L’isolamento acustico degli edifici multipiano è particolarmente delicato: il controllo della trasmissione del rumore deve interessare non soltanto le partizioni orizzontali e verticali, ma anche le connessioni strutturali e gli impianti. È questa la sfida affrontata a Torre Parko, il nuovo complesso residenziale e multifunzionale realizzato a Saronno, in provincia di Varese, dove le soluzioni del sistema acustico Primate Phono contribuiscono a garantire il comfort degli ambienti interni.
Torre Parko a Saronno: architettura, natura ed efficienza energetica
Con i suoi 20 piani e un’altezza di circa 74 metri, Torre Parko ridisegna lo skyline cittadino di Saronno. Il progetto ha dedicato particolare attenzione al comfort acustico, attraverso un sistema integrato che combina isolamento dai rumori da calpestio, desolidarizzazione degli elementi costruttivi e controllo della rumorosità impiantistica.
Il complesso è stato progettato dallo studio di architettura Park Associati per Sig.Ma Costruzioni e sorge a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro storico di Saronno, in un’area precedentemente dismessa e oggi oggetto di un intervento di riqualificazione urbana.
L’edificio integra spazi residenziali e altri con funzioni commerciali e direzionali. Uno degli elementi distintivi del progetto è il rapporto con la natura, concepita come parte integrante dell’architettura e non come semplice elemento decorativo.
Il parco urbano, le logge e la vegetazione distribuita ai diversi livelli della torre estendono lo spazio domestico verso l’esterno, favorendo la relazione tra le abitazioni e il paesaggio circostante. Anche l’involucro architettonico contribuisce a definire l’identità dell’edificio: è caratterizzato dall’impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo faccia a vista, mentre le scanalature verticali delle superfici accentuano lo sviluppo in altezza della struttura.
Sul fronte della sostenibilità energetica, l’edificio integra inoltre impianti fotovoltaici e geotermici, che contribuiscono a migliorarne l’efficienza.
Isolamento acustico degli edifici multipiano: le criticità progettuali
In un edificio a sviluppo verticale come Torre Parko, la progettazione acustica richiede un’analisi accurata delle modalità di propagazione del rumore tra le diverse unità immobiliari. La trasmissione sonora può avvenire attraverso le partizioni orizzontali e verticali, ma anche attraverso le connessioni strutturali e gli impianti tecnologici.
I rumori da calpestio, le vibrazioni trasmesse dagli elementi costruttivi e la rumorosità delle tubazioni sono fenomeni distinti, che richiedono interventi specifici e complementari. Per affrontare queste criticità, nel progetto sono state adottate diverse soluzioni appartenenti al sistema acustico Primate Phono, con l’obiettivo di realizzare un isolamento efficace e continuo.
Materassini anticalpestio per l'isolamento dei solai
Tra i prodotti impiegati per ridurre la trasmissione dei rumori da calpestio figurano due materassini specificamente sviluppati per differenti configurazioni di pavimentazione.
Primate Phonomax RD BS, con uno spessore di 7 millimetri, è destinato ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con massetti di basso spessore.
Il prodotto presenta una struttura multistrato composta da:
- uno strato di polietilene espanso reticolato chimicamente a celle chiuse
- un rivestimento superiore in PET alluminato goffrato
- uno strato inferiore di fibra di poliestere riciclata termolegata Phonotek R-Pet Plus, caratterizzata da un’elevata resistenza alla compressione.
Questa composizione consente di combinare l’isolamento dai rumori da calpestio con le esigenze di contenimento degli spessori della stratigrafia. Una caratteristica particolarmente importante quando il sistema acustico deve essere integrato in pavimentazioni che prevedono la presenza di impianti radianti.
Un’altra soluzione utilizzata è Primate Phonopro 7 Advanced, anch’esso con uno spessore di 7 millimetri. Il materassino è costituito da polietilene espanso a celle chiuse, reticolato chimicamente, e presenta una particolare superficie di appoggio sagomata, progettata per ottimizzare le prestazioni di isolamento dai rumori da calpestio.
La specifica miscela polimerica impiegata nella sua produzione permette di ottimizzare la struttura cellulare del materiale, prestando particolare attenzione a tre caratteristiche prestazionali: la rigidità dinamica, la resistenza alla compressione, la stabilità delle prestazioni nel tempo.
Desolidarizzazione delle strutture e controllo della rumorosità impiantistica
In un edificio residenziale multipiano, il controllo della trasmissione sonora non può limitarsi all’isolamento delle superfici di separazione tra gli ambienti. È infatti necessario considerare anche le connessioni tra i diversi elementi costruttivi, perché la presenza di collegamenti rigidi può favorire la propagazione del rumore per via strutturale, anche attraverso percorsi indiretti.
Per Torre Parko sono state quindi adottate soluzioni specifiche Primate per il disaccoppiamento meccanico delle strutture e per il controllo delle vibrazioni e della rumorosità generate dagli impianti.
Disaccoppiamento meccanico degli elementi strutturali
Tra i materiali impiegati figura Primate Phono 10 AD, un materassino adesivo flessibile dello spessore di 10 millimetri, destinato al disaccoppiamento meccanico degli elementi strutturali in cemento armato.
Le sue applicazioni comprendono: pilastri e travi; setti strutturali; vani scala; vani ascensore; impianti e tubazioni rispetto alle strutture dell’edificio.
Il prodotto permette di intervenire sulle connessioni tra gli elementi costruttivi, limitando la trasmissione delle vibrazioni e del rumore attraverso i collegamenti rigidi.
A completamento di questa soluzione è stata utilizzata Primate Phonocut, una fascia tagliamuro in polietilene espanso ad alta densità. Il prodotto è progettato per disaccoppiare le partizioni interne dalla struttura portante, riducendo la trasmissione sonora attraverso le connessioni rigide che si formano al piede delle murature.
Isolamento acustico delle tubazioni di scarico
Un ulteriore aspetto della progettazione riguarda il controllo della rumorosità impiantistica, in particolare quella generata dalle tubazioni di scarico. In un edificio multipiano, infatti, il rumore prodotto dal passaggio dell’acqua può propagarsi attraverso le tubazioni e le strutture alle quali sono collegate, compromettendo il comfort acustico degli ambienti.
Per intervenire su questo fenomeno è stato utilizzato Primate Phonorub AD, un pannello multistrato flessibile adesivo dello spessore di 7 millimetri.
La struttura del prodotto è composta da una massa fonoimpedente a base polimerica con cariche minerali, accoppiata su entrambi i lati a strati di polietilene espanso reticolato.
La combinazione delle proprietà fonoimpedenti e di disaccoppiamento meccanico rende il pannello particolarmente indicato per ridurre la rumorosità generata dalle tubazioni di scarico, intervenendo sia sulla componente sonora sia sulla trasmissione delle vibrazioni.
Continuità dell'isolamento acustico: accessori per il massetto galleggiante
L’efficacia di un sistema di isolamento acustico dipende anche dalla corretta posa dei materiali e dalla continuità degli strati isolanti. Per questo motivo, nel progetto Torre Parko sono stati impiegati anche accessori specifici per la realizzazione del massetto galleggiante e per evitare la formazione di ponti acustici.
Questi componenti svolgono una funzione complementare rispetto ai materassini anticalpestio e ai prodotti per la desolidarizzazione strutturale, contribuendo a mantenere separate le diverse componenti della stratigrafia.
Fasce perimetrali e giunti di dilatazione
Tra gli accessori utilizzati figura Primate Phonoper DS, una fascia perimetrale adesiva a doppio spessore che consente di separare il massetto dagli elementi verticali.
La sua funzione è limitare il rischio di formazione di ponti acustici e contenere gli spessori in corrispondenza delle sovrapposizioni con il materassino isolante.
A questa soluzione si affianca Primate Phonoper RD, sviluppato specificamente per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Il prodotto integra due funzioni: la desolidarizzazione perimetrale e la realizzazione del giunto di dilatazione del massetto.
Giunzioni dei materassini e prevenzione dei ponti acustici
La continuità dei materassini anticalpestio viene assicurata anche attraverso la corretta esecuzione delle giunzioni tra i teli. Per questa operazione è stato utilizzato Primate Phonojoin Telato, un nastro adesivo a basso spessore progettato per la nastratura dei teli anticalpestio compatibili.
Si tratta di un componente apparentemente secondario, ma determinante per preservare l’efficacia dell’intero sistema. Una giunzione non correttamente realizzata può infatti compromettere la continuità dello strato isolante e favorire la formazione di collegamenti rigidi indesiderati, riducendo le prestazioni acustiche della stratigrafia.