Progettazione, sicurezza e manutenzione

L’affidabilità di un impianto fotovoltaico dipende dalla corretta progettazione e dalla capacità di mantenere nel tempo l’integrazione tra componenti energetiche ed edificio.

Peso dei pannelli e verifiche strutturali

Il peso dei moduli è uno dei primi parametri da considerare, ma la verifica deve riguardare l’intero sistema, comprese strutture di supporto, eventuali zavorre e sollecitazioni di vento e neve.

È necessario valutare anche la distribuzione dei carichi e la capacità portante della copertura, soprattutto negli edifici esistenti e nei condomini.

Sicurezza e prevenzione incendi

La presenza di componenti elettriche e di moduli sulle coperture o sulle facciate richiede una valutazione della sicurezza complessiva.

Il progetto deve considerare collegamenti, dispositivi di protezione e sistemi di sezionamento, oltre alle condizioni di accessibilità per le operazioni di emergenza e manutenzione. Le verifiche antincendio dipendono dalle caratteristiche dell’edificio, dalla configurazione dell’impianto e dalle disposizioni applicabili.

Manutenzione e controlli periodici

La manutenzione interessa moduli, strutture di sostegno e componenti edilizie. I controlli visivi permettono di individuare crepe, deformazioni, corrosione e accumuli di sporco.

Le verifiche specialistiche riguardano cablaggi, connessioni, inverter e dispositivi di protezione. È importante controllare anche fissaggi e sistemi impermeabilizzanti, per preservare efficienza, sicurezza e durata dell’impianto.