Le facciate fotovoltaiche rappresentano una delle evoluzioni più interessanti nel campo dell’integrazione tra architettura ed energia rinnovabile. Se fino a pochi anni fa il fotovoltaico era associato quasi esclusivamente alle coperture, oggi l’attenzione si sta spostando verso le superfici verticali degli edifici, che possono contribuire in modo significativo alla produzione energetica e al miglioramento delle prestazioni dell’involucro.
Facciata fotovoltaica: un sistema edilizio che produce energia
Quando si parla di facciata fotovoltaica non si fa riferimento semplicemente all’applicazione di pannelli su una parete esterna. L’approccio moderno prevede la realizzazione di un sistema integrato nel quale il rivestimento svolge contemporaneamente funzioni architettoniche, prestazionali ed energetiche.
La facciata diventa quindi parte dell’involucro edilizio e contribuisce alla protezione dell’edificio dagli agenti atmosferici, al controllo termico e alla produzione di elettricità. Questa logica rientra nel concetto di Building Integrated Photovoltaics (BIPV), ovvero sistemi fotovoltaici che sostituiscono o integrano elementi costruttivi tradizionali.
Le superfici verticali consentono inoltre di sfruttare aree generalmente inutilizzate, particolarmente preziose negli edifici dove la disponibilità di copertura è limitata o insufficiente rispetto ai fabbisogni energetici. Le moderne facciate fotovoltaiche possono essere installate sia in edifici di nuova costruzione sia in interventi di riqualificazione energetica.
Sistemi applicati e sistemi integrati
Le facciate fotovoltaiche si distinguono principalmente in due categorie.
Il primo approccio riguarda i sistemi applicati, nei quali i moduli vengono fissati a una struttura preesistente, mantenendo separati il rivestimento edilizio e il sistema energetico.
Nel secondo caso si parla di sistemi integrati, dove il modulo fotovoltaico diventa esso stesso elemento costruttivo della facciata. In questa configurazione il pannello sostituisce materiali tradizionali come lastre metalliche, rivestimenti lapidei o elementi vetrati, contribuendo direttamente alle prestazioni dell’involucro.
La soluzione integrata richiede una progettazione più approfondita, ma offre maggiori vantaggi in termini di estetica, ottimizzazione degli spazi e valorizzazione architettonica dell’edificio.
Moduli opachi e semitrasparenti
Dal punto di vista tecnologico, le facciate fotovoltaiche possono utilizzare moduli con differenti livelli di trasparenza.
I moduli opachi sono impiegati prevalentemente nelle porzioni cieche dell’involucro e nelle facciate ventilate. Offrono elevate prestazioni energetiche e consentono una grande varietà di finiture cromatiche e dimensionali.
I moduli semitrasparenti, invece, trovano applicazione nelle facciate continue e negli involucri vetrati, dove la necessità di illuminazione naturale deve convivere con la produzione di energia. Grazie alle moderne tecnologie è possibile modulare il grado di trasparenza mantenendo elevate caratteristiche meccaniche e di sicurezza.
Poiché il tema dei vetri fotovoltaici richiede un approfondimento specifico, esso merita una trattazione dedicata all’interno di un cluster tematico separato rispetto a quello delle facciate.
Facciate ventilate fotovoltaiche: la soluzione più evoluta
Tra le configurazioni più interessanti emerge la facciata ventilata fotovoltaica, una soluzione che unisce produzione energetica e miglioramento delle prestazioni termoigrometriche dell’edificio.
In questo sistema il rivestimento esterno è separato dalla parete retrostante mediante una camera d’aria ventilata. I moduli fotovoltaici costituiscono il rivestimento esterno, mentre l’intercapedine favorisce il passaggio dell’aria e l’allontanamento del calore accumulato.
Questa configurazione offre diversi vantaggi:
- miglior controllo delle temperature superficiali;
- incremento dell’efficienza energetica dell’involucro;
- riduzione dei fenomeni di surriscaldamento estivo;
- maggiore durabilità dei componenti.
Le lastre fotovoltaiche possono costituire direttamente il rivestimento delle superfici opache e integrarsi con sistemi di cappotto esterno o con tradizionali facciate ventilate.
Sezione tecnica di una facciata fotovoltaica ventilata
Dal punto di vista costruttivo, una facciata ventilata fotovoltaica è generalmente composta da una successione di elementi funzionalmente coordinati:
- struttura portante dell’edificio;
- strato isolante termico;
- sottostruttura metallica di supporto;
- camera di ventilazione;
- moduli fotovoltaici di rivestimento;
- sistema elettrico di collegamento e monitoraggio.
La corretta progettazione della camera ventilata assume un ruolo decisivo, poiché permette di limitare l’innalzamento della temperatura dei moduli, fenomeno che può ridurre il rendimento elettrico dell’impianto.
Sottostrutture e sistemi di ancoraggio: il cuore dell’intervento
Spesso l’attenzione si concentra esclusivamente sui pannelli, mentre l’elemento realmente determinante per la sicurezza e la durabilità del sistema è rappresentato dalla sottostruttura.
Generalmente vengono impiegati profili in alluminio o acciaio inox progettati per trasferire i carichi alla struttura portante dell’edificio. I sistemi di ancoraggio devono garantire:
- resistenza ai carichi del vento;
- assorbimento delle dilatazioni termiche;
- sicurezza in caso di eventi atmosferici estremi;
- facilità di manutenzione e sostituzione dei moduli.
L’elevata precisione richiesta nella progettazione dei fissaggi rende indispensabile il coordinamento tra progettista architettonico, strutturista e specialista fotovoltaico fin dalle fasi preliminari.
Orientamento verticale: meno energia, ma maggiore continuità produttiva
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda il rendimento dei moduli installati verticalmente.
È evidente che una superficie inclinata e orientata in modo ottimale presenta generalmente una produzione annua superiore rispetto a una parete verticale. Tuttavia questa considerazione non esaurisce il tema.
Le facciate fotovoltaiche offrono infatti alcuni vantaggi specifici:
- migliore intercettazione della radiazione solare nei mesi invernali;
- ridotto accumulo di neve e sporco;
- distribuzione più uniforme della produzione nell’arco della giornata;
- incremento delle superfici disponibili per la generazione energetica.
In edifici commerciali, industriali e direzionali, dove le superfici verticali sono molto estese, questi elementi possono contribuire in modo significativo alla strategia energetica complessiva.
Gestione del calore e prestazioni energetiche
La temperatura rappresenta uno dei fattori più critici per il funzionamento dei moduli fotovoltaici.
L’aumento del calore superficiale comporta infatti una diminuzione delle prestazioni elettriche. Per questo motivo la progettazione delle facciate fotovoltaiche deve considerare attentamente la ventilazione posteriore, i materiali della sottostruttura e la dissipazione termica.
Le facciate ventilate risultano particolarmente efficaci proprio perché favoriscono il raffrescamento naturale dei moduli attraverso la circolazione dell’aria nell’intercapedine.
Il controllo della temperatura non migliora solamente il rendimento energetico, ma contribuisce anche alla durabilità dell’intero sistema, riducendo le sollecitazioni a cui sono sottoposti i componenti.
Sicurezza, resistenza e protezione dagli agenti atmosferici
La facciata fotovoltaica è innanzitutto un elemento edilizio e, come tale, deve soddisfare requisiti rigorosi di sicurezza.
I moduli destinati alle applicazioni in facciata vengono progettati per resistere a:
- vento e carichi dinamici;
- pioggia battente;
- irraggiamento UV;
- sbalzi termici;
- grandine e condizioni climatiche severe.
La protezione dell’involucro rimane quindi una funzione essenziale del sistema. Alcune soluzioni utilizzano vetro temperato, stratificazioni ad alte prestazioni e componenti certificati per garantire elevati livelli di affidabilità nel lungo periodo.
Nuove costruzioni e riqualificazioni: un mercato in espansione
La crescita delle esigenze legate alla decarbonizzazione e all’autosufficienza energetica sta favorendo l’adozione delle facciate fotovoltaiche sia nei nuovi edifici sia negli interventi di rigenerazione del patrimonio esistente.
Nelle nuove costruzioni la tecnologia può essere integrata fin dalle prime fasi progettuali, consentendo una perfetta sintesi tra architettura e produzione energetica.
Negli edifici esistenti, invece, la facciata fotovoltaica rappresenta una soluzione strategica per accompagnare interventi di efficientamento energetico e rifacimento dell’involucro. In molti casi il rivestimento esterno viene trasformato da semplice elemento di protezione a componente attivo capace di generare energia rinnovabile, incrementando il valore dell’immobile e migliorandone le prestazioni complessive.
Le facciate fotovoltaiche come nuova frontiera dell’involucro edilizio
Le facciate fotovoltaiche stanno evolvendo da tecnologia specialistica a componente sempre più centrale nella progettazione sostenibile. La loro importanza non risiede esclusivamente nella produzione di energia, ma soprattutto nella capacità di trasformare l’involucro in un sistema multifunzionale che integra protezione, isolamento, ventilazione, estetica e generazione elettrica.
In questa prospettiva, la facciata non è più una semplice superficie di chiusura, ma un elemento tecnologico avanzato capace di contribuire in modo concreto agli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità richiesti dall’edilizia contemporanea.