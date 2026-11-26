L’incontro tra Paola Lenti e Kawashima Selkon Textiles ha offerto anche l’occasione per approfondire Alfabeto Cromatico, lo strumento sviluppato dall’azienda italiana per accompagnare architetti e interior designer nell’utilizzo della sua ampia gamma di colori, materiali tessili e superfici.

Il colore rappresenta infatti uno degli elementi distintivi della ricerca Paola Lenti e costituisce un punto di contatto con la cultura tessile giapponese. La scelta di una tonalità non è soltanto una questione estetica: deve tenere conto delle caratteristiche della fibra, della lavorazione e della resa della superficie.

Attraverso Alfabeto Cromatico, il marchio mette a disposizione dei professionisti uno strumento per orientarsi nella varietà delle proprie proposte e costruire combinazioni coerenti tra materiali, texture e colori. Un supporto alla progettazione che si inserisce in una visione dell’arredo nella quale la componente cromatica dialoga con quella tecnica e materica.