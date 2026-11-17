Le coperture piane rappresentano una delle soluzioni più interessanti per l’installazione di impianti fotovoltaici. Grazie alla loro conformazione, consentono infatti una maggiore libertà nella disposizione dei moduli, una gestione più flessibile degli spazi e un accesso generalmente più semplice alle attività di manutenzione. Non a caso, il fotovoltaico su tetto piano è sempre più diffuso nei condomini, negli edifici commerciali e nelle strutture industriali.

La progettazione di questi impianti richiede però una valutazione attenta di numerosi aspetti tecnici. Resistenza strutturale, impermeabilizzazione, drenaggio delle acque, compatibilità con i materiali esistenti e scelta del sistema di fissaggio devono essere analizzati in modo integrato per garantire sicurezza, durabilità e massima resa energetica.