanto rappresenta un rendimento istantaneo, misurato durante una specifica prova di laboratorio.
Le condizioni di prova influenzano il valore del COP
Quando si legge una scheda tecnica è fondamentale verificare le condizioni alle quali è stato misurato il COP. Nelle pompe di calore aria-acqua si trovano spesso indicazioni come:
- A7/W35
- A2/W35
- A7/W55
- A-7/W35
Queste sigle descrivono le condizioni operative della prova. La lettera A indica la temperatura dell’aria esterna, mentre W identifica la temperatura dell’acqua di mandata dell’impianto.
Ad esempio:
A7/W35 significa:
- aria esterna a 7 °C;
- acqua di mandata a 35 °C.
In queste condizioni la macchina lavora in una situazione relativamente favorevole e quindi il COP tende a essere elevato. Al contrario, una prova in condizioni A-7/W55 risulta molto più impegnativa perché la pompa di calore deve estrarre energia da un’aria molto fredda e contemporaneamente produrre acqua a temperatura elevata. Di conseguenza il COP diminuisce sensibilmente.
Temperatura esterna e temperatura di mandata: i fattori che incidono sull'efficienza
Le prestazioni di una pompa di calore dipendono principalmente da due parametri.
Temperatura esterna
Più l’aria esterna è mite, più facilmente la pompa di calore riesce a prelevare energia termica dall’ambiente. Quando la temperatura esterna diminuisce, il compressore deve lavorare maggiormente per trasferire il calore all’impianto e l’efficienza si riduce.
In generale:
- temperature esterne elevate favoriscono COP più alti;
- temperature esterne basse determinano COP più bassi.
Temperatura di mandata
Anche la temperatura dell’acqua inviata all’impianto influenza notevolmente il rendimento. Una mandata a 35 °C, tipica degli impianti radianti a pavimento, permette alla pompa di calore di operare in condizioni ottimali. Al contrario, una mandata a 55 °C o superiore, frequente negli impianti con radiatori tradizionali, richiede uno sforzo maggiore e comporta una riduzione dell’efficienza.
Per questo motivo le pompe di calore esprimono il meglio delle loro prestazioni quando sono abbinate a sistemi di emissione a bassa temperatura.
Che cos'è lo SCOP: il rendimento stagionale reale
Se il COP descrive il rendimento in un preciso istante, lo SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) rappresenta invece l’efficienza media della pompa di calore durante un’intera stagione di riscaldamento. Si tratta di un parametro molto più significativo per stimare consumi e costi di esercizio.
Lo SCOP tiene conto di numerosi fattori:
- variazioni della temperatura esterna durante l’anno;
- funzionamento a carico parziale;
- cicli di sbrinamento;
- condizioni climatiche tipiche delle diverse aree europee;
- consumi ausiliari della macchina.
Per questo motivo lo SCOP offre una rappresentazione molto più vicina al comportamento reale dell’impianto rispetto al semplice COP.
Perché lo SCOP è più importante del COP nella scelta della macchina
Molti produttori evidenziano nelle proprie brochure valori di COP particolarmente elevati perché ottenuti in condizioni favorevoli. Un COP di 5 può sembrare eccezionale, ma potrebbe riferirsi esclusivamente a una condizione di laboratorio come A7/W35.
Nella realtà operativa dell’inverno, la macchina lavorerà con temperature esterne variabili e con richieste termiche differenti. Lo SCOP consente quindi di valutare l’efficienza media annuale, offrendo una previsione più attendibile dei consumi energetici. Per questo gli esperti del settore considerano lo SCOP uno dei parametri più importanti da confrontare tra modelli diversi.
Come leggere correttamente una scheda tecnica
Una scheda tecnica deve essere analizzata nel suo insieme e non limitandosi al valore di rendimento più elevato.
Gli aspetti principali da verificare sono:
- potenza termica erogata alle varie temperature esterne;
- COP nelle differenti condizioni di prova;
- SCOP stagionale dichiarato dal costruttore;
- temperatura di mandata associata ai dati prestazionali;
- campo operativo della macchina, cioè le temperature esterne minime e massime di funzionamento.
È importante confrontare dati ottenuti nelle stesse condizioni. Un COP misurato a A7/W35 non può essere confrontato direttamente con un COP dichiarato a A2/W55, perché le situazioni operative sono completamente diverse.
L'errore più comune nella valutazione delle pompe di calore
L’errore che si commette più spesso consiste nel considerare il COP come indicatore assoluto della qualità della macchina. In realtà una pompa di calore deve essere valutata sulla base delle condizioni in cui funzionerà realmente nell’edificio da servire.
Una macchina con un COP molto elevato in laboratorio potrebbe non essere la scelta migliore se deve lavorare frequentemente con temperature di mandata elevate o in zone climatiche particolarmente rigide. Per questo motivo è essenziale analizzare con attenzione sia il COP nelle condizioni di progetto sia soprattutto il valore di SCOP, che rappresenta la misura più affidabile dell’efficienza energetica stagionale.
Conoscere è il primo passo per comprender
La differenza tra COP e SCOP è fondamentale per comprendere le prestazioni effettive di una pompa di calore. Il COP misura il rendimento istantaneo in specifiche condizioni di prova, mentre lo SCOP esprime il rendimento medio stagionale e offre un’indicazione più realistica dei consumi annuali.
Per interpretare correttamente una scheda tecnica occorre sempre verificare temperatura esterna, temperatura di mandata e condizioni di prova associate ai valori dichiarati. Solo così è possibile confrontare correttamente modelli differenti e scegliere la soluzione più efficiente per il proprio impianto.