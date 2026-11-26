La ceramica artistica incontra la creatività contemporanea nel nuovo progetto Residenze d’Artista di Cerasarda, marchio del Gruppo Romani, che apre i propri opifici ad artisti e creativi per realizzare opere uniche o in edizione limitata. La prima iniziativa è Little Stories, firmata da Giuseppe «Peppe» Palermo, e segna l’avvio di un percorso di sperimentazione tra artigianato, arte e design presso il nuovo laboratorio di ceramica artistica di Rubiera (Reggio Emilia).
L’obiettivo è valorizzare le potenzialità espressive della materia e mettere in dialogo il sapere artigianale con nuove visioni creative. Un progetto che nasce dall’esperienza maturata da Cerasarda in Sardegna, dove la tradizione ceramica incontra da anni l’arte e il design contemporaneo.
Residenze d'Artista: il progetto di Cerasarda tra ceramica e creatività
Con Residenze d’Artista, Cerasarda inaugura un’iniziativa dedicata all’incontro tra artisti e ceramica artigianale. Il marchio del Gruppo Romani, già protagonista di importanti collaborazioni con creativi e designer, mette a disposizione i propri opifici per consentire agli artisti di realizzare pezzi unici e collezioni a tiratura limitata.
Il progetto nasce con l’intento di trasformare la lavorazione ceramica in un’esperienza di ricerca e sperimentazione. Il laboratorio diventa così un luogo di confronto, nel quale gli artisti possono esplorare le possibilità espressive della materia e dare forma alle proprie opere, interpretando al tempo stesso l’identità del brand.
L’iniziativa rappresenta anche un’evoluzione del percorso che Cerasarda porta avanti da oltre dieci anni in Sardegna, dove il patrimonio della tradizione ceramica artigianale si confronta con i linguaggi dell’arte e del design contemporaneo. Un’esperienza che trova ora una nuova dimensione attraverso uno spazio dedicato alla produzione artistica e alla contaminazione creativa.
Il nuovo laboratorio di ceramica artistica a Rubiera
Le Residenze d’Artista hanno sede nel nuovo laboratorio di ceramica che Martina Romani, direttrice marketing del Gruppo Romani, sta avviando a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, all’interno dello stabilimento produttivo del Gruppo.
Il laboratorio è concepito come uno spazio aperto alla sperimentazione, destinato a ospitare residenze artistiche, progetti creativi, sviluppo di nuove collezioni, mostre e collaborazioni internazionali. L’intenzione è creare un punto di incontro tra il patrimonio tecnico dell’artigianato ceramico italiano e le interpretazioni degli artisti contemporanei.
Un progetto che ha anche una forte dimensione personale per Martina Romani, cresciuta a contatto con il mondo della produzione ceramica e con le competenze artigianali necessarie alla lavorazione della materia.
«Sono cresciuta tra laboratori, materie prime, smalti e forni. È lì che ho imparato a riconoscere il valore di un sapere che si trasmette attraverso le mani e l’esperienza di chi lavora la materia», racconta Martina Romani. «Con il laboratorio di Rubiera voglio creare un luogo in cui quel sapere possa incontrare lo sguardo degli artisti e continuare a evolversi. Ospiteremo residenze, svilupperemo progetti e collezioni, organizzeremo mostre e daremo vita a collaborazioni internazionali. Vogliamo portare nel mondo l’eccellenza dell’artigianato italiano e mostrare quanto possa essere contemporaneo, ambizioso e sorprendente».
Il laboratorio si configura quindi non soltanto come uno spazio produttivo, ma come un ambiente di ricerca nel quale la tradizione manifatturiera può rinnovarsi attraverso il dialogo con differenti sensibilità artistiche.
Little Stories: Giuseppe Palermo inaugura le Residenze d'Artista
Il primo progetto di Residenze d’Artista è Little Stories – Frammenti di terra, pensieri sospesi e pezzi unici, firmato da Giuseppe «Peppe» Palermo. Nato in Costiera Amalfitana e attivo a Roma, l’artista sviluppa la propria ricerca attraverso linguaggi differenti, che spaziano dalla pittura alla ceramica, fino al riuso dei materiali.
La collaborazione con Cerasarda prende forma in una collezione di piccoli piatti d’argilla, realizzati interamente a mano. Oggetti che diventano supporti espressivi per raccontare storie, pensieri e suggestioni attraverso la materia.
«Ci sono storie che restano a lungo sospese nell’aria, in cerca di un luogo dove posarsi. In Little Stories, quelle storie trovano posto su piccoli piatti d’argilla», spiega Palermo.
La lavorazione manuale e l’unicità di ogni pezzo
Ogni piattino viene plasmato manualmente e sottoposto alla cottura in forno, conservando le tracce del gesto irripetibile che lo ha generato. La lavorazione artigianale diventa così parte integrante del risultato artistico: ogni oggetto presenta caratteristiche proprie e non è riconducibile a una produzione seriale.
La serie Little Stories nasce dall’incontro diretto tra l’artista e la materia. Le mani guidano l’argilla, che accoglie e restituisce pensieri, segni e intuizioni creative. Sulla superficie dei piccoli piatti trovano spazio frasi incise direttamente nella materia, profili appena abbozzati e pennellate di colore improvvise.
La collezione si distingue per l’assenza di stampi e repliche: ogni elemento è realizzato singolarmente e rappresenta un pezzo unico. È proprio questa dimensione artigianale a caratterizzare il progetto, nel quale la ceramica diventa uno strumento di espressione personale e artistica.
«Mi incuriosisce vedere come lo stesso materiale possa cambiare da una mano all’altra», osserva Martina Romani. La riflessione evidenzia uno degli aspetti centrali dell’iniziativa: la possibilità di ottenere interpretazioni differenti a partire dalla stessa materia prima, grazie alla sensibilità, alla tecnica e alla creatività di ciascun artista.
Attraverso Little Stories, Cerasarda intende quindi valorizzare non soltanto il risultato estetico, ma anche il processo creativo e la manualità che accompagnano la realizzazione di ogni oggetto.