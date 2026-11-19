Il pavimento fotovoltaico rappresenta una delle evoluzioni più interessanti dell’integrazione architettonica del solare. Se i pannelli tradizionali sfruttano principalmente tetti e coperture, le nuove tecnologie consentono oggi di trasformare anche superfici pedonabili in generatori di energia elettrica, sfruttando terrazze, camminamenti, piazze e spazi esterni spesso inutilizzati dal punto di vista energetico.

Nel settore edilizio e condominiale, il tema sta attirando crescente attenzione perché permette di valorizzare superfici già presenti senza modificare in modo significativo l’estetica degli edifici. Tuttavia, dietro il concetto di fotovoltaico calpestabile si nascondono soluzioni tecniche complesse, nelle quali resistenza meccanica, sicurezza e produzione energetica devono trovare un delicato equilibrio.