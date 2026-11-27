Le scale retrattili per soffitta rappresentano una soluzione funzionale per raggiungere il sottotetto senza compromettere la continuità estetica e lo spazio disponibile negli ambienti abitativi. Con la gamma Greenstep, Fakro amplia la propria proposta dedicata all’accessibilità degli spazi sottotetto, offrendo diverse configurazioni e la possibilità di realizzare scale su misura. Stabilità, facilità di apertura, isolamento termico e flessibilità progettuale sono i principali elementi che caratterizzano la linea, sviluppata per rispondere alle esigenze delle abitazioni contemporanee e degli interventi di ristrutturazione.
Scale retrattili Greenstep: sicurezza ed ergonomia nell'utilizzo quotidiano
Raggiungere la soffitta in sicurezza è fondamentale, soprattutto quando si sale o si scende trasportando scatole, attrezzature e altri oggetti. Le scale retrattili Greenstep di Fakro sono progettate per rendere più agevole l’accesso al piano superiore, combinando sicurezza, ergonomia, isolamento e flessibilità di installazione.
Il sistema di apertura è studiato per semplificare le operazioni quotidiane. Attraverso un’apposita asta è possibile sbloccare la serratura della botola e dispiegare agevolmente la scala. Anche la fase di chiusura è stata progettata per garantire un movimento controllato: il meccanismo accompagna progressivamente la struttura, evitando scatti bruschi e rendendo l’operazione più fluida.
Una volta richiusa, la scala scompare completamente all’interno del soffitto. I listelli di finitura integrati contribuiscono a restituire una superficie visivamente ordinata, preservando la continuità estetica dell’ambiente e lasciando libero lo spazio sottostante.
La sicurezza durante la salita e la discesa è affidata anche alle caratteristiche costruttive della scala. I gradini antiscivolo assicurano un appoggio stabile, mentre la struttura può raggiungere una portata massima di 200 chilogrammi.
A migliorare ulteriormente l’ergonomia interviene il corrimano aggiuntivo, che offre un punto di sostegno durante il passaggio tra i due livelli. Un elemento particolarmente utile quando è necessario trasportare oggetti, perché permette di affrontare salita e discesa con un supporto supplementare.
Isolamento termico delle scale retrattili: Greenstep fino a 0,48 W/m²K
Oltre alla sicurezza e alla praticità, un aspetto importante nella scelta delle scale retrattili per sottotetto riguarda le prestazioni di isolamento termico. Il collegamento tra abitazione e soffitta può infatti rappresentare un punto di discontinuità dell’involucro edilizio, attraverso il quale si verificano dispersioni di calore.
Per rispondere a questa esigenza, le scale Greenstep sono dotate di una botola riempita con materiale termoisolante e di sistemi di guarnizione ad alte prestazioni. Questi elementi contribuiscono a creare una barriera efficace tra i due ambienti, limitando le dispersioni energetiche.
Nelle versioni caratterizzate dal livello di isolamento più elevato, il coefficiente di trasmittanza termica raggiunge 0,48 W/m²K. Un valore che contribuisce a migliorare le prestazioni energetiche complessive dell’abitazione, riducendo le dispersioni attraverso il vano di accesso al sottotetto.
La combinazione tra botola isolata e guarnizioni ad alte prestazioni rende quindi la gamma Greenstep una soluzione che non risponde soltanto alle esigenze di accessibilità, ma considera anche il ruolo della scala nell’efficienza dell’involucro edilizio.
Tipologie di scale retrattili Fakro Greenstep: legno, metallo e modelli a forbice
La gamma Greenstep è stata sviluppata per adattarsi a differenti condizioni progettuali e modalità di utilizzo. Le diverse configurazioni consentono di individuare la soluzione più adatta in funzione delle caratteristiche dell’ambiente, dello spazio disponibile e della destinazione d’uso del sottotetto.
L’offerta comprende tre principali tipologie di scale retrattili:
Scale retrattili in legno
Le versioni in legno si distinguono per il carattere classico e naturale. Sono indicate soprattutto per gli ambienti residenziali tradizionali, nei quali la scelta dei materiali e l’integrazione estetica con gli interni rappresentano aspetti importanti.
Scale retrattili in metallo
Le scale in metallo sono caratterizzate da una struttura rinforzata e da una portata che può arrivare fino a 200 chilogrammi. Le caratteristiche costruttive le rendono particolarmente adatte agli spazi tecnici e di lavoro, dove robustezza e resistenza assumono un ruolo centrale.
Scale retrattili a forbice
Le versioni a forbice si distinguono per la configurazione compatta, che permette di installarle anche in situazioni caratterizzate da dimensioni limitate. Rappresentano una soluzione particolarmente indicata quando il foro nel soffitto o lo spazio disponibile per l’apertura della scala sono ridotti.
Scale a forbice elettriche con radiocomando o applicazione
Alla gamma si affiancano le versioni a forbice elettriche, progettate per incrementare il comfort di utilizzo attraverso l’automazione delle operazioni.
L’apertura e la chiusura possono essere comandate tramite radiocomando oppure applicazione. In questo modo, il funzionamento della scala viene automatizzato, riducendo l’intervento manuale e rendendo più agevole l’accesso al sottotetto.
Scale retrattili su misura: personalizzazione per ristrutturazioni e sostituzioni
Un ulteriore elemento distintivo della gamma Greenstep è la possibilità di realizzare scale retrattili su misura, adattandole alle caratteristiche specifiche dell’edificio.
Il cassonetto può essere dimensionato in funzione del foro già presente nel soffitto, consentendo di adeguare la struttura alle condizioni effettive dell’installazione. Una possibilità particolarmente interessante negli interventi di ristrutturazione, quando le dimensioni del vano esistente possono limitare la scelta di soluzioni standard.
Anche l’altezza della scala può essere regolata con precisione grazie alla presenza di piedini regolabili, che permettono di adeguare la struttura all’altezza del locale.
Queste caratteristiche rendono la gamma flessibile anche negli interventi di sostituzione di scale esistenti, nei quali è importante trovare una soluzione compatibile con le dimensioni e la configurazione dell’ambiente senza dover necessariamente intervenire in modo significativo sulle strutture.
Accessori per scale retrattili: protezione e maggiore sicurezza
A completare l’offerta Greenstep interviene una serie di accessori pensati per incrementare ulteriormente funzionalità, sicurezza e comfort durante l’utilizzo della scala.
Le dotazioni disponibili comprendono:
- barriera protettiva per il sottotetto: installabile nel locale superiore, contribuisce a migliorare la sicurezza in prossimità del vano di accesso
- impugnatura aggiuntiva: agevola il passaggio nell’ultimo tratto della salita e durante la discesa, offrendo un ulteriore punto di sostegno
- pannello superiore: protegge la scala dalla polvere e dallo sporco provenienti dalla soffitta e contribuisce a migliorare le prestazioni di isolamento termico.
Gli accessori permettono quindi di completare la configurazione della scala in funzione delle specifiche necessità di installazione e utilizzo, valorizzando le caratteristiche della gamma.