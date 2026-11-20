Quando si valuta la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una copertura, una delle prime domande che proprietari, amministratori di condominio e tecnici si pongono riguarda il peso dei pannelli. Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario, perché la sicurezza e la fattibilità dell’intervento dipendono dalla capacità della struttura esistente di sostenere i carichi aggiuntivi. Tuttavia, soffermarsi esclusivamente sul peso dei moduli rappresenta un errore piuttosto diffuso. La valutazione corretta deve infatti considerare l’intero sistema fotovoltaico, comprese le strutture di supporto, gli eventuali sistemi di zavorramento e le azioni ambientali che gravano sulla copertura durante la vita utile dell’impianto.