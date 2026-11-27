Raggiungere la soffitta in sicurezza è fondamentale, soprattutto quando si sale o si scende trasportando scatole, attrezzature e altri oggetti. Le scale retrattili Greenstep di Fakro sono progettate per rendere più agevole l’accesso al piano superiore, combinando sicurezza, ergonomia, isolamento e flessibilità di installazione.

Il sistema di apertura è studiato per semplificare le operazioni quotidiane. Attraverso un’apposita asta è possibile sbloccare la serratura della botola e dispiegare agevolmente la scala. Anche la fase di chiusura è stata progettata per garantire un movimento controllato: il meccanismo accompagna progressivamente la struttura, evitando scatti bruschi e rendendo l’operazione più fluida.

Una volta richiusa, la scala scompare completamente all’interno del soffitto. I listelli di finitura integrati contribuiscono a restituire una superficie visivamente ordinata, preservando la continuità estetica dell’ambiente e lasciando libero lo spazio sottostante.

La sicurezza durante la salita e la discesa è affidata anche alle caratteristiche costruttive della scala. I gradini antiscivolo assicurano un appoggio stabile, mentre la struttura può raggiungere una portata massima di 200 chilogrammi.

A migliorare ulteriormente l’ergonomia interviene il corrimano aggiuntivo, che offre un punto di sostegno durante il passaggio tra i due livelli. Un elemento particolarmente utile quando è necessario trasportare oggetti, perché permette di affrontare salita e discesa con un supporto supplementare.