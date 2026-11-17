La qualità di un impianto fotovoltaico non dipende soltanto dall’efficienza dei moduli. Un ruolo fondamentale è svolto dai sistemi di fissaggio, che devono garantire stabilità, sicurezza e resistenza alle sollecitazioni atmosferiche per tutta la vita utile dell’impianto. La scelta della soluzione più adatta varia in funzione della tipologia di copertura, delle caratteristiche strutturali dell’edificio e delle condizioni ambientali del sito di installazione.
Staffe, ganci, binari e morsetti: la struttura portante del fotovoltaico
Ogni impianto è sostenuto da un insieme di componenti progettati per lavorare in modo coordinato. I ganci di ancoraggio collegano la struttura alla copertura, mentre i binari o profili in alluminio costituiscono il supporto su cui vengono installati i moduli. A completare il sistema intervengono i morsetti terminali e centrali, che bloccano i pannelli assicurandone il corretto posizionamento.
L’affidabilità dell’intera installazione dipende dalla corretta progettazione di questi elementi, chiamati a trasferire carichi e sollecitazioni alla struttura dell’edificio senza comprometterne la sicurezza.
Sistemi zavorrati e ancoraggi meccanici
Le coperture piane utilizzano spesso sistemi zavorrati, nei quali il peso delle zavorre mantiene in posizione i pannelli senza forare il tetto. Questa soluzione riduce il rischio di infiltrazioni ma richiede verifiche strutturali accurate, poiché aumenta il carico permanente sulla copertura.
Nelle coperture inclinate prevalgono invece gli ancoraggi meccanici, che fissano direttamente la struttura alla parte portante del tetto mediante staffe e sistemi di connessione specifici. Queste soluzioni offrono generalmente una maggiore resistenza alle azioni del vento e alle sollecitazioni dinamiche.
Fissaggi per tetti inclinati, tegole e coppi
Sui tetti a falda vengono generalmente utilizzati ganci sagomati progettati per adattarsi alle diverse tipologie di copertura. Nel caso di tegole e coppi tradizionali, l’obiettivo è garantire un fissaggio sicuro preservando al tempo stesso l’impermeabilità del tetto.
La diffusione del fotovoltaico nei contesti residenziali ha favorito lo sviluppo di sistemi sempre più discreti e adattabili, capaci di integrarsi anche su coperture caratterizzate da irregolarità o particolari vincoli architettonici.
Soluzioni per lamiere grecate, coperture aggraffate e pannelli sandwich
Nel settore industriale e commerciale i pannelli vengono frequentemente installati su superfici metalliche. Le lamiere grecate prevedono fissaggi diretti mediante staffe dedicate, mentre le coperture aggraffate possono sfruttare morsetti che si ancorano alle aggraffature senza perforare il manto.
Anche i pannelli sandwich richiedono sistemi specifici, progettati per distribuire correttamente i carichi sulla struttura portante e preservare l’integrità dello strato isolante.
Materiali e resistenza alla corrosione
La maggior parte delle strutture moderne utilizza alluminio e acciaio inox, materiali che combinano leggerezza, robustezza e una buona resistenza agli agenti atmosferici. La scelta dei componenti deve però considerare anche la compatibilità tra metalli diversi, per evitare fenomeni di corrosione che potrebbero compromettere la durata dell’installazione.
Particolare attenzione è richiesta nelle aree costiere e negli ambienti industriali, dove l’aggressività atmosferica è generalmente più elevata.
Sollecitazioni, compatibilità e durabilità
Un sistema di fissaggio deve essere in grado di resistere per decenni a vento, neve, escursioni termiche e vibrazioni. Per questo motivo la progettazione non può limitarsi alla semplice installazione dei pannelli, ma deve valutare attentamente tutte le sollecitazioni previste durante il ciclo di vita dell’impianto.
La durabilità dipende dalla qualità dei materiali, dal corretto dimensionamento degli ancoraggi e dalla compatibilità tra struttura, copertura e moduli fotovoltaici.
Principali sistemi di fissaggio e supporti compatibili
|Sistema di fissaggio
|Supporti compatibili
|Ganci sottotegola
|Tegole e coppi
|Staffe di ancoraggio
|Coperture inclinate
|Sistemi zavorrati
|Tetti piani
|Staffe per lamiera grecata
|Lamiere grecate
|Morsetti per coperture aggraffate
|Lamiere aggraffate
|Fissaggi dedicati
|Pannelli sandwich
La scelta del fissaggio incide sulla durata dell'impianto
Spesso considerati semplici accessori, i sistemi di fissaggio rappresentano invece una componente essenziale dell’impianto fotovoltaico. Un corretto ancoraggio garantisce sicurezza, efficienza e continuità operativa nel tempo, contribuendo a proteggere sia l’investimento sia la struttura dell’edificio. Per questo motivo la progettazione della sottostruttura merita la stessa attenzione riservata alla scelta dei pannelli e delle altre componenti dell’impianto.