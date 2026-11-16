Per decenni il bunker è stato percepito come un’infrastruttura militare o come una curiosità legata alla Guerra Fredda. Oggi, invece, sta assumendo i contorni di un vero e proprio settore industriale internazionale, alimentato da fattori geopolitici, climatici, sanitari e persino finanziari. Guerre, tensioni nucleari, cyberattacchi alle infrastrutture critiche, pandemie e crescente instabilità globale stanno spingendo un numero sempre maggiore di cittadini e investitori a considerare i rifugi sotterranei come uno strumento di protezione e resilienza.

Secondo le stime di settore, il mercato mondiale dei bunker e dei rifugi protetti vale attualmente alcuni miliardi di dollari e potrebbe registrare una crescita molto significativa nel prossimo decennio, sostenuta da una domanda sempre più diversificata che coinvolge privati, aziende, comunità residenziali e istituzioni pubbliche.