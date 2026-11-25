Un esempio concreto di questa applicazione arriva da Casei Gerola, in provincia di Pavia, dove il Palazzo Municipale di piazza Meardi è stato dotato di un impianto fotovoltaico integrato nella copertura. L’edificio, sede della Pubblica Amministrazione e tutelato come bene culturale, insieme alla vicina Collegiata di San Giovanni Battista e al relativo campanile, compone uno degli scorci più riconoscibili del paese.

La posizione e il valore storico-architettonico dell’immobile hanno richiesto una soluzione capace di coniugare sostenibilità, autonomia energetica e rispetto estetico. L’obiettivo era incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando l’impatto visivo dei tradizionali pannelli fotovoltaici installati sopra il manto di copertura.

Il Comune ha quindi scelto una tecnologia che integra il sistema fotovoltaico direttamente negli elementi in laterizio del tetto, mantenendo un’immagine coerente con quella delle coperture tradizionali.

Coppi fotovoltaici Cotto Possagno: i modelli E-coppo Vecchio Chiaro e Vecchio Scuro

L’intervento ha previsto la posa di una copertura con impianto fotovoltaico integrato, utilizzando i modelli E-coppo Vecchio Chiaro e Vecchio Scuro di Cotto Possagno, entrambi dotati di celle fotovoltaiche rosse.

La scelta cromatica e la particolare configurazione degli elementi consentono di inserire la tecnologia solare all’interno della disposizione del manto di copertura, preservando un aspetto armonioso e in linea con l’estetica dei classici coppi in cotto.

Il progetto ha previsto anche gli accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento della copertura. Tra questi figurano i ganci fissati su listelli in legno, che contribuiscono alla posa del sistema, e una griglia metallica a pettine, progettata per impedire l’accesso dei volatili.

A completamento dell’impianto è stata installata una batteria di accumulo con capacità di 40 kWh, che consente di affiancare alla produzione fotovoltaica un sistema dedicato all’immagazzinamento dell’energia.