Pompe di calore: come calcolare la potenza corretta

La scelta di una pompa di calore non dovrebbe mai basarsi esclusivamente sulla superficie dell’abitazione o sulla potenza nominale indicata in catalogo. Il dimensionamento corretto richiede l’analisi del fabbisogno termico, delle dispersioni, delle condizioni climatiche locali e delle prestazioni reali della macchina alle temperature di progetto.

Un impianto correttamente dimensionato garantisce comfort, affidabilità, riduzione dei consumi e maggiore durata nel tempo. Al contrario, sia il sottodimensionamento sia il sovradimensionamento comportano inefficienze e costi aggiuntivi che possono compromettere il ritorno economico dell’investimento. La vera sfida progettuale consiste quindi nel trovare il punto di equilibrio tra fabbisogno dell’edificio e prestazioni effettive della pompa di calore, evitando soluzioni approssimative che rischiano di penalizzare l’intero sistema.