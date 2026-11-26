Il primo progetto di Residenze d’Artista è Little Stories – Frammenti di terra, pensieri sospesi e pezzi unici, firmato da Giuseppe «Peppe» Palermo. Nato in Costiera Amalfitana e attivo a Roma, l’artista sviluppa la propria ricerca attraverso linguaggi differenti, che spaziano dalla pittura alla ceramica, fino al riuso dei materiali.

La collaborazione con Cerasarda prende forma in una collezione di piccoli piatti d’argilla, realizzati interamente a mano. Oggetti che diventano supporti espressivi per raccontare storie, pensieri e suggestioni attraverso la materia.

«Ci sono storie che restano a lungo sospese nell’aria, in cerca di un luogo dove posarsi. In Little Stories, quelle storie trovano posto su piccoli piatti d’argilla», spiega Palermo.

La lavorazione manuale e l’unicità di ogni pezzo

Ogni piattino viene plasmato manualmente e sottoposto alla cottura in forno, conservando le tracce del gesto irripetibile che lo ha generato. La lavorazione artigianale diventa così parte integrante del risultato artistico: ogni oggetto presenta caratteristiche proprie e non è riconducibile a una produzione seriale.

La serie Little Stories nasce dall’incontro diretto tra l’artista e la materia. Le mani guidano l’argilla, che accoglie e restituisce pensieri, segni e intuizioni creative. Sulla superficie dei piccoli piatti trovano spazio frasi incise direttamente nella materia, profili appena abbozzati e pennellate di colore improvvise.

La collezione si distingue per l’assenza di stampi e repliche: ogni elemento è realizzato singolarmente e rappresenta un pezzo unico. È proprio questa dimensione artigianale a caratterizzare il progetto, nel quale la ceramica diventa uno strumento di espressione personale e artistica.

«Mi incuriosisce vedere come lo stesso materiale possa cambiare da una mano all’altra», osserva Martina Romani. La riflessione evidenzia uno degli aspetti centrali dell’iniziativa: la possibilità di ottenere interpretazioni differenti a partire dalla stessa materia prima, grazie alla sensibilità, alla tecnica e alla creatività di ciascun artista.

Attraverso Little Stories, Cerasarda intende quindi valorizzare non soltanto il risultato estetico, ma anche il processo creativo e la manualità che accompagnano la realizzazione di ogni oggetto.