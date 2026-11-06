Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems celebra il suo decimo anniversario con un percorso di crescita che ha rafforzato il posizionamento dell’azienda nei mercati internazionali e ampliato le competenze nei settori della climatizzazione, del raffreddamento industriale e del cooling per Data Center. Un’evoluzione caratterizzata dall’integrazione di competenze industriali, dal consolidamento della capacità produttiva e da una strategia di sviluppo che punta su acquisizioni, innovazione e capitale umano.
Per l’occasione, l’azienda ha realizzato un’infografica che sintetizza alcuni dei principali indicatori di sviluppo raggiunti negli ultimi dieci anni, evidenziando il progressivo consolidamento della propria presenza internazionale e l’integrazione delle diverse competenze industriali.
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems: tre aree strategiche di attività
Alla base del modello di sviluppo di Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems si trova un’organizzazione articolata in tre principali ambiti applicativi, che identificano altrettanti segmenti di mercato e rispondono a esigenze tecnologiche differenti.
Il primo è Comfort, dedicato alle applicazioni in ambito terziario, residenziale evoluto e infrastrutturale. Il secondo è Process, che comprende le soluzioni per il raffreddamento e il riscaldamento richieste dai processi industriali. Il terzo è IT Cooling, specializzato nelle tecnologie per ambienti ad alta intensità tecnologica, come i Data Center, dove il controllo delle condizioni termiche rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento delle infrastrutture.
Questa articolazione consente all’azienda di operare in comparti differenti, mettendo a sistema competenze e soluzioni specifiche per il comfort, le applicazioni industriali e il raffreddamento delle infrastrutture digitali.
Una presenza produttiva internazionale con 15 stabilimenti
Nel corso degli ultimi dieci anni, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems ha rafforzato il proprio ruolo all’interno del Gruppo Mitsubishi Electric attraverso il consolidamento della presenza nei principali mercati internazionali e il potenziamento della propria struttura industriale.
Un indicatore significativo di questa evoluzione è rappresentato dalla rete produttiva, che conta 15 stabilimenti distribuiti tra Europa, Asia e Stati Uniti. A questo sviluppo si accompagna una collaborazione sempre più stretta con le diverse realtà del Gruppo Mitsubishi Electric, attraverso la creazione di sinergie e l’integrazione delle competenze.
La dimensione internazionale non riguarda soltanto la capacità produttiva e commerciale, ma anche la possibilità di sviluppare un’organizzazione in grado di rispondere alle esigenze dei diversi mercati, sostenendo l’espansione delle attività nei segmenti di riferimento.
Capitale umano e competenze: 3.000 dipendenti al centro della crescita
Un altro elemento centrale nel percorso di sviluppo dell’azienda è rappresentato dalle persone. Sono 3.000 i dipendenti che hanno contribuito alla crescita del know-how e al consolidamento delle competenze aziendali, partecipando all’evoluzione industriale e organizzativa della società.
Il capitale umano viene considerato una leva strategica per sostenere l’innovazione e affrontare le trasformazioni del mercato. In questa direzione si inseriscono le iniziative dedicate alla formazione professionale, alla mobilità internazionale e alla collaborazione con il mondo accademico.
L’investimento sulle competenze consente di rafforzare il patrimonio di conoscenze interne e favorire la circolazione delle esperienze tra le diverse realtà aziendali, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo tecnologico e industriale nei mercati di riferimento.
Acquisizioni e nuovi stabilimenti: le strategie di sviluppo
In linea con gli obiettivi di crescita globale definiti dalla casa madre, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems sta proseguendo il proprio percorso di sviluppo attraverso una serie di operazioni strategiche. Le iniziative sono orientate a rafforzare la presenza nei mercati chiave, ampliare la capacità produttiva e consolidare competenze e know-how a supporto della crescita futura.
Tra le operazioni più recenti figurano tre interventi che interessano la distribuzione europea, la produzione destinata al mercato americano e la ricerca e sviluppo.
L’acquisizione di APAC Group e Compac Group nei Paesi Bassi
La prima operazione riguarda l’acquisizione di APAC Group e Compac Group, comprese le rispettive società operative. Si tratta di due distributori leader nei Paesi Bassi, attivi nelle applicazioni Comfort, Process e Data Center, oltre che nei relativi servizi di assistenza.
L’operazione permette di rafforzare il presidio commerciale e operativo in un mercato internazionale strategico, ampliando la presenza dell’azienda nei tre principali segmenti applicativi e consolidando l’offerta di servizi collegati alle soluzioni tecnologiche.
Nuovo stabilimento a Mason, in Ohio, per il raffreddamento dei Data Center
La seconda iniziativa è rappresentata dall’apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Mason, in Ohio, negli Stati Uniti.
Il plant è dedicato alla produzione di unità per il raffreddamento dei Data Center destinate al mercato americano. L’investimento si inserisce nella strategia di rafforzamento della capacità produttiva internazionale e risponde all’obiettivo di consolidare la presenza di Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems nel comparto del raffreddamento delle infrastrutture tecnologiche.
Advantech TIME: acquisizione di competenze nella ricerca e sviluppo
La terza operazione riguarda l’acquisizione di Advantech TIME srl, spin-off dell’Università di Udine e realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della ricerca e sviluppo.
L’acquisizione si inserisce nella strategia di consolidamento delle competenze tecnologiche e scientifiche dell’azienda. Il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo costituisce infatti un elemento importante per sostenere l’innovazione e accompagnare l’evoluzione delle soluzioni destinate ai diversi mercati applicativi.