Quando si parla di rifugi antiatomici, l’errore più comune è immaginare che bastino muri molto spessi per garantire la sicurezza degli occupanti. In realtà, la differenza tra una semplice struttura interrata e un autentico bunker NBC (Nucleare, Biologico e Chimico) risiede soprattutto nelle tecnologie integrate al suo interno.
Un moderno rifugio protettivo è il risultato di una filiera altamente specializzata che coinvolge ingegneri strutturisti, geologi, impiantisti, aziende della ventilazione industriale, produttori di sistemi di sicurezza e fornitori di tecnologie per l’autonomia energetica. In altre parole, un bunker funziona come una piccola infrastruttura indipendente capace di mantenere in vita i suoi occupanti anche in condizioni estreme.
Il guscio protettivo: la struttura in cemento armato
La prima linea di difesa è rappresentata dall’involucro strutturale. Le pareti di un bunker moderno vengono generalmente realizzate in calcestruzzo armato ad alte prestazioni, spesso additivato con specifici impermeabilizzanti per contrastare infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno o dalle falde acquifere.
Gli spessori variano in funzione del livello di protezione richiesto. Nei progetti residenziali privati si possono incontrare pareti comprese tra 40 e 60 centimetri, mentre le strutture progettate per livelli di sicurezza superiori possono superare il metro di spessore. Alcuni rifugi ricavati da caveau bancari o installazioni militari arrivano a presentare pareti da 1,5 metri di cemento armato, come nel caso del progetto di Palazzo Alfieri a Torino.
Oltre alla resistenza meccanica, la massa di cemento e terreno sovrastante svolge una funzione fondamentale di schermatura contro le radiazioni ionizzanti, in particolare contro i raggi gamma prodotti dal fallout radioattivo.
Porte blindate e sistemi di tenuta
Una struttura robusta sarebbe inutile se l’accesso rappresentasse un punto debole. Per questo motivo i bunker utilizzano porte blindate estremamente pesanti, spesso costruite in acciaio e cemento armato.
Nei progetti più avanzati tali porte sono dotate di:
- guarnizioni ermetiche;
- sistemi di chiusura multipla;
- protezioni contro le onde di pressione;
- valvole antiscoppio;
- dispositivi di blocco manuali anche in assenza di elettricità.
In molti casi queste tecnologie derivano direttamente dagli standard sviluppati in Svizzera e in Germania, Paesi che vantano una lunga tradizione nella costruzione di rifugi protetti.
Il vero cuore del bunker: i sistemi NBC
Se esiste un elemento che distingue realmente un bunker da una cantina rinforzata, questo è l’impianto di ventilazione NBC.
In uno scenario caratterizzato da contaminazione radioattiva, chimica o biologica, la minaccia principale non è infatti rappresentata dalle pareti, ma dall’aria esterna contaminata.
Per questo motivo i bunker professionali utilizzano sistemi di ventilazione in sovrappressione dotati di:
- prefiltri per bloccare polveri e particelle grossolane;
- filtri assoluti ad alta efficienza;
- filtri a carboni attivi;
- valvole di sovrappressione;
- sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria.
Il principio di funzionamento è relativamente semplice: all’interno del rifugio viene mantenuta una pressione leggermente superiore rispetto all’ambiente esterno. In questo modo, eventuali infiltrazioni tendono a spingere aria pulita verso l’esterno anziché permettere l’ingresso di contaminanti.
Questa tecnologia consente di ridurre drasticamente l’esposizione a particolato radioattivo, sostanze chimiche tossiche e agenti biologici.
Acqua: la risorsa più critica
In qualunque scenario di permanenza prolungata, la disponibilità di acqua rappresenta uno degli aspetti più delicati.
Per questo motivo i bunker più evoluti prevedono:
- serbatoi di accumulo per l’acqua potabile;
- sistemi di filtrazione;
- impianti di depurazione;
- pompe di emergenza;
- reti di distribuzione indipendenti.
Generalmente la progettazione considera consumi minimi essenziali, privilegiando la sopravvivenza rispetto al comfort. Per permanenze di alcune settimane possono essere necessari migliaia di litri di riserva, a seconda del numero di occupanti.
Energia: come sopravvivere a un blackout prolungato
Un rifugio realmente autonomo deve poter continuare a funzionare anche in assenza della rete elettrica nazionale.
Per questo motivo vengono installati:
- generatori diesel;
- gruppi elettrogeni di emergenza;
- batterie di accumulo;
- inverter;
- sistemi di monitoraggio dei consumi.
L’energia è fondamentale non solo per l’illuminazione, ma soprattutto per alimentare ventilazione, pompe idriche, apparecchiature di comunicazione e sistemi di sicurezza.
In molti bunker moderni i consumi vengono ridotti al minimo per garantire la massima durata delle riserve energetiche.
Quanto tempo si può vivere all'interno?
Una delle domande più frequenti riguarda l’autonomia reale di un bunker.
La risposta dipende da numerose variabili:
- numero di occupanti;
- capacità delle scorte;
- volume di acqua disponibile;
- disponibilità energetica;
- efficienza dell’impianto di filtrazione;
- spazio per alimenti e materiali sanitari.
Nei rifugi residenziali più avanzati si progettano generalmente autonomie comprese tra alcune settimane e un mese. Il progetto di Palazzo Alfieri, ad esempio, prevede riserve e impianti in grado di sostenere una permanenza fino a circa trenta giorni.
Scorte alimentari e logistica interna
Un bunker non è soltanto una struttura tecnica. Deve anche garantire la sopravvivenza quotidiana.
Per questo motivo entrano in gioco operatori specializzati nella fornitura di:
- alimenti liofilizzati;
- razioni ad alta conservazione;
- kit medici;
- dispositivi di comunicazione;
- attrezzature di emergenza;
- materiali per l’igiene personale.
Particolarmente interessanti sono gli alimenti liofilizzati di ultima generazione, che possono mantenere caratteristiche nutrizionali e commestibilità per decenni se conservati correttamente.
Perché una cantina non è un bunker
Alla luce di questi elementi emerge una distinzione fondamentale. Una normale cantina, anche se interrata e costruita in cemento armato, offre soltanto una protezione limitata contro eventi esterni.
Un vero bunker NBC è invece un sistema integrato che combina:
- schermatura strutturale;
- isolamento ermetico;
- filtrazione dell’aria;
- autonomia energetica;
- riserve idriche;
- scorte alimentari;
- gestione dei rifiuti;
- capacità di permanenza prolungata.
È proprio l’interazione di tutte queste componenti che trasforma un semplice locale sotterraneo in una struttura in grado di offrire protezione in scenari nucleari, biologici o chimici. In altre parole, la vera tecnologia di un bunker non è il cemento, ma l’insieme degli impianti che permettono alle persone di continuare a vivere quando tutto ciò che si trova all’esterno potrebbe non essere più sicuro.