Il nuovo volume sopraelevato dello stabilimento LM 2000 è stato concepito come una struttura a ponte tra i due capannoni esistenti. L’intervento risponde a esigenze sia organizzative sia produttive, concentrando in un unico spazio nuove funzioni direzionali e collegamenti logistici.

All’interno del fabbricato trovano posto la nuova area direzionale, composta da uffici e sala riunioni, e un sistema di nastri trasportatori che collega il reparto produttivo con il magazzino. Sulla copertura è stata inoltre prevista una nuova centrale tecnologica, destinata a fornire l’energia termica e frigorifera necessaria alla climatizzazione degli ambienti e agli usi di processo.

In questo contesto, l’illuminazione naturale assume un ruolo importante nella progettazione degli spazi di lavoro. La scelta di finestre specifiche per tetti piatti permette infatti di portare la luce dall’alto all’interno degli ambienti, integrandola nell’architettura del nuovo volume e contribuendo alla qualità complessiva degli spazi direzionali.