Nel settore real estate si sta affermando una nuova idea di valore immobiliare. Se in passato gli elementi distintivi di una residenza di pregio erano rappresentati da piscina, domotica, impianti fotovoltaici o servizi wellness, oggi alcuni sviluppatori stanno iniziando a considerare anche la presenza di spazi sicuri e protetti come un possibile elemento di differenziazione commerciale.

I progetti recentemente annunciati in Italia, dai bunker privati ai rifugi condominiali, mostrano come il mercato stia sperimentando nuove formule capaci di coniugare sicurezza, comfort e valorizzazione dell’immobile.

In questo contesto trovano spazio due diverse categorie di intervento:

bunker NBC completi , progettati per affrontare emergenze nucleari, biologiche e chimiche;

, progettati per affrontare emergenze nucleari, biologiche e chimiche; panic room o stanze sicure, destinate alla protezione temporanea in caso di intrusioni, calamità atmosferiche o altre situazioni di emergenza.

Sebbene le due soluzioni abbiano caratteristiche tecniche molto differenti, entrambe rispondono alla crescente richiesta di protezione e continuità operativa all’interno delle abitazioni.