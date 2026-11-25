Riqualificare gli edifici storici significa trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, efficienza energetica e tutela del patrimonio architettonico. Il fotovoltaico integrato nelle coperture rappresenta una soluzione interessante per raggiungere questo obiettivo, riducendo l’impatto visivo degli impianti tradizionali. È la strada scelta dal Comune di Casei Gerola, in provincia di Pavia, per dotare il proprio Palazzo Municipale di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, realizzato con coppi fotovoltaici di Cotto Possagno.
Fotovoltaico integrato negli edifici storici: efficienza energetica e tutela architettonica
La transizione energetica degli edifici storici pone una questione che va oltre il semplice aspetto impiantistico: come incrementare l’efficienza energetica e ridurre il fabbisogno di energia senza compromettere il carattere architettonico del territorio? Si tratta di una priorità soprattutto per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici o storico-monumentali, dove ogni intervento deve rispettare un equilibrio attento tra il valore dell’edificio e il contesto ambientale in cui è inserito.
In questo scenario, le coperture fotovoltaiche integrate rappresentano un’opportunità significativa. La tecnologia consente infatti di combinare la produzione di energia solare con la salvaguardia, per quanto possibile, dell’estetica tradizionale del tetto, limitando l’impatto visivo che caratterizza i sistemi fotovoltaici convenzionali.
L’integrazione delle celle solari direttamente negli elementi di copertura permette di affrontare anche le ristrutturazioni più delicate, nelle quali l’adozione di tecnologie innovative deve necessariamente confrontarsi con le esigenze di conservazione del patrimonio architettonico.
Il progetto di fotovoltaico integrato per il Palazzo Municipale di Casei Gerola
Un esempio concreto di questa applicazione arriva da Casei Gerola, in provincia di Pavia, dove il Palazzo Municipale di piazza Meardi è stato dotato di un impianto fotovoltaico integrato nella copertura. L’edificio, sede della Pubblica Amministrazione e tutelato come bene culturale, insieme alla vicina Collegiata di San Giovanni Battista e al relativo campanile, compone uno degli scorci più riconoscibili del paese.
La posizione e il valore storico-architettonico dell’immobile hanno richiesto una soluzione capace di coniugare sostenibilità, autonomia energetica e rispetto estetico. L’obiettivo era incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando l’impatto visivo dei tradizionali pannelli fotovoltaici installati sopra il manto di copertura.
Il Comune ha quindi scelto una tecnologia che integra il sistema fotovoltaico direttamente negli elementi in laterizio del tetto, mantenendo un’immagine coerente con quella delle coperture tradizionali.
Coppi fotovoltaici Cotto Possagno: i modelli E-coppo Vecchio Chiaro e Vecchio Scuro
L’intervento ha previsto la posa di una copertura con impianto fotovoltaico integrato, utilizzando i modelli E-coppo Vecchio Chiaro e Vecchio Scuro di Cotto Possagno, entrambi dotati di celle fotovoltaiche rosse.
La scelta cromatica e la particolare configurazione degli elementi consentono di inserire la tecnologia solare all’interno della disposizione del manto di copertura, preservando un aspetto armonioso e in linea con l’estetica dei classici coppi in cotto.
Il progetto ha previsto anche gli accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento della copertura. Tra questi figurano i ganci fissati su listelli in legno, che contribuiscono alla posa del sistema, e una griglia metallica a pettine, progettata per impedire l’accesso dei volatili.
A completamento dell’impianto è stata installata una batteria di accumulo con capacità di 40 kWh, che consente di affiancare alla produzione fotovoltaica un sistema dedicato all’immagazzinamento dell’energia.
Cotto Possagno: oltre dieci anni di esperienza nel fotovoltaico integrato
La realizzazione di Casei Gerola si inserisce in un percorso tecnologico che Cotto Possagno porta avanti da oltre dieci anni. L’azienda ha sviluppato e proposto soluzioni fotovoltaiche integrate direttamente in coppi e tegole, raggiungendo nel tempo centinaia di installazioni.
L’obiettivo è coniugare la protezione e le caratteristiche tradizionali delle coperture in cotto con la possibilità di generare energia pulita. Una proposta che amplia le opportunità di intervento soprattutto negli edifici dove l’inserimento di impianti fotovoltaici convenzionali può risultare problematico dal punto di vista estetico.
Le soluzioni dell’azienda sono rivolte anche a progettisti e professionisti, ai quali viene offerto supporto nell’analisi tecnica ed estetica della copertura. Un aspetto importante quando si interviene su immobili di particolare pregio, per i quali la scelta dei materiali e delle tecnologie deve tenere conto sia delle prestazioni sia della compatibilità con l’architettura esistente.
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