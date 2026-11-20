La manutenzione di un impianto fotovoltaico non può essere limitata alla sola produzione di energia. L’impianto è parte integrante dell’edificio e interagisce costantemente con la copertura, le strutture portanti e l’ambiente circostante.

Adottare una strategia di controllo programmato significa tutelare efficienza energetica, sicurezza delle persone, integrità dell’edificio e durata dell’investimento. Una gestione attenta lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto consente infatti di massimizzare i benefici del fotovoltaico, riducendo il rischio di guasti e preservando nel tempo il valore economico e funzionale dell’intera installazione.