Fotovoltaico e pompa di calore: come ottimizzare i consumi

Negli ultimi anni la combinazione tra impianto fotovoltaico e pompa di calore è diventata una delle soluzioni più apprezzate per ridurre i consumi energetici degli edifici residenziali. Questa integrazione consente infatti di utilizzare parte dell’energia elettrica prodotta dai pannelli per alimentare il sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Tuttavia, è importante chiarire un concetto spesso trascurato: il fotovoltaico non è un requisito indispensabile per l’installazione o il corretto funzionamento di una pompa di calore. Le pompe di calore possono operare in modo efficiente anche prelevando energia dalla rete elettrica, soprattutto quando l’edificio presenta un buon livello di isolamento e l’impianto è stato correttamente dimensionato.

L’abbinamento con il fotovoltaico rappresenta quindi un’opportunità per migliorare l’equilibrio energetico dell’abitazione, ma non costituisce una condizione necessaria.