Tecnologie trasparenti e semitrasparenti: non sono tutte uguali

Quando si parla di vetro fotovoltaico è importante fare una distinzione fondamentale. Molto spesso si tende infatti a raggruppare sotto la stessa definizione tecnologie profondamente diverse.

Soluzioni commercialmente disponibili

Le tecnologie oggi più diffuse sul mercato sono quelle basate su:

celle fotovoltaiche integrate tra due lastre di vetro ;

; moduli vetro-vetro personalizzati;

pannelli semitrasparenti ottenuti distanziando opportunamente le celle.

In queste soluzioni una parte della luce attraversa il vetro mentre un’altra viene convertita in elettricità. La trasparenza varia in funzione della quantità e della disposizione delle celle fotovoltaiche, consentendo di realizzare facciate, pensiline e coperture energeticamente attive.

Tecnologie innovative e sperimentali

Accanto ai prodotti già commercializzati stanno emergendo soluzioni molto più avanzate, come:

vetri con rivestimenti fotovoltaici trasparenti;

tecnologie organiche (OPV);

concentratori luminescenti (LSC);

finestre fotovoltaiche quasi completamente trasparenti.

Questi sistemi intercettano prevalentemente le radiazioni ultraviolette e infrarosse, lasciando passare gran parte della luce visibile. Pur mostrando risultati promettenti, molte di queste applicazioni sono ancora in fase di sviluppo industriale e non hanno raggiunto una diffusione paragonabile a quella dei moduli semitrasparenti tradizionali.