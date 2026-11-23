Il fotovoltaico nell’edilizia comprende le tecnologie che consentono di produrre energia elettrica attraverso componenti installati o integrati negli edifici. Dai tradizionali pannelli sulle coperture alle tegole solari, dalle facciate ai vetri fotovoltaici, le diverse soluzioni permettono di trasformare le superfici dell’involucro in elementi capaci di generare energia rinnovabile. La loro applicazione richiede una progettazione attenta, che consideri compatibilità costruttiva, impermeabilizzazione, sicurezza e durabilità.
In breve
- Tecnologie: i moduli fotovoltaici trasformano la radiazione solare in energia elettrica.
- Coperture: tetti piani e inclinati richiedono sistemi di fissaggio specifici.
- Integrazione: tegole, facciate e vetri fotovoltaici permettono di incorporare la produzione energetica nell’involucro.
- Progettazione: carichi, ancoraggi e impermeabilizzazione sono aspetti determinanti.
- Sicurezza: verifiche strutturali, controlli elettrici e manutenzione garantiscono l’affidabilità dell’impianto.
- Durabilità: la gestione deve interessare sia i moduli sia le strutture edilizie.
- Sostenibilità: recupero e riciclo dei materiali contribuiscono all’economia circolare.
Che cos'è il fotovoltaico e come funziona
Il fotovoltaico converte direttamente la radiazione solare in energia elettrica attraverso l’effetto fotovoltaico. Il processo avviene nelle celle realizzate con materiali semiconduttori, principalmente silicio, che generano corrente continua quando vengono colpite dalla luce.
Le celle vengono assemblate in moduli e collegate per formare il generatore fotovoltaico. L’impianto comprende inoltre inverter, cablaggi e dispositivi di protezione, oltre a eventuali sistemi di accumulo. L’inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata, utilizzabile nell’edificio oppure immessa nella rete.
Pannelli e tecnologie fotovoltaiche
I moduli tradizionali sono costituiti da celle in silicio racchiuse tra materiali protettivi, con una struttura progettata per resistere agli agenti atmosferici.
Le tecnologie si distinguono per materiali, configurazione delle celle e caratteristiche costruttive. Accanto ai pannelli convenzionali si stanno diffondendo soluzioni innovative, progettate per rispondere a esigenze architettoniche specifiche, come trasparenza, flessibilità e integrazione nelle superfici edilizie.
La scelta dipende dall’efficienza, ma anche dalla superficie disponibile, dall’esposizione solare e dalle caratteristiche dell’edificio.
Fotovoltaico e sistemi costruttivi
L’installazione deve essere valutata considerando il rapporto tra impianto, struttura portante e involucro edilizio.
Il sistema deve integrarsi con i materiali esistenti senza comprometterne le prestazioni. Particolare attenzione riguarda impermeabilizzazione, isolamento termico, rivestimenti e distribuzione dei carichi. La progettazione deve inoltre considerare le sollecitazioni ambientali e la possibilità di effettuare controlli e manutenzioni.
Fotovoltaico sulle coperture
Le coperture rappresentano una delle principali superfici disponibili per gli impianti fotovoltaici. Le soluzioni variano in funzione della geometria del tetto, dei materiali e delle caratteristiche strutturali.
Fotovoltaico su tetto piano
Le coperture piane offrono maggiore libertà nella disposizione dei moduli, consentendo di scegliere orientamento e inclinazione in base all’esposizione solare.
L’installazione può avvenire mediante sistemi zavorrati, che non richiedono perforazioni della copertura, oppure attraverso ancoraggi meccanici alla struttura. La scelta deve considerare i carichi aggiuntivi, l’azione del vento e la protezione dell’impermeabilizzazione.
Sistemi di fissaggio e ancoraggio
Staffe, ganci, binari, profili e morsetti costituiscono le strutture di supporto dei moduli. Devono trasferire correttamente i carichi all’edificio e garantire stabilità nel tempo.
La scelta dipende dalla copertura: tegole, coppi, lamiere grecate e pannelli sandwich richiedono soluzioni specifiche. Materiali e dimensionamento devono prevenire corrosione, deformazioni e cedimenti.
Tegole e coppi fotovoltaici
Le tegole fotovoltaiche e i coppi solari integrano le celle direttamente negli elementi della copertura, svolgendo contemporaneamente una funzione protettiva e di produzione energetica.
Rispetto ai pannelli tradizionali, queste soluzioni offrono un’integrazione architettonica più discreta. La posa deve garantire impermeabilità, ventilazione e corretta dissipazione del calore.
Fotovoltaico integrato negli edifici
L’integrazione architettonica amplia le possibilità di utilizzo del fotovoltaico, permettendo di sfruttare superfici che normalmente non partecipano alla produzione energetica.
Che cosa significa BIPV e quale differenza c’è con BAPV
La distinzione riguarda soprattutto il rapporto tra impianto e involucro edilizio.
Il BIPV (Building Integrated Photovoltaics) identifica i sistemi integrati nell’edificio, nei quali i moduli sostituiscono o svolgono la funzione di elementi costruttivi, come coperture, rivestimenti e superfici vetrate.
Il BAPV (Building Applied Photovoltaics) comprende invece i pannelli applicati a strutture edilizie esistenti, senza sostituire gli elementi dell’involucro.
Facciate fotovoltaiche
Le facciate fotovoltaiche trasformano i rivestimenti esterni in superfici capaci di produrre energia. I moduli possono essere inseriti in facciate opache, ventilate o vetrate.
Nelle facciate ventilate, il rivestimento fotovoltaico è separato dalla parete mediante un’intercapedine. La progettazione deve considerare ancoraggi, isolamento, carichi del vento, ventilazione e manutenzione.
Vetri fotovoltaici
I vetri fotovoltaici combinano illuminazione naturale e produzione elettrica. Trovano applicazione in finestre, facciate continue, lucernari e pensiline.
Le soluzioni comprendono moduli con celle integrate tra lastre di vetro e sistemi semitrasparenti, nei quali la disposizione delle celle determina il grado di trasmissione luminosa. La produzione energetica è generalmente inferiore a quella dei moduli opachi tradizionali, ma consente di sfruttare superfici vetrate già presenti nell’architettura.
Fotovoltaico calpestabile e pavimentazioni solari
Il fotovoltaico calpestabile trasforma pavimentazioni, terrazze, camminamenti e spazi esterni in superfici produttive. I moduli sono progettati per sopportare il passaggio delle persone e, in applicazioni specifiche, dei veicoli.
La tecnologia richiede materiali resistenti, superfici antiscivolo e strutture adeguate ai carichi meccanici. La produzione energetica può essere inferiore rispetto ai pannelli inclinati, ma rappresenta un’interessante soluzione per valorizzare superfici non utilizzabili con impianti tradizionali.
Progettazione, sicurezza e manutenzione
L’affidabilità di un impianto fotovoltaico dipende dalla corretta progettazione e dalla capacità di mantenere nel tempo l’integrazione tra componenti energetiche ed edificio.
Peso dei pannelli e verifiche strutturali
Il peso dei moduli è uno dei primi parametri da considerare, ma la verifica deve riguardare l’intero sistema, comprese strutture di supporto, eventuali zavorre e sollecitazioni di vento e neve.
È necessario valutare anche la distribuzione dei carichi e la capacità portante della copertura, soprattutto negli edifici esistenti e nei condomini.
Sicurezza e prevenzione incendi
La presenza di componenti elettriche e di moduli sulle coperture o sulle facciate richiede una valutazione della sicurezza complessiva.
Il progetto deve considerare collegamenti, dispositivi di protezione e sistemi di sezionamento, oltre alle condizioni di accessibilità per le operazioni di emergenza e manutenzione. Le verifiche antincendio dipendono dalle caratteristiche dell’edificio, dalla configurazione dell’impianto e dalle disposizioni applicabili.
Manutenzione e controlli periodici
La manutenzione interessa moduli, strutture di sostegno e componenti edilizie. I controlli visivi permettono di individuare crepe, deformazioni, corrosione e accumuli di sporco.
Le verifiche specialistiche riguardano cablaggi, connessioni, inverter e dispositivi di protezione. È importante controllare anche fissaggi e sistemi impermeabilizzanti, per preservare efficienza, sicurezza e durata dell’impianto.
Sostenibilità e fine vita dei pannelli
La sostenibilità del fotovoltaico deve essere valutata lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione alla dismissione.
I pannelli hanno generalmente una vita utile di 25-30 anni, ma possono essere sostituiti anticipatamente in caso di danni o guasti. Quando vengono rimossi occorre distinguere tra riutilizzo, riciclo e smaltimento.
I moduli dismessi rientrano nella filiera dei RAEE e devono essere conferiti secondo le procedure previste. Attraverso processi industriali è possibile recuperare materiali come vetro, alluminio, rame e silicio, riducendo il ricorso a materie prime vergini.
Il recupero dei componenti rappresenta un passaggio importante per rafforzare l’economia circolare e ridurre l’impatto ambientale della filiera fotovoltaica.
Percorso di approfondimento consigliato
La sostenibilità che guida sempre più le scelte, anche in fatto di produzione di energia, sta decretando il successo delle rinnovabili ed in particolare del fotovoltaico.
Per approfondire la loro conoscenza, ecco un percorso tecnico fra differenti proposte, manutenzione e riciclo.
- Fotovoltaico su tetto piano: sistemi di installazione e criteri di scelta
- Sistemi di fissaggio per pannelli fotovoltaici: supporti, ancoraggi e zavorre
- Tegole fotovoltaiche: tipologie, prestazioni e integrazione nelle coperture
- Fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV): sistemi e applicazioni
- Facciate fotovoltaiche: tecnologie, materiali e sistemi di posa
- Vetro fotovoltaico: funzionamento, prestazioni e applicazioni
- Fotovoltaico calpestabile: pavimentazioni solari, materiali e applicazioni
- Peso dei pannelli fotovoltaici e carichi sul tetto: verifiche strutturali
- Manutenzione impianto fotovoltaico: controlli, durabilità e criticità
- Riciclo dei pannelli fotovoltaici: materiali, recupero e fine vita
Approfondimenti sui materiali, tecniche e diffusione
Per completare l’informazione dedicata al fotovoltaico ecco una serie di approfondimenti dedicati ai materiali e alla diffusione.
- La Nota DCPREV 14030/2025 introduce nuove regole antincendio per gli impianti fotovoltaici installati su edifici soggetti a controllo. Distanze di sicurezza, compartimentazione, sezionamento d’emergenza e manutenzione periodica puntano a ridurre i rischi e tutelare persone e beni.
- L’interconnessione in rame sviluppata da Aiko rappresenta un’alternativa più efficiente e sostenibile all’argento nei moduli fotovoltaici. Grazie a maggiore conduttività, resistenza alle microfratture e costi più stabili, migliora prestazioni, durata e redditività degli impianti nel lungo periodo.
- L’Italia dipende ancora da fornitori energetici esteri situati in aree instabili. In attesa di soluzioni come il nucleare, il fotovoltaico rappresenta una risposta concreta: meno burocrazia, incentivi e consulenza gratuita potrebbero favorire l’autosufficienza energetica e ridurre costi e consumi.
- Flir presenta una nuova gamma di strumenti per il fotovoltaico dedicati a ispezione, collaudo e manutenzione. Le soluzioni consentono di verificare prestazioni, sicurezza e qualità dei pannelli, semplificando le attività dei tecnici sul campo.
- Soluxa realizza moduli fotovoltaici colorati ad alta efficienza che si integrano perfettamente in edifici storici, abitazioni e facciate urbane. Una soluzione che coniuga energia rinnovabile, rispetto dell’estetica architettonica e valorizzazione del patrimonio edilizio.
- Soprasolar è il sistema Soprema per installare pannelli fotovoltaici su coperture piane senza zavorre né perforazioni. Compatibile con membrane bituminose e sintetiche, preserva l’impermeabilizzazione e ottimizza la produzione di energia su edifici industriali, commerciali e residenziali.
- Fotovoltaico e pompa di calore riducono i consumi sfruttando l’autoconsumo dell’energia prodotta. Tuttavia, la pompa di calore funziona anche senza fotovoltaico: determinanti restano corretto dimensionamento, buon isolamento e gestione dei consumi.
- Ausilio di Officine Rasera è un sistema modulare per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti inclinati e piani. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, garantisce sicurezza, rapidità di posa e adattabilità, contribuendo all’efficienza e alla durata degli impianti.
- Il rifacimento del tetto nel 2026 può beneficiare di diverse agevolazioni fiscali: Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Conto Termico 3.0. Le detrazioni variano in base all’intervento, ai requisiti tecnici e alla tipologia di immobile, con aliquote più favorevoli fino al 31 dicembre 2026.
- La crescente insofferenza politica e sociale verso la transizione green rischia di frenare investimenti e opportunità economiche. L’edilizia può però giocare un ruolo strategico, puntando su efficienza energetica, riqualificazione degli edifici e fotovoltaico per accelerare la sostenibilità.
- Nel 2025 il fotovoltaico in Italia raggiunge un record storico, superando 44 TWh di produzione e crescendo del 25,1%. Aumenta il peso delle rinnovabili, ma la crescita è trainata soprattutto dai grandi impianti, mentre rallentano le installazioni domestiche.
I dubbi più frequenti
Le celle trasformano la radiazione solare in corrente continua. L’inverter la converte in corrente alternata, utilizzabile nell’edificio oppure immessa nella rete.
Il BIPV integra i moduli negli elementi costruttivi dell’edificio. Il BAPV identifica invece i pannelli applicati sopra strutture già esistenti.
Non sempre. Occorre verificare orientamento, esposizione, ombreggiamenti, condizioni della copertura e capacità portante.
Si utilizzano staffe, ganci, binari, morsetti e sistemi zavorrati o ancorati meccanicamente. La scelta dipende dalla copertura e dai carichi previsti.
Integrano celle solari negli elementi della copertura, svolgendo una funzione protettiva e di produzione elettrica. La posa deve garantire impermeabilità e ventilazione.
Sono rivestimenti che integrano moduli solari nelle superfici verticali degli edifici e contribuiscono alla produzione energetica.
Esistono vetri fotovoltaici trasparenti e semitrasparenti, utilizzabili in finestre, facciate e coperture vetrate.
I moduli tradizionali pesano generalmente tra 10 e 15 kg/m². Il carico aumenta considerando supporti, zavorre e altri elementi di installazione.
Richiede controlli di moduli, fissaggi, collegamenti elettrici, inverter e copertura. Gli interventi dipendono dalle caratteristiche dell’impianto e dalle condizioni ambientali.
I moduli vengono trattati in impianti autorizzati per separare e recuperare vetro, alluminio, rame, silicio e altri materiali.
Integra moduli solari in pavimentazioni progettate per sopportare il passaggio delle persone. Può essere utilizzato in terrazze, camminamenti, cortili e spazi pubblici.