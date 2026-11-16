Se fino a pochi anni fa il bunker era considerato una soluzione destinata a facoltosi proprietari di ville isolate, oggi il mercato sta evolvendo verso modelli completamente nuovi. In Italia stanno infatti emergendo progetti che cercano di coniugare protezione collettiva, valore immobiliare e servizi condivisi, introducendo il concetto di rifugio come elemento integrante di un complesso residenziale.

Questa trasformazione riflette una tendenza già osservabile in diversi Paesi del Nord Europa, dove la sicurezza civile è sempre più considerata una componente dell’edilizia moderna e della pianificazione urbana.