A Cinecittà l’azienda wienerberger ha mostrato il robot per la posa dei blocchi in laterizio e gli esoscheletri Agadexo. Per il mercato italiano è prevista una proposta di posa robotizzata come servizio, con il coinvolgimento di imprese e distribuzione.
di Virginia Gambino
Robot per la posa dei blocchi in laterizio e gli esoscheletri Agadexo
Un robot che posa blocchi in laterizio e due esoscheletri progettati per assistere gli operatori nelle attività più impegnative. Sono le tecnologie presentate da wienerberger il 24 novembre a Cinecittà, a Roma, durante un evento organizzato insieme alla rivendita Edil Fiorentini. La novità non riguarda soltanto le macchine. L’obiettivo illustrato dall’azienda è introdurre in Italia un modello che affianchi alla fornitura dei materiali un servizio di posa robotizzata, accompagnando le imprese nella valutazione e nell’utilizzo della tecnologia.
Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’industria, della distribuzione, delle imprese e della formazione, le sfide che il settore è chiamato ad affrontare: dalla carenza di manodopera qualificata alla sicurezza, fino alla necessità di programmare tempi e attività di cantiere.
WLTR, il robot che posa i blocchi in laterizio
Il protagonista della dimostrazione è stato WLTR, il robot sviluppato da wienerberger insieme al Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics della Czech Technical University di Praga.
Il sistema parte dal modello digitale della parete e posa blocchi in laterizio rettificati predisposti per la presa robotizzata, chiamati Robot Ready. Durante la presentazione, WLTR ha mostrato di poter sollevare due blocchi alla volta e collocarli nella posizione prevista dal progetto.
La macchina automatizza alcune operazioni, ma non l’intero lavoro. Come hanno spiegato Manuela Monetti, direttrice commerciale di wienerberger Italia, e Dario Mantovanelli, responsabile dello sviluppo di nuovi business, restano agli operatori attività come la realizzazione del primo corso della muratura, il taglio dei blocchi, la gestione dei materiali e le lavorazioni nelle aree non raggiungibili dal robot.
Wienerberger in cifre
1819 – Nasce a Vienna la storia di Wienerberger, legata alla produzione di laterizi
Circa 30 anni – La presenza del gruppo in Italia 28 Paesi, oltre 200 stabilimenti e più di 20.000 addetti
Oltre 500 milioni di euro – Il fatturato riferito all’attività italiana di Wienerberger dichiarato a Cinecittà da Graziano Verdi
50% più un’azione – La quota iniziale di controllo acquisita da Wienerberger nel 2026 nel gruppo Italcer, attivo nelle superfici ceramiche L’accordo prevede anche un’opzione per l’acquisto delle quote rimanenti.
La robotica in cifre
7 Paesi, oltre 60 cantieri e 22 robot – Secondo la Wienerberger, nel 2026 22 robot sono stati utilizzati in più di 60 cantieri in sette Paesi europei
2 blocchi alla volta – I laterizi sollevati contemporaneamente dal robot durante la dimostrazione presentata a Cinecittà.
Circa 6 mesi – La durata prevista della fase pilota durante la quale Wienerberger intende offrire gli esoscheletri in comodato gratuito alle imprese che acquistano i suoi prodotti e sistemi. Successivamente è prevista una formula di noleggio.
In Italia la posa robotizzata sarà proposta come servizio
Per il mercato italiano, ha spiegato Monetti, wienerberger intende proporre metri quadrati di muratura realizzati con posa robotizzata. Il modello presentato non prevede quindi la vendita o il noleggio del robot al cliente, ma un servizio che accompagni l’impresa fino alla fase esecutiva.
L’impiego di WLTR richiede una valutazione del progetto e un’organizzazione del cantiere che tenga conto degli spazi, dei materiali, della logistica e delle attività che continueranno a essere svolte dagli operatori. La convenienza dovrà essere verificata in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi.
Esoscheletri per assistere gli operatori in cantiere
Accanto al robot, wienerberger ha presentato Agadexo Shoulder e Agadexo Lowback, esoscheletri semi-attivi sviluppati dall’italiana Agade.
I due dispositivi svolgono funzioni diverse: il primo è progettato per supportare spalle e parte alta della schiena, il secondo per assistere la zona lombare durante alcune attività di flessione e movimentazione.
Gli esoscheletri non eseguono autonomamente la posa, non sostituiscono i dispositivi di protezione individuale e non modificano i limiti previsti per la movimentazione manuale dei carichi. Il loro utilizzo deve essere valutato in base alla mansione, al contesto operativo e alla persona.
Per queste soluzioni, Monetti ha annunciato l’intenzione di avviare una fase pilota di circa sei mesi, con esoscheletri in comodato gratuito alle imprese che acquistano prodotti e sistemi Wienerberger. Successivamente è prevista una formula di noleggio, sempre in abbinamento all’offerta dell’azienda.
La robotica in cantiere e il ruolo della rivendita
Per la distribuzione edile, la robotica apre una riflessione che va oltre la vendita del materiale: riguarda l’assistenza alle imprese, l’organizzazione delle forniture e la capacità di accompagnare il cliente nell’adozione di nuovi processi.
A portare il punto di vista della rivendita è stato Valeriano Fiorentini, di Edil Fiorentini, che ha ricordato il rapporto di lunga durata con wienerberger e l’importanza dell’ascolto delle esigenze dei costruttori.
Tra i problemi segnalati dalle imprese, ha osservato, ci sono la disponibilità di manodopera e la posa dei prodotti. Fiorentini ha richiamato anche il peso dei tempi di costruzione sui costi, sottolineando l’interesse per tecnologie che possano contribuire a rendere più efficienti le lavorazioni.
ANCE Roma-ACER e Formedil: la tecnologia richiede competenze
Nel talk conclusivo, Robert Lang e Valeriano Fiorentini si sono confrontati con Enrico Maria Bruni, del consiglio generale di ANCE Roma-ACER, e Michele Tritto, di Formedil.
Bruni ha sottolineato che l’innovazione non consiste soltanto nell’introdurre un macchinario: richiede una revisione del processo, dalla progettazione alla logistica, fino all’assistenza alle imprese. Queste ultime, secondo il rappresentante di ANCE Roma-ACER, devono essere coinvolte nella sperimentazione fin dalle prime fasi.
Tritto ha richiamato il ruolo di Formedil nella formazione e nella sicurezza. Le nuove tecnologie richiedono competenze adeguate, ma devono anche valorizzare l’esperienza già presente nel settore. Un percorso che può contribuire a rendere il lavoro nelle costruzioni più attrattivo per le giovani generazioni.
La serata è stata aperta da Graziano Verdi, presidente di wienerberger Italia, Francia e Spagna. È intervenuto anche Francesco Rutelli, con una riflessione sul rapporto tra la storia costruttiva di Roma e la trasformazione delle città.
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