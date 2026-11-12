Rifugi antiatomici in Svizzera: il modello dei bunker diffusi

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L’aspetto più interessante del modello svizzero è che la protezione civile è stata collegata direttamente alle norme edilizie.

La legislazione federale stabilisce infatti che ogni abitante debba poter raggiungere un posto protetto in tempi rapidi e che, nelle aree dove la copertura è insufficiente, i proprietari che costruiscono nuovi edifici residenziali siano tenuti a realizzare e attrezzare un rifugio oppure a versare un contributo economico sostitutivo destinato alla costruzione di strutture pubbliche.

Questo meccanismo ha consentito di distribuire gli investimenti su decenni, evitando che il costo ricadesse esclusivamente sullo Stato. È uno dei motivi per cui la Svizzera è riuscita a raggiungere una copertura superiore al 100% della popolazione, un risultato che nessun altro Paese europeo è riuscito a conseguire.