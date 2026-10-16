COP e SCOP pompe di calore: guida alla lettura dei dati

Conoscere è il primo passo per comprender

La differenza tra COP e SCOP è fondamentale per comprendere le prestazioni effettive di una pompa di calore. Il COP misura il rendimento istantaneo in specifiche condizioni di prova, mentre lo SCOP esprime il rendimento medio stagionale e offre un’indicazione più realistica dei consumi annuali.

Per interpretare correttamente una scheda tecnica occorre sempre verificare temperatura esterna, temperatura di mandata e condizioni di prova associate ai valori dichiarati. Solo così è possibile confrontare correttamente modelli differenti e scegliere la soluzione più efficiente per il proprio impianto.