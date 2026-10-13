La riqualificazione della RSA della Fondazione Elisabetta Germani si distingue per la durata contenuta rispetto alla dimensione dell’intervento e per la necessità di mantenere operativa la struttura sociosanitaria durante tutte le fasi del cantiere. Per lavori di questa complessità ed estensione sarebbero stati normalmente necessari due o tre anni, mentre l’intervento è stato completato in quindici mesi.

Il cantiere ha raggiunto una dimensione considerevole nei periodi di massima attività, arrivando a coinvolgere contemporaneamente fino a 295 operai. La gestione delle lavorazioni ha dovuto tenere conto della presenza degli ospiti e della continuità dei servizi assistenziali, condizioni che hanno richiesto un’organizzazione attenta delle attività e una particolare attenzione alla limitazione dei disagi.

La scelta di utilizzare elementi prefabbricati ha contribuito a ridurre i tempi di esecuzione e a semplificare le operazioni in facciata. Durante i quindici mesi di lavori, infatti, non è stato necessario ingabbiare permanentemente l’intero edificio con ponteggi: questi sono stati impiegati soltanto per periodi limitati.

L’intervento ha interessato un edificio di 29 mila metri quadrati, composto da strutture realizzate in epoche differenti. Oltre al miglioramento delle prestazioni energetiche e della sicurezza, il progetto ha quindi risposto all’esigenza di uniformare il complesso dal punto di vista estetico e funzionale, recuperando anche spazi che in precedenza non erano utilizzabili.