Con i suoi 20 piani e un’altezza di circa 74 metri, Torre Parko ridisegna lo skyline cittadino di Saronno. Il progetto ha dedicato particolare attenzione al comfort acustico, attraverso un sistema integrato che combina isolamento dai rumori da calpestio, desolidarizzazione degli elementi costruttivi e controllo della rumorosità impiantistica.

Il complesso è stato progettato dallo studio di architettura Park Associati per Sig.Ma Costruzioni e sorge a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro storico di Saronno, in un’area precedentemente dismessa e oggi oggetto di un intervento di riqualificazione urbana.

L’edificio integra spazi residenziali e altri con funzioni commerciali e direzionali. Uno degli elementi distintivi del progetto è il rapporto con la natura, concepita come parte integrante dell’architettura e non come semplice elemento decorativo.

Il parco urbano, le logge e la vegetazione distribuita ai diversi livelli della torre estendono lo spazio domestico verso l’esterno, favorendo la relazione tra le abitazioni e il paesaggio circostante. Anche l’involucro architettonico contribuisce a definire l’identità dell’edificio: è caratterizzato dall’impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo faccia a vista, mentre le scanalature verticali delle superfici accentuano lo sviluppo in altezza della struttura.

Sul fronte della sostenibilità energetica, l’edificio integra inoltre impianti fotovoltaici e geotermici, che contribuiscono a migliorarne l’efficienza.