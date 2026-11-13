Rifugi antiatomici in Italia: norme, costi e prospettive

Per decenni il mercato dei bunker privati è rimasto una nicchia quasi sconosciuta. Lo scenario è cambiato radicalmente nel febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina e il ritorno nel dibattito pubblico del rischio nucleare.

Secondo quanto riportato da operatori del settore, le richieste di informazioni per rifugi privati hanno registrato crescite eccezionali. Particolarmente significativa è la testimonianza dell’imprenditore mantovano Giulio Cavicchioli, specializzato nella progettazione di sistemi di protezione civile privata, che ha parlato di un aumento delle richieste nell’ordine del 3000% rispetto al periodo precedente al conflitto.

Il dato, pur riferito a una singola realtà imprenditoriale e non all’intero mercato nazionale, è indicativo del cambiamento avvenuto nella percezione collettiva del rischio. Per molti cittadini il bunker non è più visto come un elemento da film apocalittici, ma come una possibile soluzione di protezione in scenari estremi.