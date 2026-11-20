Il fotovoltaico è spesso associato alla produzione di energia pulita, ma la sostenibilità di questa tecnologia non si esaurisce durante la fase di esercizio degli impianti. Un aspetto sempre più importante riguarda infatti ciò che accade ai moduli quando terminano il loro ciclo di vita. Con milioni di pannelli installati negli ultimi decenni e una crescente diffusione degli impianti, il tema del recupero dei materiali e della gestione dei rifiuti fotovoltaici sta assumendo un ruolo centrale nell’economia circolare, nella transizione energetica e nella riduzione dell’impatto ambientale.

I pannelli fotovoltaici sono infatti classificati come rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e devono essere avviati a specifici percorsi di trattamento e recupero, con l’obiettivo di valorizzare le materie prime, limitare gli sprechi e ridurre al minimo gli scarti.