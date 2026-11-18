Per lungo tempo i rifugi antiatomici sono stati considerati una reliquia della Guerra Fredda, confinata nell’immaginario collettivo e nelle strategie di difesa degli Stati. Oggi, complice un contesto internazionale più instabile e una crescente attenzione alla resilienza delle infrastrutture, bunker e spazi protetti stanno tornando al centro dell’interesse di cittadini, investitori e progettisti. Dalla Svizzera, che da decenni garantisce un posto protetto a ogni abitante, ai primi progetti residenziali sviluppati in Italia, il settore sta vivendo una fase di profonda evoluzione che coinvolge tecnologie, normative e nuove opportunità per il mondo delle costruzioni.

Una tendenza che interessa anche il settore delle costruzioni, con la comparsa di bunker privati, rifugi condominiali e nuove soluzioni residenziali. Per imprese, progettisti e produttori di materiali si apre un mercato specializzato, nel quale ingegneria strutturale, impiantistica e tecnologie di sicurezza assumono un ruolo centrale.