La transizione energetica sta modificando profondamente il modo di progettare gli edifici. Se fino a pochi anni fa i pannelli fotovoltaici venivano considerati elementi da aggiungere sulle coperture esistenti, oggi si sta affermando una soluzione più evoluta: il fotovoltaico integrato negli edifici, noto con l’acronimo BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Si tratta di una tecnologia che permette ai moduli fotovoltaici di svolgere contemporaneamente una funzione energetica e una funzione edilizia, contribuendo sia alla produzione di elettricità sia alle prestazioni dell’involucro.
L’interesse verso il BIPV è in costante crescita perché consente di coniugare efficienza energetica, qualità architettonica e sostenibilità, trasformando superfici tradizionalmente passive in componenti produttivi.
Cos’è il BIPV e perché rappresenta un’evoluzione del fotovoltaico
Il termine BIPV identifica tutti quei sistemi fotovoltaici in cui i moduli sono integrati direttamente nell’involucro edilizio e ne sostituiscono uno o più componenti costruttivi.
A differenza di un impianto tradizionale, il pannello non viene semplicemente posizionato sopra una struttura esistente, ma diventa parte integrante dell’edificio. Il modulo, quindi, può assumere il ruolo di copertura, rivestimento di facciata, elemento di schermatura solare o persino componente trasparente di una superficie vetrata.
Questa caratteristica consente di ottenere una maggiore integrazione estetica e funzionale, rendendo il fotovoltaico un elemento progettuale e non un semplice impianto tecnologico aggiunto a posteriori.
BIPV e BAPV: le differenze da conoscere
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Per comprendere il valore del fotovoltaico integrato è utile distinguere tra BIPV e BAPV (Building Applied Photovoltaics).
Nel sistema BAPV i moduli vengono installati sopra l’edificio, mantenendo separate la funzione edilizia e quella energetica. I pannelli sono applicati a coperture o facciate già complete e possono essere rimossi senza compromettere l’integrità dell’involucro.
Nel sistema BIPV, invece, il modulo fotovoltaico sostituisce direttamente un elemento costruttivo, diventando parte dell’edificio stesso.
Schema comparativo BAPV e BIPV
|Caratteristica
|BAPV
|BIPV
|Installazione
|Applicata sull’edificio
|Integrata nell’edificio
|Funzione edilizia
|Assente
|Presente
|Sostituzione di componenti costruttivi
|No
|Sì
|Integrazione architettonica
|Media
|Elevata
|Impatto estetico
|Più visibile
|Più armonizzato
|Complessità progettuale
|Limitata
|Maggiore
|Coordinamento tra professionisti
|Ridotto
|Elevato
La differenza principale consiste dunque nel fatto che il BIPV è contemporaneamente un componente edilizio e un generatore di energia, mentre il BAPV svolge esclusivamente la funzione energetica.
L’involucro edilizio diventa produttore di energia
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Il concetto alla base del BIPV è la trasformazione dell’involucro in una superficie attiva.
Coperture, facciate, parapetti e superfici trasparenti possono contribuire alla produzione energetica dell’edificio senza richiedere ulteriori spazi dedicati. Questa evoluzione si inserisce perfettamente nella filosofia degli edifici a energia quasi zero e delle nuove costruzioni orientate alla decarbonizzazione.
La progettazione non riguarda più soltanto la produzione di elettricità, ma anche il modo in cui il modulo interagisce con l’architettura, con l’esposizione solare e con le prestazioni complessive dell’edificio.
Le principali applicazioni del fotovoltaico integrato
La flessibilità delle moderne tecnologie BIPV consente numerose applicazioni sia nel settore residenziale sia in quello commerciale e direzionale.
Coperture fotovoltaiche integrate
Le coperture rappresentano il contesto più diffuso. I moduli possono assumere la forma di tegole, lastre o sistemi continui capaci di garantire contemporaneamente protezione dagli agenti atmosferici e produzione elettrica.
L’integrazione permette di ridurre l’impatto visivo, aspetto particolarmente importante nei contesti urbani o sottoposti a vincoli paesaggistici.
Facciate fotovoltaiche
Le facciate ventilate e i rivestimenti esterni rappresentano una delle applicazioni più interessanti del BIPV. In questo caso i moduli diventano parte del rivestimento architettonico e contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica dell’involucro.
Le superfici verticali consentono inoltre di sfruttare porzioni dell’edificio che tradizionalmente non venivano utilizzate per la produzione energetica.
Superfici vetrate e schermature solari
L’evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di vetri fotovoltaici semitrasparenti che combinano illuminazione naturale e generazione elettrica.
Queste soluzioni trovano impiego in serre solari, lucernari, facciate continue e grandi superfici trasparenti. Anche le schermature solari possono incorporare celle fotovoltaiche, contribuendo contemporaneamente al controllo dell’irraggiamento e alla produzione di energia.
Soluzioni calpestabili e nuove superfici attive
Tra le innovazioni più recenti rientrano le superfici fotovoltaiche calpestabili, progettate per essere utilizzate in terrazze, percorsi esterni, cortili e aree pedonali.
Questi sistemi ampliano ulteriormente il concetto di integrazione, trasformando superfici precedentemente inutilizzate in strumenti di generazione energetica. Sebbene rappresentino ancora una nicchia di mercato, testimoniano l’evoluzione continua del settore verso applicazioni sempre più versatili.
I requisiti che un sistema BIPV deve soddisfare
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Per essere considerato realmente integrato, un sistema BIPV deve rispettare requisiti che vanno oltre la semplice produzione di energia.
Il modulo deve garantire le stesse prestazioni richieste ai componenti edilizi che sostituisce, assicurando:
- protezione dagli agenti atmosferici;
- tenuta all’acqua e al vento;
- resistenza meccanica;
- sicurezza e durabilità;
- prestazioni termiche e acustiche adeguate;
- integrazione architettonica e funzionale.
La progettazione richiede quindi un approccio multidisciplinare nel quale architetti, progettisti energetici e produttori collaborano fin dalle fasi iniziali.
Prestazioni dell’involucro e qualità energetica
Uno degli aspetti più interessanti del BIPV riguarda il contributo alle prestazioni complessive dell’edificio.
I moduli integrati possono partecipare alla gestione dell’irraggiamento solare, migliorare il comportamento termico delle superfici e contribuire alla riduzione dei consumi energetici. In molti casi diventano parte integrante della strategia progettuale finalizzata al raggiungimento di elevati standard di efficienza.
Il risultato è un involucro che non si limita a separare l’ambiente interno da quello esterno, ma che produce energia e partecipa attivamente al bilancio energetico dell’edificio.
I vantaggi del fotovoltaico integrato
L’interesse crescente verso i sistemi BIPV deriva da numerosi benefici.
Tra i principali vantaggi si evidenziano:
- maggiore integrazione architettonica;
- valorizzazione estetica dell’edificio;
- ottimizzazione delle superfici disponibili;
- produzione di energia rinnovabile senza occupazione di nuovo suolo;
- possibilità di sostituire materiali tradizionali;
- contributo agli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione.
Nei nuovi edifici il BIPV può inoltre consentire una progettazione più coerente e orientata all’efficienza energetica fin dalla fase iniziale.
Le criticità progettuali da considerare
Accanto ai vantaggi, il fotovoltaico integrato presenta alcune complessità che richiedono una progettazione accurata.
La perfetta integrazione tra esigenze energetiche ed esigenze architettoniche impone infatti valutazioni più approfondite rispetto a un impianto tradizionale. Orientamento delle superfici, ventilazione, manutenzione, accessibilità e coordinamento tra le diverse figure professionali diventano aspetti fondamentali.
Anche la sostituzione di eventuali componenti e la gestione del ciclo di vita dell’edificio devono essere considerate già in fase progettuale.
Il futuro del BIPV tra energia e architettura
Il fotovoltaico integrato rappresenta una delle espressioni più avanzate dell’edilizia sostenibile. La sua capacità di unire produzione energetica, funzionalità edilizia e qualità architettonica lo rende una soluzione sempre più interessante per le nuove costruzioni e per gli interventi di riqualificazione.
L’evoluzione dei materiali, dei sistemi costruttivi e delle tecnologie produttive sta ampliando continuamente le possibilità applicative. Il risultato è una nuova concezione dell’involucro edilizio: non più semplice elemento di protezione, ma componente attivo capace di produrre energia e contribuire concretamente alla transizione ecologica del patrimonio immobiliare.