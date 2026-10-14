Pompa di calore con termosifoni: compatibilità, consumi e temperature

La diffusione delle pompe di calore sta contribuendo a trasformare il settore del riscaldamento domestico, ma è importante evitare luoghi comuni. I termosifoni tradizionali non rappresentano automaticamente un ostacolo all’installazione di una pompa di calore. Ogni edificio presenta caratteristiche specifiche che devono essere analizzate nel dettaglio.

Solo valutando dispersioni energetiche, temperatura di esercizio, resa dei radiatori e dimensionamento dell’impianto è possibile stabilire se l’integrazione sia immediatamente possibile o se siano necessari interventi di adeguamento. Proprio per questo motivo, una verifica tecnica preliminare rappresenta il passaggio fondamentale per individuare la soluzione più efficiente e conveniente nel lungo periodo.