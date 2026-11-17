L’evoluzione delle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile ha portato allo sviluppo di soluzioni sempre più integrate nell’architettura degli edifici. Tra queste trovano spazio le tegole fotovoltaiche e i coppi solari, sistemi che permettono di produrre energia elettrica senza alterare in modo significativo l’aspetto della copertura. Si tratta di una proposta particolarmente interessante per edifici di pregio, contesti storici e abitazioni in cui l’impatto estetico dei tradizionali pannelli fotovoltaici rappresenta un elemento critico.
È importante, tuttavia, distinguere queste tecnologie dagli impianti convenzionali installati sopra le tegole tradizionali mediante staffe e sistemi di fissaggio. Nel primo caso il generatore fotovoltaico diventa parte integrante della copertura; nel secondo, i pannelli vengono semplicemente sovrapposti al tetto esistente.
Cosa sono le tegole fotovoltaiche
Le tegole fotovoltaiche sono elementi di copertura che incorporano al proprio interno celle in grado di trasformare la radiazione solare in energia elettrica. A differenza dei pannelli tradizionali, questi prodotti svolgono una doppia funzione: proteggono l’edificio dagli agenti atmosferici e producono energia rinnovabile.
L’integrazione architettonica rappresenta il loro principale punto di forza. Una volta installate, le tegole mantengono infatti un aspetto molto simile a quello di una copertura tradizionale, rendendo l’impianto decisamente meno visibile rispetto alle soluzioni convenzionali.
Differenze tra tegole attive e coppi fotovoltaici
Sebbene spesso vengano considerati equivalenti, tegole fotovoltaiche e coppi solari presentano alcune differenze.
Le tegole fotovoltaiche sono generalmente progettate per riprodurre la forma delle comuni tegole utilizzate nelle coperture moderne. I coppi fotovoltaici, invece, richiamano l’estetica dei tradizionali coppi in laterizio, molto diffusi nei centri storici e negli edifici di interesse architettonico.
In entrambi i casi le celle fotovoltaiche sono integrate nei singoli elementi della copertura, ma il design e le modalità di installazione possono variare in funzione della tipologia di tetto e delle esigenze estetiche.
Come funzionano e quanta energia producono
Il principio di funzionamento è identico a quello dei pannelli fotovoltaici tradizionali. Le celle trasformano l’energia solare in corrente elettrica che viene poi convogliata all’inverter e resa utilizzabile per l’abitazione o per l’immissione in rete.
Le prestazioni energetiche dipendono da fattori quali esposizione, inclinazione della falda, superficie disponibile e tecnologia impiegata. In termini generali, le tegole fotovoltaiche tendono a offrire una potenza specifica inferiore rispetto ai pannelli tradizionali, poiché una parte della superficie è destinata a garantire le funzioni tipiche della copertura.
Per questo motivo la valutazione deve tenere conto non soltanto della potenza installata, ma anche dell’obiettivo di integrazione estetica che il progetto intende raggiungere.
Integrazione nel sistema di copertura
Uno degli aspetti più interessanti di queste soluzioni riguarda la capacità di integrarsi completamente nell’involucro edilizio. Le tegole e i coppi fotovoltaici non vengono fissati sopra il tetto esistente, ma diventano parte integrante della copertura, sostituendo in parte o totalmente gli elementi tradizionali.
Questa caratteristica consente di ridurre l’impatto visivo dell’impianto e può risultare particolarmente vantaggiosa negli interventi di ristrutturazione o rifacimento del tetto.
Posa, ventilazione e impermeabilità
Come ogni sistema di copertura, anche le tegole fotovoltaiche devono garantire adeguati livelli di ventilazione e impermeabilità.
La corretta posa è fondamentale per assicurare la tenuta all’acqua e per favorire la dissipazione del calore prodotto dalle celle. Una ventilazione efficace contribuisce infatti a mantenere più stabili le prestazioni del sistema e a preservarne la durata nel tempo.
Per questo motivo la progettazione deve coinvolgere sia le competenze tipiche del settore fotovoltaico sia quelle proprie della realizzazione delle coperture.
Prestazioni e durata nel tempo
Le moderne soluzioni integrate sono progettate per resistere agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici e ai carichi derivanti da vento e neve.
La durata attesa è generalmente paragonabile a quella degli impianti fotovoltaici tradizionali, purché vengano rispettate le indicazioni di progettazione, posa e manutenzione previste dai produttori. La qualità dei materiali e dei collegamenti elettrici assume un ruolo determinante nel garantire affidabilità e continuità produttiva nel lungo periodo.
Applicazioni negli edifici esistenti
L’utilizzo di tegole e coppi fotovoltaici trova particolare interesse negli edifici nei quali l’aspetto estetico rappresenta un elemento prioritario. Possono essere adottati sia nelle nuove costruzioni sia durante interventi di riqualificazione della copertura.
In molti casi risultano una valida alternativa ai pannelli tradizionali quando si desidera coniugare produzione energetica e integrazione architettonica, soprattutto in contesti residenziali di pregio.
Come valutare i costi dell'intervento
Quando si analizza la convenienza economica non è sufficiente confrontare il costo al chilowatt installato con quello dei pannelli tradizionali.
Le tegole fotovoltaiche svolgono infatti una duplice funzione, energetica e costruttiva. Per questo motivo la valutazione dovrebbe considerare anche il costo della copertura che verrebbe comunque realizzata, il valore dell’integrazione estetica, la complessità dell’intervento e gli eventuali benefici derivanti da una migliore armonizzazione con l’architettura dell’edificio.
Tegole fotovoltaiche, coppi solari e pannelli tradizionali a confronto
|Caratteristica
|Tegole fotovoltaiche
|Coppi fotovoltaici
|Pannelli sovrapposti alla copertura
|Integrazione estetica
|Molto elevata
|Molto elevata
|Limitata
|Funzione di copertura
|Sì
|Sì
|No
|Visibilità dell’impianto
|Ridotta
|Ridotta
|Elevata
|Produzione energetica per superficie
|Media
|Media
|Generalmente più elevata
|Applicazioni su edifici storici
|Più agevoli dal punto di vista estetico
|Particolarmente adatte
|Spesso più impattanti visivamente
|Intervento sul tetto
|Integrato nella copertura
|Integrato nella copertura
|Sovrapposto alla copertura esistente
Integrazione architettonica e produzione energetica
Le tegole fotovoltaiche e i coppi solari rappresentano una delle evoluzioni più interessanti dell’edilizia sostenibile. Pur non sostituendo completamente i pannelli tradizionali sotto il profilo della potenza installabile, offrono il vantaggio di integrare la produzione energetica direttamente nella copertura, preservando l’estetica dell’edificio.
La scelta tra sistemi integrati e pannelli sovrapposti non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sul rendimento energetico, ma anche sugli obiettivi architettonici, sulle caratteristiche dell’immobile e sul valore attribuito all’integrazione visiva della tecnologia nel contesto edilizio.