In CantiereOttobre 12, 2026

Ristrutturazione villa storica: Villa Monfort rinasce a Castiglione Torinese

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La ristrutturazione di una villa storica può trasformare un patrimonio architettonico esistente in un nuovo complesso residenziale, coniugando recupero degli elementi originali, riqualificazione energetica e nuove esigenze abitative. È il caso di Villa Monfort, storica residenza di Castiglione Torinese, circa 6.500 abitanti alle porte di Torino, interessata da un articolato progetto di riqualificazione e restauro sviluppato per fasi e distribuito sui diversi corpi di fabbrica.

Villa Monfort: dal recupero storico a un nuovo complesso residenziale

Villa Monfort, una storica residenza di Castiglione Torinese, 6.500 abitanti alle porte di Torino, è stata una residenza padronale fino al 1930, in seguito sede di un convento della congregazione cattolica dei Padri Monfortani e, tra il 1955 e il 1960, un edificio dedicato per eventi e ricevimenti.

Si tratta di un complesso di diversi edifici: il principale nella sua parte centrale è di fine Ottocento, mentre gli altri sono più recenti. Ora Villa Monfort avrà una nuova vita, con un progetto di riqualificazione e restauro sviluppato per fasi e articolato sui vari corpi di fabbrica.

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Foto: ©Alice Centolanza

Il progetto ha previsto il recupero e l’ampliamento dei cinque edifici esistenti con l’obiettivo di ricavare 33 unità abitative, di metrature e composizioni differenti, distribuite nei diversi corpi di fabbrica che compongono l’area: corpo A, corpo B, corpo C, corpo D e corpo E.

Particolare attenzione è stata dedicata alla riqualificazione energetica, con l’obiettivo di realizzare appartamenti in classe A grazie a un involucro ben isolato, con cappotto e serramenti in legno ad alta prestazione termica, sistemi di generazione di energia evoluti in pompa di calore e riscaldamento e di raffrescamento in ogni appartamento con pannelli radianti e deumidificazione.

Barberis è l’impresa che ha realizzato il progetto. I lavori di ristrutturazione hanno compreso i fabbricati sorti in periodi diversi all’interno di una proprietà di circa 11.600 metri quadrati e il parco circostante, caratterizzato da pregevoli alberi d’alto fusto, giardini tra loro collegati da numerosi vialetti e scalette.

L’intervento ha consentito di recuperare e razionalizzare l’intero complesso, incrementando del 20% la superficie utile, passata da circa 2.300 metri quadrati a 2.900 complessivi destinata ad uso residenziale.

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Foto: ©Alice Centolanza

 

La riqualificazione ha comportato anche il restauro dei decori delle aperture, dei balconi e dei cornicioni, la sostituzione dei serramenti esterni con nuovi manufatti in legno laccato con vetrocamera, l’uniformazione delle ringhiere e degli intonaci, oltre al risanamento strutturale delle parti ammalorate con il restauro delle volte e degli affreschi interni, salvaguardando elementi come solai a cassettoni in legno, volte affrescate e caminetti. Ma con riscaldamento a pavimento e sistemi di sicurezza attivi e passivi.

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