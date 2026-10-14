Il progetto del nuovo Campus dell’Università del Piemonte Orientale è concepito come un elemento di riconnessione tra due realtà strategiche di Alessandria: l’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo e il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. L’obiettivo è creare un polo capace di favorire le relazioni tra discipline, studenti, docenti e ricercatori, contribuendo contemporaneamente alla trasformazione di una parte significativa della città.

Per consentire la realizzazione del complesso è prevista la demolizione dell’ex Mercato Ortofrutticolo. Dell’edificio esistente sarà conservata esclusivamente la parte interrata, destinata a ospitare gli impianti tecnici.

La superficie utile lorda di progetto sarà di circa 18.700 metri quadrati. Il nuovo polo accoglierà la Scuola di Medicina, con i corsi di Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie, e il DIGSPES. Gli spazi saranno organizzati per rispondere alle esigenze della didattica, della ricerca e della vita universitaria.

Il programma funzionale comprende:

aule per le attività didattiche;

laboratori;

biblioteca;

spazi per la ricerca;

ambienti destinati alle attività amministrative;

aree di coworking;

luoghi dedicati alla socialità e all’incontro.

La compresenza di queste funzioni è uno degli elementi centrali del progetto: il Campus non sarà soltanto un insieme di edifici destinati alle lezioni, ma un ambiente universitario pensato per favorire lo scambio di conoscenze e il lavoro multidisciplinare.