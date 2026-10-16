Pompe di calore: come calcolare la potenza corretta

La diffusione delle pompe di calore sta trasformando il settore della climatizzazione residenziale e commerciale. Tuttavia, uno degli errori più frequenti riguarda il dimensionamento dell’impianto. La scelta della macchina non può essere effettuata sulla base della sola superficie dell’abitazione o del modello installato nell’edificio vicino. Al contrario, è necessario partire da un’analisi accurata del fabbisogno termico, delle dispersioni dell’involucro, delle condizioni climatiche di progetto e dei carichi termici effettivi.
Una pompa di calore correttamente dimensionata garantisce comfort, efficienza energetica, riduzione dei consumi e maggiore durata dei componenti. Al contrario, un impianto sovradimensionato o sottodimensionato può generare costi elevati e prestazioni insoddisfacenti.
Cos'è il fabbisogno termico di un edificio
Il fabbisogno termico rappresenta la quantità di energia necessaria per mantenere gli ambienti interni alla temperatura desiderata durante le condizioni climatiche più sfavorevoli previste per la località considerata.
Dal punto di vista progettuale si distingue tra:
- fabbisogno energetico annuo, espresso generalmente in kWh/anno;
- carico termico di progetto, espresso in kW, che indica la potenza massima richiesta nelle condizioni invernali più severe.
Per il corretto dimensionamento della pompa di calore è il carico termico di progetto a rappresentare il parametro fondamentale.
Come si calcolano le dispersioni termiche
Il carico termico deriva principalmente dalle dispersioni dell’edificio verso l’esterno. Le perdite avvengono attraverso pareti, coperture, pavimenti, serramenti e ventilazione.
La formula fondamentale per il calcolo della dispersione per trasmissione è:
dove:
- Q = dispersione termica (W)
- U = trasmittanza termica della struttura (W/m²K)
- A = superficie disperdente (m²)
- ΔT = differenza tra temperatura interna ed esterna (K)
Più basso è il valore di trasmittanza, minori saranno le perdite energetiche.
Esempio pratico di dispersione
Consideriamo una parete avente:
- superficie: 100 m²
- trasmittanza: 0,25 W/m²K
- temperatura interna: 20°C
- temperatura esterna di progetto: -5°C
La differenza termica risulta:
La dispersione sarà:
Lo stesso procedimento viene applicato a tutte le strutture disperdenti dell’edificio. La somma delle singole dispersioni determina la perdita complessiva per trasmissione.
L'importanza delle condizioni climatiche di progetto
Uno dei parametri più trascurati riguarda la temperatura esterna di progetto prevista dalle normative e dai dati climatici locali. Una pompa di calore installata a Milano verrà dimensionata su temperature diverse rispetto a una installata a Palermo. Utilizzare parametri climatici errati può compromettere completamente il risultato del progetto.
Le condizioni di progetto vengono definite in funzione della località e rappresentano le temperature che statisticamente possono verificarsi durante i periodi più freddi dell’anno. È quindi scorretto scegliere una macchina basandosi sulla temperatura media stagionale. Il dimensionamento deve avvenire considerando il caso peggiore realisticamente prevedibile.
Carico di progetto e potenza richiesta
Una volta calcolate tutte le dispersioni dell’edificio, si ottiene il carico termico complessivo.
Supponiamo che un’abitazione presenti:
- dispersioni per trasmissione: 7 kW
- dispersioni per ventilazione: 2 kW
Il carico termico totale sarà:
In condizioni di progetto l’impianto dovrà essere in grado di fornire almeno 9 kW termici per mantenere la temperatura interna richiesta.
Tuttavia, il progettista deve considerare anche altri aspetti come i cicli di sbrinamento, la produzione di acqua calda sanitaria e l’effettiva curva di resa della pompa di calore alle basse temperature.
Perché la potenza nominale non basta
Uno degli errori più comuni consiste nel confrontare il carico termico dell’edificio con la sola potenza nominale dichiarata dal costruttore.
Le pompe di calore aria-acqua modificano infatti la loro capacità al variare della temperatura esterna.
Una macchina dichiarata da 12 kW potrebbe fornire:
- 12 kW a +7°C;
- 10 kW a +2°C;
- 8 kW a -7°C.
Il dato realmente importante è la potenza disponibile nelle condizioni di progetto e non quella riferita alle condizioni standard di laboratorio.
Per questo motivo è necessario consultare le curve prestazionali del produttore.
I problemi causati dal sottodimensionamento
Quando la potenza disponibile risulta inferiore al carico termico richiesto, l’impianto è sottodimensionato. In questa situazione possono verificarsi diversi problemi. Il primo è l’incapacità di mantenere la temperatura interna durante i giorni più freddi. Gli ambienti impiegano più tempo a raggiungere il valore impostato e spesso non riescono a mantenerlo costante.
Un secondo effetto riguarda l’incremento dei consumi elettrici dovuto al funzionamento continuo del compressore alla massima frequenza. In presenza di resistenze elettriche integrative, queste verranno attivate frequentemente, con conseguente peggioramento del rendimento complessivo.
Esempio di sottodimensionamento
Se il carico termico dell’edificio è pari a:
e la pompa di calore può erogare soltanto:
nelle condizioni climatiche di progetto, il deficit sarà:
Tale differenza dovrà essere coperta da sistemi ausiliari oppure comporterà un abbassamento della temperatura interna.
I rischi del sovradimensionamento
Per anni si è creduto che “abbondare” con la potenza fosse una scelta prudente. In realtà il sovradimensionamento costituisce uno dei problemi più diffusi negli impianti moderni.
Quando una pompa di calore è troppo potente rispetto al fabbisogno reale, tende a raggiungere rapidamente la temperatura richiesta e a spegnersi. Poco dopo sarà costretta a riaccendersi.
Questo fenomeno viene definito short cycling.
Le continue accensioni e spegnimenti provocano:
- riduzione dell’efficienza stagionale;
- maggiore usura del compressore;
- incremento dei consumi elettrici;
- diminuzione della vita utile della macchina;
- minore stabilità della temperatura ambiente.
Esempio di sovradimensionamento
Consideriamo un’abitazione con carico termico di progetto pari a:
Installare una pompa di calore da 16 kW significa disporre di una potenza quasi tre volte superiore al necessario.
Durante gran parte della stagione invernale il fabbisogno reale potrebbe scendere addirittura a 2-3 kW. Anche una macchina inverter molto evoluta potrebbe incontrare difficoltà nel modulare fino a valori così bassi, generando cicli di funzionamento troppo brevi.
Come individuare la potenza corretta
Il corretto dimensionamento deriva dall’integrazione di diversi elementi progettuali:
- analisi delle dispersioni;
- caratteristiche dell’involucro edilizio;
- temperatura esterna di progetto;
- temperatura di mandata dell’impianto;
- curva di rendimento della pompa di calore;
- eventuale produzione di acqua calda sanitaria.
In linea generale, una buona progettazione prevede che la macchina riesca a coprire l’intero carico termico nelle condizioni di progetto oppure la quota stabilita dal progettista in caso di sistemi bivalenti.
L’obiettivo non è scegliere la pompa di calore più grande disponibile, ma la macchina che presenta il miglior equilibrio tra potenza erogata, capacità di modulazione ed efficienza stagionale.
Il ruolo dell'isolamento nelle prestazioni della pompa di calore
Un edificio ben isolato richiede una potenza inferiore rispetto a uno caratterizzato da elevate dispersioni. Interventi su cappotto termico, serramenti e copertura possono ridurre significativamente il carico di progetto, consentendo l’installazione di pompe di calore meno potenti e più efficienti. In molti casi il miglioramento dell’involucro edilizio produce risultati energetici superiori rispetto all’installazione di una macchina di maggiore potenza.
L’analisi preliminare è fondamentale
La scelta di una pompa di calore non dovrebbe mai basarsi esclusivamente sulla superficie dell’abitazione o sulla potenza nominale indicata in catalogo. Il dimensionamento corretto richiede l’analisi del fabbisogno termico, delle dispersioni, delle condizioni climatiche locali e delle prestazioni reali della macchina alle temperature di progetto.
Un impianto correttamente dimensionato garantisce comfort, affidabilità, riduzione dei consumi e maggiore durata nel tempo. Al contrario, sia il sottodimensionamento sia il sovradimensionamento comportano inefficienze e costi aggiuntivi che possono compromettere il ritorno economico dell’investimento. La vera sfida progettuale consiste quindi nel trovare il punto di equilibrio tra fabbisogno dell’edificio e prestazioni effettive della pompa di calore, evitando soluzioni approssimative che rischiano di penalizzare l’intero sistema.