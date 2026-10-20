Installazione pompe di calore: requisiti e criticità

Le pompe di calore rappresentano oggi una delle soluzioni più diffuse per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici grazie all’elevata efficienza energetica e alla capacità di utilizzare energia rinnovabile presente nell’ambiente. Tuttavia, le prestazioni reali dell’impianto non dipendono esclusivamente dalla qualità della macchina scelta. Un ruolo determinante è svolto dalla corretta installazione, dalla collocazione delle unità e dalla configurazione dell’intero sistema.

In fase progettuale è quindi essenziale valutare una serie di aspetti tecnici che possono influenzare sia il funzionamento sia la durata dell’impianto.