Quando si valuta la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una copertura, una delle prime domande che proprietari, amministratori di condominio e tecnici si pongono riguarda il peso dei pannelli. Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario, perché la sicurezza e la fattibilità dell’intervento dipendono dalla capacità della struttura esistente di sostenere i carichi aggiuntivi. Tuttavia, soffermarsi esclusivamente sul peso dei moduli rappresenta un errore piuttosto diffuso. La valutazione corretta deve infatti considerare l’intero sistema fotovoltaico, comprese le strutture di supporto, gli eventuali sistemi di zavorramento e le azioni ambientali che gravano sulla copertura durante la vita utile dell’impianto.
Peso dei pannelli fotovoltaici: il dato di partenza
I moderni moduli fotovoltaici utilizzati negli edifici residenziali e condominiali presentano generalmente un peso compreso tra i 18 e i 30 chilogrammi per elemento. Rapportando il valore alla superficie occupata, il peso si colloca mediamente tra 10 e 15 chilogrammi per metro quadrato.
Questo dato, però, rappresenta soltanto una parte dell’equazione. Un pannello installato sulla copertura non lavora da solo, ma necessita di una struttura di sostegno che ne garantisca la stabilità e l’inclinazione corretta. Per questa ragione il carico effettivo trasmesso all’edificio risulta quasi sempre superiore al semplice peso dei moduli.
La differenza tra peso del pannello e peso del sistema completo
Per comprendere l’impatto reale di un impianto fotovoltaico è necessario distinguere tra peso dei moduli e peso complessivo dell’impianto installato.
Oltre ai pannelli entrano infatti in gioco diversi componenti:
- strutture di supporto in alluminio o acciaio;
- sistemi di fissaggio;
- passerelle tecniche e accessori;
- eventuali zavorre in calcestruzzo;
- cablaggi e componentistica elettrica.
In una copertura inclinata, dove i moduli vengono ancorati direttamente alla struttura del tetto, il peso aggiuntivo delle sottostrutture è generalmente contenuto. La situazione cambia invece sulle coperture piane, dove spesso si ricorre a sistemi appoggiati e zavorrati per evitare perforazioni dell’impermeabilizzazione.
In questi casi il carico può aumentare sensibilmente, arrivando a valori significativamente superiori rispetto al semplice peso dei pannelli.
Strutture di supporto e zavorre: perché incidono così tanto
Le coperture piane rappresentano uno degli ambiti più delicati sotto il profilo strutturale. Per contrastare la spinta del vento, infatti, molti sistemi richiedono l’impiego di blocchi di zavorra in calcestruzzo che aumentano il peso totale dell’installazione.
La quantità di zavorre necessaria dipende da numerosi fattori:
- altezza dell’edificio;
- esposizione ai venti dominanti;
- zona geografica;
- inclinazione dei moduli;
- configurazione dell’impianto.
Un fabbricato situato in una zona particolarmente esposta al vento può richiedere pesi supplementari importanti rispetto a un edificio inserito in un contesto più protetto. Per questo motivo non esistono valori universali validi per tutte le installazioni.
Carichi permanenti e variabili: cosa deve essere considerato
Dal punto di vista dell’ingegneria strutturale, il fotovoltaico introduce sulla copertura una combinazione di carichi che deve essere correttamente valutata.
Schema delle principali categorie di carico sulla copertura
|Categoria di carico
|Descrizione
|Carichi permanenti
|Peso dei moduli, strutture di supporto, zavorre, fissaggi e componenti tecnici
|Car
|Presenza di personale per manutenzione e ispezioni
|Carico
|Accumuli nevosi previsti dalle normative per la specifica località
|Azione del vento
|Pressioni e depressioni che agiscono sui pannelli e sulle strutture di sostegno
|Carichi accidentali
|Eventi eccezionali previsti dalle verifiche progettuali
La verifica strutturale non si limita quindi a sommare il peso dell’impianto ma considera anche la contemporanea presenza delle altre azioni previste dalla normativa tecnica.
L'effetto del vento sui pannelli fotovoltaici
Tra le azioni più importanti da considerare vi è il vento. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il problema non è soltanto il peso dell’impianto, ma anche le forze di sollevamento che possono agire sui moduli.
I pannelli si comportano infatti come superfici esposte alle correnti d’aria. In determinate condizioni il vento può generare depressioni e spinte capaci di trasferire carichi significativi alle strutture di sostegno e ai punti di ancoraggio.
Per questo motivo la progettazione richiede specifiche verifiche aerodinamiche che consentano di dimensionare correttamente sia i fissaggi sia le eventuali zavorre.
Neve e accumuli: un fattore spesso sottovalutato
Anche la neve può influenzare in modo determinante la progettazione di un impianto fotovoltaico.
Le normative italiane individuano infatti differenti valori di riferimento in funzione della zona geografica, della quota altimetrica e delle caratteristiche dell’edificio. In alcune aree montane o collinari i carichi da neve possono risultare molto elevati e diventare l’elemento predominante nella verifica strutturale.
La presenza dei pannelli modifica inoltre il comportamento della copertura nei confronti dell’accumulo nevoso, rendendo necessarie valutazioni specifiche da parte dei progettisti.
Verifica delle coperture esistenti: un passaggio indispensabile
Negli edifici esistenti, soprattutto quando si tratta di fabbricati costruiti diversi decenni fa, la verifica preliminare assume un’importanza fondamentale.
Il tecnico incaricato deve analizzare:
- tipologia strutturale della copertura;
- materiale costruttivo utilizzato;
- stato di conservazione degli elementi portanti;
- documentazione progettuale disponibile;
- eventuali interventi precedenti.
Una copertura in cemento armato, ad esempio, presenta caratteristiche molto diverse rispetto a una struttura in legno o a una copertura con elementi prefabbricati. Ogni situazione richiede pertanto una valutazione dedicata.
Distribuzione dei carichi: perché conta più del peso totale
Un altro aspetto frequentemente trascurato riguarda la distribuzione dei carichi. Due impianti con lo stesso peso complessivo possono produrre effetti molto differenti sulla struttura.
La concentrazione delle masse in aree limitate può infatti generare sollecitazioni elevate su specifici elementi portanti. Al contrario, una distribuzione uniforme consente spesso di sfruttare meglio la capacità resistente della copertura.
Per questo motivo la progettazione non si limita a verificare il peso complessivo del sistema, ma analizza anche il modo in cui tale peso viene trasferito all’edificio.
Il ruolo del progettista strutturale nella sicurezza dell'intervento
La valutazione finale della compatibilità tra impianto fotovoltaico ed edificio spetta al progettista strutturale, figura chiamata a verificare il comportamento della copertura nelle diverse condizioni di esercizio.
Attraverso l’analisi dei carichi permanenti, dei carichi variabili, delle azioni del vento e dei carichi da neve, il professionista determina se la struttura esistente è in grado di sostenere l’intervento o se risultano necessari adeguamenti specifici.
Si tratta di un passaggio essenziale non solo per rispettare le prescrizioni normative, ma soprattutto per garantire la sicurezza dell’edificio e degli occupanti nel lungo periodo.
Una domanda senza una risposta
Alla domanda quanto pesa un impianto fotovoltaico sul tetto? non esiste una risposta univoca. Il peso dei pannelli costituisce soltanto il punto di partenza di una valutazione più ampia che deve considerare strutture di supporto, zavorre, vento, neve e caratteristiche della copertura esistente.
La fattibilità di un impianto dipende quindi dall’analisi dell’intero sistema e non dal solo peso dei moduli. Ecco perché, soprattutto negli edifici esistenti e nei condomini, la presenza di una verifica strutturale preventiva effettuata da un progettista qualificato rappresenta il presupposto fondamentale per realizzare un impianto efficiente e sicuro.