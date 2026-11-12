Rifugi antiatomici in Svizzera: il modello dei bunker diffusi

Il sistema svizzero dei rifugi antiatomici è spesso citato come il più sviluppato al mondo non solo per il numero di strutture realizzate, ma soprattutto per la sua integrazione all’interno della pianificazione urbanistica nazionale. A differenza della maggior parte dei Paesi europei, dove la protezione della popolazione è affidata prevalentemente a strutture pubbliche o a piani di emergenza temporanei, la Svizzera ha scelto fin dagli anni Sessanta una strategia di protezione permanente e diffusa sul territorio. Secondo l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), il principio rimane tuttora quello di garantire un posto protetto per ogni abitante, obiettivo che ha portato alla realizzazione di circa 370.000 rifugi pubblici e privati distribuiti sull’intero territorio nazionale.
Le origini: la paura nucleare della Guerra Fredda
La decisione di dotare l’intera popolazione di rifugi protetti nacque nel contesto della Guerra Fredda. Dopo le distruzioni di Hiroshima e Nagasaki e durante la corsa agli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le autorità svizzere ritennero che la neutralità del Paese non fosse una garanzia sufficiente contro gli effetti di un eventuale conflitto nucleare.
Per questo motivo venne sviluppato un concetto innovativo: trasformare ogni nuovo edificio abitativo in un potenziale elemento della rete nazionale di protezione civile. L’obiettivo non era soltanto sopravvivere a un attacco nucleare diretto, ma garantire alla popolazione una protezione efficace anche contro:
- onde d’urto da esplosione;
- radiazioni iniziali;
- ricaduta radioattiva (fallout);
- contaminazione chimica;
- contaminazione biologica;
- effetti indiretti della guerra, come il collasso delle infrastrutture essenziali.
Ancora oggi la Confederazione considera i rifugi uno strumento utile non solo in caso di conflitto armato, ma anche per fronteggiare catastrofi naturali, incidenti industriali e situazioni di emergenza di ampia portata.
Un obbligo edilizio quasi unico al mondo
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
L’aspetto più interessante del modello svizzero è che la protezione civile è stata collegata direttamente alle norme edilizie.
La legislazione federale stabilisce infatti che ogni abitante debba poter raggiungere un posto protetto in tempi rapidi e che, nelle aree dove la copertura è insufficiente, i proprietari che costruiscono nuovi edifici residenziali siano tenuti a realizzare e attrezzare un rifugio oppure a versare un contributo economico sostitutivo destinato alla costruzione di strutture pubbliche.
Questo meccanismo ha consentito di distribuire gli investimenti su decenni, evitando che il costo ricadesse esclusivamente sullo Stato. È uno dei motivi per cui la Svizzera è riuscita a raggiungere una copertura superiore al 100% della popolazione, un risultato che nessun altro Paese europeo è riuscito a conseguire.
Come è fatto un rifugio antiatomico svizzero
Nell’immaginario collettivo il bunker è spesso associato a strutture sotterranee lussuose o militari. In realtà il modello svizzero segue una filosofia completamente diversa: semplicità, robustezza e standardizzazione.
I rifugi sono generalmente realizzati nei seminterrati degli edifici e comprendono:
- pareti e soffitti in cemento armato di elevato spessore;
- porte e portelli blindati;
- uscite di emergenza indipendenti;
- sistemi di ventilazione protetti;
- filtri NBC (Nucleare, Biologico, Chimico);
- valvole di sovrappressione per impedire l’ingresso di aria contaminata.
Particolarmente importante è il sistema di ventilazione. In caso di contaminazione esterna, l’aria viene filtrata e immessa in pressione all’interno del rifugio, impedendo l’ingresso di particelle radioattive, agenti chimici o biologici.
Un bunker non è progettato per resistere all'epicentro di una bomba atomica
Un equivoco molto diffuso riguarda la reale capacità protettiva dei rifugi antiatomici. Nessun bunker civile può garantire la sopravvivenza in prossimità del punto di esplosione di un’arma nucleare moderna.
Il sistema svizzero è invece concepito per affrontare gli effetti secondari e indiretti dell’attacco:
- la sovrappressione dell’onda d’urto a distanza;
- il fallout radioattivo;
- la contaminazione dell’aria;
- il crollo parziale degli edifici;
- l’interruzione dei servizi essenziali.
Secondo le autorità federali, il concetto di progettazione si basa sugli effetti fisici delle armi, più che sul tipo specifico di ordigno utilizzato.
Un modello che oggi torna di attualità
Per molti anni dopo la fine della Guerra Fredda l’utilità dei rifugi è stata oggetto di discussione. Tuttavia, l’invasione dell’Ucraina nel 2022 ha riportato il tema della protezione civile al centro del dibattito pubblico europeo.
Le autorità svizzere hanno registrato un forte aumento delle richieste di informazioni da parte dei cittadini e hanno ribadito la validità del sistema esistente, considerato ormai un’infrastruttura strategica del Paese.
Oggi la Svizzera viene spesso indicata come la nazione dei bunker, non tanto per una cultura della paura, quanto per aver sviluppato nel tempo una politica di prevenzione che considera la sicurezza della popolazione una componente essenziale della pianificazione territoriale e della resilienza nazionale.