La flessibilità delle moderne tecnologie BIPV consente numerose applicazioni sia nel settore residenziale sia in quello commerciale e direzionale.

Coperture fotovoltaiche integrate

Le coperture rappresentano il contesto più diffuso. I moduli possono assumere la forma di tegole, lastre o sistemi continui capaci di garantire contemporaneamente protezione dagli agenti atmosferici e produzione elettrica.

L’integrazione permette di ridurre l’impatto visivo, aspetto particolarmente importante nei contesti urbani o sottoposti a vincoli paesaggistici.

Facciate fotovoltaiche

Le facciate ventilate e i rivestimenti esterni rappresentano una delle applicazioni più interessanti del BIPV. In questo caso i moduli diventano parte del rivestimento architettonico e contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica dell’involucro.

Le superfici verticali consentono inoltre di sfruttare porzioni dell’edificio che tradizionalmente non venivano utilizzate per la produzione energetica.

Superfici vetrate e schermature solari

L’evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di vetri fotovoltaici semitrasparenti che combinano illuminazione naturale e generazione elettrica.

Queste soluzioni trovano impiego in serre solari, lucernari, facciate continue e grandi superfici trasparenti. Anche le schermature solari possono incorporare celle fotovoltaiche, contribuendo contemporaneamente al controllo dell’irraggiamento e alla produzione di energia.

Soluzioni calpestabili e nuove superfici attive

Tra le innovazioni più recenti rientrano le superfici fotovoltaiche calpestabili, progettate per essere utilizzate in terrazze, percorsi esterni, cortili e aree pedonali.

Questi sistemi ampliano ulteriormente il concetto di integrazione, trasformando superfici precedentemente inutilizzate in strumenti di generazione energetica. Sebbene rappresentino ancora una nicchia di mercato, testimoniano l’evoluzione continua del settore verso applicazioni sempre più versatili.