Quando si parla di rifugi antiatomici, l’errore più comune è immaginare che bastino muri molto spessi per garantire la sicurezza degli occupanti. In realtà, la differenza tra una semplice struttura interrata e un autentico bunker NBC (Nucleare, Biologico e Chimico) risiede soprattutto nelle tecnologie integrate al suo interno.

Un moderno rifugio protettivo è il risultato di una filiera altamente specializzata che coinvolge ingegneri strutturisti, geologi, impiantisti, aziende della ventilazione industriale, produttori di sistemi di sicurezza e fornitori di tecnologie per l’autonomia energetica. In altre parole, un bunker funziona come una piccola infrastruttura indipendente capace di mantenere in vita i suoi occupanti anche in condizioni estreme.