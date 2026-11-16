Se fino a pochi anni fa il bunker era considerato una soluzione destinata a facoltosi proprietari di ville isolate, oggi il mercato sta evolvendo verso modelli completamente nuovi. In Italia stanno infatti emergendo progetti che cercano di coniugare protezione collettiva, valore immobiliare e servizi condivisi, introducendo il concetto di rifugio come elemento integrante di un complesso residenziale.
Questa trasformazione riflette una tendenza già osservabile in diversi Paesi del Nord Europa, dove la sicurezza civile è sempre più considerata una componente dell’edilizia moderna e della pianificazione urbana.
Il primo villaggio bunker italiano nel Bresciano
Uno dei progetti più innovativi attualmente in fase di sviluppo si trova nel Bresciano, nell’area della Franciacorta. L’iniziativa prevede la realizzazione di otto rifugi abitabili indipendenti, costruiti a circa cinque metri di profondità all’interno di un’area dedicata. Ogni unità avrà una superficie di circa 40 metri quadrati e potrà ospitare fino a cinque persone.
Le caratteristiche costruttive richiamano quelle dei bunker civili più evoluti:
- pareti in cemento armato spesse 60 centimetri;
- porte blindate antiesplosione da circa una tonnellata;
- sistemi di filtrazione dell’aria;
- riserve di acqua potabile;
- spazi dedicati allo stoccaggio di alimenti e beni essenziali;
- uscita di emergenza indipendente.
Particolarmente interessante è il prezzo di partenza, fissato intorno ai 180.000 euro, una cifra che colloca queste strutture in una fascia di mercato accessibile a una clientela più ampia rispetto ai bunker personalizzati realizzati su misura.
Un cambiamento culturale prima ancora che immobiliare
Al di là degli aspetti tecnici, il progetto bresciano evidenzia un cambiamento di mentalità. I nuovi bunker non vengono più presentati come semplici rifugi d’emergenza, ma come spazi permanenti progettati per essere vivibili, dotati di ambienti destinati al riposo, alla preparazione dei pasti e alla permanenza prolungata.
L’obiettivo non è soltanto garantire la sopravvivenza in scenari estremi, ma offrire un ambiente in grado di assicurare condizioni accettabili di comfort anche durante periodi di isolamento.
Questa filosofia si avvicina molto alle più recenti tendenze internazionali, dove il bunker viene concepito come una forma di “assicurazione immobiliare” contro eventi a bassa probabilità ma ad alto impatto.
Torino e il bunker di lusso nel cuore della città
Ancora più significativo sotto il profilo immobiliare è il progetto sviluppato all’interno di Palazzo Alfieri, nel centro storico di Torino. Qui il gruppo Vertico ha avviato la riconversione dell’antico caveau del Banco di Napoli in quello che viene descritto come il primo bunker antiatomico integrato in un condominio residenziale italiano.
L’intervento sfrutta una caratteristica eccezionale dell’edificio originario: il caveau dispone già di pareti in cemento armato spesse circa un metro e mezzo, progettate per resistere ad aggressioni esterne e sopravvissute persino ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Su questa base verranno installati sistemi di protezione avanzata ispirati agli standard svizzeri:
- porte blindate antiradiazione;
- ventilazione con filtri NBC;
- valvole di sovrappressione;
- sistemi autonomi di approvvigionamento idrico;
- autonomia energetica;
- aree dedicate allo stoccaggio delle scorte.
Secondo le informazioni divulgate dal progetto, il bunker potrebbe garantire autonomia fino a trenta giorni per un gruppo di occupanti in caso di emergenza nucleare, biologica o chimica.
Quando la sicurezza diventa un elemento di prestigio
L’aspetto più curioso del progetto torinese è probabilmente la sua natura luxury. Il bunker non viene infatti presentato soltanto come dispositivo di emergenza, ma come un servizio esclusivo a disposizione dei residenti dello stabile.
Accanto ai sistemi di protezione trovano spazio dotazioni impensabili nei rifugi tradizionali, come aree relax, spazi di socializzazione e perfino una cantina dedicata alla conservazione dei vini.
Si tratta di una visione completamente differente rispetto ai bunker della Guerra Fredda, progettati per garantire esclusivamente la sopravvivenza. Oggi il mercato immobiliare di fascia alta sta tentando di trasformare il concetto di rifugio in un elemento di valore aggiunto, al pari di una piscina, di una spa o di un sistema di sicurezza avanzato.
Il futuro dei bunker in Italia passa dai condomìni?
I casi di Brescia e Torino mostrano come il settore stia attraversando una fase sperimentale. Pur restando un fenomeno di nicchia, il bunker sta lentamente abbandonando la dimensione individuale per assumere una funzione collettiva.
L’idea di realizzare rifugi condivisi tra i residenti di un complesso immobiliare presenta infatti numerosi vantaggi:
- riduzione dei costi per ciascun proprietario;
- maggiore sostenibilità economica;
- utilizzo più efficiente degli spazi;
- possibilità di installare impianti tecnologici avanzati;
- incremento del valore percepito dell’immobile.
In prospettiva, queste esperienze potrebbero rappresentare il primo passo verso un modello italiano che, pur lontano dall’approccio svizzero basato sulla copertura universale della popolazione, inizia a considerare la resilienza degli edifici e la protezione civile privata come nuovi elementi dell’abitare contemporaneo.