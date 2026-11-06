In linea con gli obiettivi di crescita globale definiti dalla casa madre, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems sta proseguendo il proprio percorso di sviluppo attraverso una serie di operazioni strategiche. Le iniziative sono orientate a rafforzare la presenza nei mercati chiave, ampliare la capacità produttiva e consolidare competenze e know-how a supporto della crescita futura.

Tra le operazioni più recenti figurano tre interventi che interessano la distribuzione europea, la produzione destinata al mercato americano e la ricerca e sviluppo.

L’acquisizione di APAC Group e Compac Group nei Paesi Bassi

La prima operazione riguarda l’acquisizione di APAC Group e Compac Group, comprese le rispettive società operative. Si tratta di due distributori leader nei Paesi Bassi, attivi nelle applicazioni Comfort, Process e Data Center, oltre che nei relativi servizi di assistenza.

L’operazione permette di rafforzare il presidio commerciale e operativo in un mercato internazionale strategico, ampliando la presenza dell’azienda nei tre principali segmenti applicativi e consolidando l’offerta di servizi collegati alle soluzioni tecnologiche.

Nuovo stabilimento a Mason, in Ohio, per il raffreddamento dei Data Center

La seconda iniziativa è rappresentata dall’apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Mason, in Ohio, negli Stati Uniti.

Il plant è dedicato alla produzione di unità per il raffreddamento dei Data Center destinate al mercato americano. L’investimento si inserisce nella strategia di rafforzamento della capacità produttiva internazionale e risponde all’obiettivo di consolidare la presenza di Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems nel comparto del raffreddamento delle infrastrutture tecnologiche.

Advantech TIME: acquisizione di competenze nella ricerca e sviluppo

La terza operazione riguarda l’acquisizione di Advantech TIME srl, spin-off dell’Università di Udine e realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della ricerca e sviluppo.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di consolidamento delle competenze tecnologiche e scientifiche dell’azienda. Il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo costituisce infatti un elemento importante per sostenere l’innovazione e accompagnare l’evoluzione delle soluzioni destinate ai diversi mercati applicativi.