Pompa di calore con termosifoni: compatibilità, consumi e temperature

Uno dei dubbi più frequenti tra chi valuta la sostituzione della caldaia riguarda la possibilità di utilizzare una pompa di calore con i tradizionali radiatori già presenti nell’abitazione. Spesso si sente affermare che questa tecnologia possa funzionare esclusivamente con impianti radianti a pavimento, ma si tratta di una semplificazione che non corrisponde alla realtà.
Le moderne pompe di calore possono infatti essere installate anche in edifici dotati di termosifoni tradizionali. La reale compatibilità dipende da una serie di fattori tecnici che devono essere valutati caso per caso, tra cui le dispersioni termiche dell’edificio, la temperatura di mandata richiesta dall’impianto e la potenza effettiva dei radiatori.
Temperatura di mandata e prestazioni dell'impianto
La differenza principale tra una caldaia e una pompa di calore riguarda il modo in cui viene prodotto il calore. Le caldaie tradizionali lavorano spesso con temperature dell’acqua comprese tra 60 e 80 gradi, mentre le pompe di calore raggiungono la massima efficienza quando operano a temperature più basse, generalmente tra 35 e 55 gradi.
Questo non significa che i radiatori non possano funzionare. Significa invece che occorre verificare se, con una temperatura di mandata inferiore, riescano comunque a garantire il comfort desiderato negli ambienti. In molti edifici moderni o riqualificati energeticamente, i radiatori esistenti risultano già sufficienti anche con temperature più contenute.
Il ruolo delle dispersioni dell'edificio
Un elemento fondamentale è rappresentato dalle dispersioni termiche dell’immobile. Un’abitazione ben isolata necessita di una quantità ridotta di energia per mantenere una temperatura confortevole, rendendo più semplice il lavoro della pompa di calore.
Al contrario, in edifici molto energivori, caratterizzati da pareti poco isolate, infissi datati e forti dispersioni, il fabbisogno termico può essere elevato. In questi casi il problema non è il radiatore in sé, ma la quantità di calore che l’edificio perde verso l’esterno.
Per questo motivo, prima di esprimere un giudizio sulla compatibilità di una pompa di calore, è indispensabile effettuare una valutazione energetica completa dell’immobile.
Il dimensionamento dei radiatori conta
La capacità di un radiatore di riscaldare un ambiente varia in funzione della temperatura dell’acqua che lo attraversa. Riducendo la temperatura di mandata diminuisce anche la potenza erogata.
Tuttavia, molti impianti esistenti presentano radiatori sovradimensionati rispetto alle reali esigenze dell’abitazione. Ciò accade soprattutto negli edifici costruiti negli anni passati, quando le tecniche di progettazione prevedevano ampi margini di sicurezza.
In queste situazioni i termosifoni possono continuare a garantire il comfort richiesto anche alimentati da una pompa di calore, senza necessità di interventi significativi.
Quando è necessario adeguare i terminali
Esistono comunque casi in cui può essere opportuno intervenire sui terminali di emissione. Qualora i radiatori risultassero insufficienti a fornire il calore necessario alle temperature di esercizio della pompa di calore, si possono adottare diverse soluzioni:
- sostituzione di alcuni radiatori con modelli più performanti;
- installazione di ventilconvettori;
- integrazione con ulteriori elementi radianti;
- miglioramento dell’isolamento dell’edificio per ridurre il fabbisogno energetico.
L’eventuale adeguamento non rappresenta però una regola generale, ma una valutazione tecnica che dipende dalle caratteristiche specifiche dell’immobile.
L’errore più comune
Affermare genericamente che una pompa di calore non possa funzionare con radiatori tradizionali è tecnicamente scorretto. La compatibilità non dipende dalla presenza dei termosifoni, ma dall’equilibrio tra diversi fattori: fabbisogno termico dell’edificio, livello di isolamento, dimensionamento dei radiatori e temperatura di mandata richiesta dall’impianto.
Molte abitazioni utilizzano già con successo pompe di calore abbinate a termosifoni esistenti, mentre altre possono richiedere interventi di ottimizzazione per ottenere le migliori prestazioni. La scelta corretta nasce sempre da un’analisi tecnica approfondita e non da affermazioni generiche.
Un settore in trasformazione
La diffusione delle pompe di calore sta contribuendo a trasformare il settore del riscaldamento domestico, ma è importante evitare luoghi comuni. I termosifoni tradizionali non rappresentano automaticamente un ostacolo all’installazione di una pompa di calore. Ogni edificio presenta caratteristiche specifiche che devono essere analizzate nel dettaglio.
Solo valutando dispersioni energetiche, temperatura di esercizio, resa dei radiatori e dimensionamento dell’impianto è possibile stabilire se l’integrazione sia immediatamente possibile o se siano necessari interventi di adeguamento. Proprio per questo motivo, una verifica tecnica preliminare rappresenta il passaggio fondamentale per individuare la soluzione più efficiente e conveniente nel lungo periodo.