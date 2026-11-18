Dal punto di vista tecnologico, le facciate fotovoltaiche possono utilizzare moduli con differenti livelli di trasparenza.

I moduli opachi sono impiegati prevalentemente nelle porzioni cieche dell’involucro e nelle facciate ventilate. Offrono elevate prestazioni energetiche e consentono una grande varietà di finiture cromatiche e dimensionali.

I moduli semitrasparenti, invece, trovano applicazione nelle facciate continue e negli involucri vetrati, dove la necessità di illuminazione naturale deve convivere con la produzione di energia. Grazie alle moderne tecnologie è possibile modulare il grado di trasparenza mantenendo elevate caratteristiche meccaniche e di sicurezza.

Poiché il tema dei vetri fotovoltaici richiede un approfondimento specifico, esso merita una trattazione dedicata all’interno di un cluster tematico separato rispetto a quello delle facciate.