Le coperture piane rappresentano una delle soluzioni più interessanti per l’installazione di impianti fotovoltaici. Grazie alla loro conformazione, consentono infatti una maggiore libertà nella disposizione dei moduli, una gestione più flessibile degli spazi e un accesso generalmente più semplice alle attività di manutenzione. Non a caso, il fotovoltaico su tetto piano è sempre più diffuso nei condomini, negli edifici commerciali e nelle strutture industriali.
La progettazione di questi impianti richiede però una valutazione attenta di numerosi aspetti tecnici. Resistenza strutturale, impermeabilizzazione, drenaggio delle acque, compatibilità con i materiali esistenti e scelta del sistema di fissaggio devono essere analizzati in modo integrato per garantire sicurezza, durabilità e massima resa energetica.
Coperture piane ideali per il fotovoltaico
Le coperture piane non sono completamente orizzontali. Presentano infatti una lieve pendenza progettata per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Questa caratteristica permette di sfruttare ampie superfici senza i vincoli tipici delle coperture inclinate.
Il principale vantaggio consiste nella possibilità di orientare i pannelli indipendentemente dall’orientamento dell’edificio, ottimizzando così l’esposizione solare. Mentre nei tetti a falda l’inclinazione esistente condiziona inevitabilmente la produzione energetica, nelle coperture piane è possibile scegliere la configurazione più vantaggiosa dal punto di vista prestazionale.
Un ulteriore elemento di interesse riguarda la gestione dell’impianto nel tempo. L’accessibilità delle coperture piane facilita le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione dei componenti, riducendo complessità operative e costi di intervento.
Sistemi zavorrati e sistemi con ancoraggio meccanico
Uno dei primi aspetti da affrontare nella progettazione è la scelta del sistema di installazione. Le soluzioni più comuni possono essere suddivise in sistemi zavorrati e sistemi con ancoraggio meccanico.
Sistemi zavorrati: nessuna perforazione della copertura
Nei sistemi zavorrati le strutture portanti vengono mantenute in posizione grazie a elementi di peso, generalmente costituiti da blocchi in calcestruzzo o altri materiali ad elevata massa.
Il loro principale punto di forza è rappresentato dalla totale assenza di perforazioni della copertura, un vantaggio particolarmente apprezzato negli edifici esistenti e nelle coperture recentemente impermeabilizzate.
Questa soluzione consente di preservare la continuità degli strati impermeabilizzanti e riduce la necessità di interventi invasivi sulla struttura del tetto.
Di contro, occorre considerare che le zavorre aumentano sensibilmente il carico permanente sulla copertura, rendendo indispensabile una verifica strutturale preventiva.
Sistemi con ancoraggio meccanico: maggiore stabilità contro il vento
I sistemi con ancoraggio meccanico prevedono il fissaggio delle strutture direttamente agli elementi resistenti dell’edificio mediante appositi collegamenti.
Il principale vantaggio consiste nella maggiore resistenza alle azioni del vento e nella possibilità di ridurre il peso complessivo gravante sul solaio.
Questa soluzione risulta spesso particolarmente indicata in aree caratterizzate da forti raffiche o in edifici dove i margini di carico disponibili sono limitati.
L’aspetto più delicato è rappresentato dagli attraversamenti della copertura. Ogni punto di fissaggio deve essere accuratamente progettato e impermeabilizzato per evitare possibili infiltrazioni future.
Confronto tra sistemi zavorrati e sistemi ancorati
|Caratteristica
|Sistema zavorrato
|Sistema ancorato
|Perforazione della copertura
|Assente
|Presente
|Peso sulla struttura
|Elevato
|Ridotto
|Resistenza al vento
|Buona, dipende dalle zavorre
|Molto elevata
|Interventi sull’impermeabilizzazione
|Limitati
|Più significativi
|Idoneità per coperture esistenti
|Molto elevata
|Da valutare caso per caso
|Verifica dei carichi
|Fondamentale
|Fondamentale
|Tempi di posa
|Generalmente rapidi
|Più complessi
Esempio di stratigrafia per sistema zavorrato
- Solaio strutturale.
- Barriera al vapore.
- Strato isolante.
- Membrana impermeabilizzante.
- Struttura portamoduli.
- Zavorre.
- Moduli fotovoltaici.
Esempio di stratigrafia per sistema ancorato
- Solaio strutturale.
- Barriera al vapore.
- Isolamento termico.
- Membrana impermeabilizzante.
- Elementi di fissaggio.
- Struttura di supporto.
- Moduli fotovoltaici.
Inclinazione e disposizione dei pannelli
Uno dei principali vantaggi delle coperture piane consiste nella possibilità di scegliere liberamente la disposizione dei moduli.
In linea generale, un’inclinazione compresa tra 10 e 30 gradi permette di ottenere un buon equilibrio tra produzione energetica, stabilità strutturale e occupazione della superficie disponibile.
La progettazione deve però considerare attentamente il fenomeno dell’ombreggiamento reciproco. Se le file di pannelli vengono collocate troppo vicine tra loro, soprattutto nei mesi invernali, una parte dei moduli potrebbe proiettare ombra su quelli retrostanti causando una riduzione della resa.
Per questa ragione, la distanza tra le file rappresenta un parametro tanto importante quanto l’inclinazione stessa dei pannelli.
Sempre più impianti adottano inoltre configurazioni a bassa inclinazione che consentono di aumentare il numero di moduli installati senza compromettere significativamente le prestazioni energetiche complessive.
Compatibilità con membrane impermeabilizzanti e materiali isolanti
La presenza di un impianto fotovoltaico non deve compromettere il corretto funzionamento della copertura.
Le moderne coperture piane possono essere realizzate con membrane bituminose, PVC, TPO o EPDM e possono integrare differenti tipologie di isolamento termico. Prima di procedere con l’installazione è pertanto indispensabile verificare la compatibilità tra il sistema fotovoltaico e gli strati esistenti della copertura.
Particolare attenzione deve essere riservata alla distribuzione dei carichi. Le pressioni concentrate potrebbero infatti provocare deformazioni dell’isolante o danneggiamenti della membrana impermeabilizzante, compromettendo la funzionalità complessiva del pacchetto di copertura.
Impermeabilizzazione e rischio di infiltrazioni: un tema centrale
Quando si parla di fotovoltaico su copertura piana, uno degli argomenti che genera maggiori preoccupazioni è il rischio di infiltrazioni.
In realtà, un impianto correttamente progettato e installato non rappresenta necessariamente un fattore di rischio. Le criticità emergono soprattutto quando non viene eseguita una verifica preliminare dello stato della copertura oppure quando vengono trascurati alcuni dettagli esecutivi.
L’impermeabilizzazione rappresenta uno degli elementi più importanti dell’intero progetto e deve essere preservata durante tutte le fasi di installazione e manutenzione.
Nei sistemi zavorrati il rischio principale deriva da possibili danneggiamenti accidentali della membrana, mentre nei sistemi ancorati assume un ruolo determinante la corretta sigillatura dei punti di fissaggio.
Per questo motivo, una verifica preventiva della guaina e degli strati impermeabili è sempre consigliabile prima della posa dei pannelli.
Verifica dei carichi e delle sollecitazioni strutturali
La valutazione strutturale costituisce uno dei passaggi più importanti dell’intero intervento.
Non bisogna considerare soltanto il peso dei moduli fotovoltaici. È necessario infatti analizzare anche zavorre, neve, vento, carichi manutentivi e sollecitazioni dinamiche, che possono incidere in modo significativo sul comportamento della copertura.
Particolare attenzione deve essere riservata all’azione del vento. Le coperture piane sono soggette a fenomeni di risucchio che possono generare importanti forze di sollevamento sui pannelli, soprattutto nelle zone perimetrali e agli angoli dell’edificio.
Una corretta progettazione richiede quindi calcoli strutturali specifici e verifiche puntuali della capacità portante del solaio, sia per le nuove costruzioni sia per gli edifici esistenti.
Drenaggio delle acque e accessibilità alla manutenzione
Un impianto fotovoltaico deve integrarsi perfettamente con il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Canalette, bocchettoni e linee di deflusso non devono essere ostacolati dalla presenza delle strutture di supporto. Il mantenimento di un corretto drenaggio è fondamentale per evitare ristagni d’acqua, deterioramento dei materiali e possibili problemi di infiltrazione.
Allo stesso tempo occorre garantire adeguati spazi di passaggio per gli operatori. La possibilità di accedere facilmente ai moduli, agli inverter e agli elementi tecnici rappresenta un requisito indispensabile per la corretta manutenzione dell’impianto.
Una buona accessibilità consente di ridurre tempi e costi di intervento e contribuisce a mantenere elevate le prestazioni nel lungo periodo.
Fotovoltaico su tetto piano: efficienza energetica e corretta progettazione vanno di pari passo
Il successo di un impianto fotovoltaico installato su copertura piana dipende dalla capacità di integrare esigenze energetiche e requisiti edilizi. La libertà di orientamento dei moduli, la possibilità di ottimizzare gli spazi e la facilità di manutenzione rendono queste coperture estremamente interessanti sotto il profilo energetico.
Allo stesso tempo, impermeabilizzazione, verifica strutturale, drenaggio delle acque, compatibilità dei materiali e scelta del sistema di installazione non possono essere considerati aspetti secondari.
Solo attraverso una progettazione accurata è possibile ottenere un impianto sicuro, duraturo, performante e realmente capace di valorizzare la copertura dell’edificio, garantendo nel tempo risparmio energetico, affidabilità e sostenibilità.