Un robot che posa blocchi in laterizio e due esoscheletri progettati per assistere gli operatori nelle attività più impegnative. Sono le tecnologie presentate da wienerberger il 24 novembre a Cinecittà, a Roma, durante un evento organizzato insieme alla rivendita Edil Fiorentini. La novità non riguarda soltanto le macchine. L’obiettivo illustrato dall’azienda è introdurre in Italia un modello che affianchi alla fornitura dei materiali un servizio di posa robotizzata, accompagnando le imprese nella valutazione e nell’utilizzo della tecnologia.

Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’industria, della distribuzione, delle imprese e della formazione, le sfide che il settore è chiamato ad affrontare: dalla carenza di manodopera qualificata alla sicurezza, fino alla necessità di programmare tempi e attività di cantiere.