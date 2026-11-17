Spesso considerati semplici accessori, i sistemi di fissaggio rappresentano invece una componente essenziale dell’impianto fotovoltaico. Un corretto ancoraggio garantisce sicurezza, efficienza e continuità operativa nel tempo, contribuendo a proteggere sia l’investimento sia la struttura dell’edificio. Per questo motivo la progettazione della sottostruttura merita la stessa attenzione riservata alla scelta dei pannelli e delle altre componenti dell’impianto.