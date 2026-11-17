Le moderne soluzioni integrate sono progettate per resistere agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici e ai carichi derivanti da vento e neve.

La durata attesa è generalmente paragonabile a quella degli impianti fotovoltaici tradizionali, purché vengano rispettate le indicazioni di progettazione, posa e manutenzione previste dai produttori. La qualità dei materiali e dei collegamenti elettrici assume un ruolo determinante nel garantire affidabilità e continuità produttiva nel lungo periodo.