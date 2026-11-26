Paola Lenti porta a Tokyo il dialogo tra design contemporaneo italiano e tradizione tessile giapponese. In occasione di Designart Tokyo 2026, il marchio ha ospitato nel proprio flagship store di Azabudai, nel quartiere di Minato-ku, Woven Landscapes, una mostra realizzata in collaborazione con Kawashima Selkon Textiles, storica manifattura fondata a Kyoto nel 1843. Il percorso espositivo ha messo in relazione gli arredi del marchio italiano con una selezione di opere e materiali provenienti dal museo Kawashima, creando un confronto tra culture manifatturiere e linguaggi progettuali differenti.
Paola Lenti e Kawashima Selkon Textiles: Woven Landscapes a Tokyo
La mostra Woven Landscapes rappresenta una nuova tappa del dialogo tra le due aziende, già avviato a Milano durante la Design Week 2026. Nel flagship store Paola Lenti di Azabudai, a Tokyo, opere tessili e arredi convivono in uno spazio nel quale materiali, lavorazioni e colori si richiamano reciprocamente, dando vita a un paesaggio espositivo ispirato alla natura.
Le superfici tessili esposte evocano gli strati geologici della Terra. Attraverso sfumature cromatiche, trame e intrecci, restituiscono la profondità e la varietà dei paesaggi naturali, mettendosi in dialogo con opere realizzate secondo la tradizione dello tsuzure-ori, l’antica tecnica giapponese di tessitura ad arazzo.
All’interno dello showroom, gli arredi Paola Lenti non svolgono soltanto una funzione espositiva, ma partecipano alla costruzione di un ambiente in cui il design accompagna la contemplazione delle opere tessili. Come in una sala museale, la panca Naga, rivestita di anelli in maglia, invita a sostare e osservare il lavoro artigianale protagonista della mostra.
Il colore costituisce il principale elemento di raccordo tra le diverse composizioni. Il tavolo Sciara, nelle tonalità intense del verde, è circondato dalle sedie Ami in turchese e si colloca tra due aree caratterizzate da differenti identità cromatiche. La prima è dominata da tonalità neutre e accoglie il divano Ami, le poltroncine Giunco e i tavolini Ensemble. La seconda, invece, si distingue per il verde erba del divano Santorini, accompagnato da un tavolo basso Sciara Mottainai. Un’alternanza di colori, materiali e forme che restituisce la ricerca espressiva alla base del linguaggio progettuale di Paola Lenti.
Presentata per la prima volta a Milano durante la Design Week 2026, la collaborazione con Kawashima Selkon Textiles trova dunque in Woven Landscapes una nuova espressione internazionale, intrecciando cultura progettuale italiana e tradizione tessile giapponese. La mostra costituisce inoltre un nuovo capitolo della collaborazione con Atlantic Cars, distributore ufficiale del marchio e partner di Paola Lenti in Giappone.
Paola Lenti: arredo di design per interni ed esterni
Fondata nel 1994, Paola Lenti è diventata un punto di riferimento internazionale nell’arredo di design per interni ed esterni. L’azienda si distingue per la produzione di tessuti esclusivi, l’interpretazione del colore e la capacità di coniugare visione industriale e gesto artigianale. A partire dagli anni Duemila ha trasferito nell’outdoor lo stesso livello di comfort estetico e funzionale tipico dell’arredamento indoor.
Con sede a Meda, opera nei settori residenziale, hospitality e yachting, attraverso una rete selezionata di distributori presente in oltre 60 Paesi. La collaborazione con Kawashima Selkon Textiles rappresenta un’ulteriore occasione per esplorare il rapporto tra cultura del progetto, materiali e tradizioni manifatturiere.
Nella dedizione con cui Kawashima Selkon Textiles tramanda e rinnova il proprio sapere, Paola Lenti ha riconosciuto una profonda affinità con il proprio metodo di lavoro. Anche per l’azienda italiana, infatti, lo studio dei filati, delle loro proprietà e delle possibili combinazioni rappresenta una componente fondamentale del processo creativo.
Kawashima Selkon Textiles: una storia di artigianato tessile dal 1843
La manifattura Kawashima Selkon Textiles nasce a Kyoto nel 1843, città che custodisce una delle più importanti tradizioni tessili del Giappone. In particolare, il distretto di Nishijin è uno dei centri storici dello tsuzure-ori, una tecnica di tessitura ad arazzo che richiede abilità manuale, precisione e tempi di lavorazione particolarmente lunghi.
L’attività dell’azienda comprende la produzione di tessuti tradizionali e artistici, tra cui obi, le fasce utilizzate per chiudere i kimono, sipari teatrali, tendaggi per i carri dei festival e accessori della tradizione giapponese. A questa produzione si affianca il settore dedicato alla decorazione degli interni, con tessuti per tende, tappeti, rivestimenti murali, accessori e finiture d’interni.
La conservazione del patrimonio manifatturiero rappresenta una parte centrale dell’identità aziendale. Kawashima Selkon Textiles affianca alla maestria degli artigiani un impegno costante nella trasmissione della cultura tessile giapponese, attraverso attività formative, ricerca e sperimentazione.
Il museo aziendale raccoglie opere e documenti che testimoniano l’evoluzione della tradizione tessile. La scuola, fondata nel 1973, accoglie allievi ai quali offre una formazione pratica nelle diverse fasi della lavorazione: dal disegno alla tintura, fino alla tessitura. Nei laboratori, inoltre, i maestri sperimentano materiali e tecniche per ampliare le possibilità espressive di quest’arte.
Un patrimonio che non si limita alla conservazione delle tecniche del passato, ma trova nuove applicazioni attraverso il confronto con il design contemporaneo.
Tsuzure-ori: storia e tecnica dell'antica tessitura giapponese
Dietro lo tsuzure-ori si trova una tradizione secolare, nella quale il gesto artigianale assume un valore centrale. La storia di questa tecnica è accompagnata anche da una leggenda, quella del Mandala di Taima, che racconta la realizzazione di un arazzo sacro attraverso un’opera di tessitura straordinaria.
Lo tsuzure-ori si distingue per una lavorazione nella quale i tessitori utilizzano direttamente le dita per guidare i fili e comporre il disegno. Il sapere artigianale si esprime attraverso il corpo stesso di chi lavora, che porta letteralmente gli strumenti necessari alla tessitura sulla punta delle dita.
Una delle particolarità della tecnica è lo tsumekaki. I tessitori incidono le proprie unghie con una piccola lima, fino a ottenere denti sottili e regolari, simili a quelli di un pettine. Questa particolare conformazione permette di richiamare i fili verso di sé e di accostarli sul telaio con la precisione necessaria per definire il contorno di una figura o ottenere una determinata sfumatura cromatica.
Il procedimento richiede una grande concentrazione e un controllo costante del lavoro. Lo spessore dei filati e la complessità del disegno determinano infatti i tempi di realizzazione: nei passaggi più elaborati, anche un maestro esperto può avanzare soltanto di pochi centimetri nell’arco di un’intera giornata.
Per realizzare un obi, la tradizionale fascia utilizzata per chiudere i kimono, possono essere necessari diversi mesi. Tempi che testimoniano il valore di una produzione nella quale la qualità del risultato dipende direttamente dall’esperienza e dalla precisione del gesto artigianale.
Alfabeto Cromatico Paola Lenti: il colore come strumento di progetto
L’incontro tra Paola Lenti e Kawashima Selkon Textiles ha offerto anche l’occasione per approfondire Alfabeto Cromatico, lo strumento sviluppato dall’azienda italiana per accompagnare architetti e interior designer nell’utilizzo della sua ampia gamma di colori, materiali tessili e superfici.
Il colore rappresenta infatti uno degli elementi distintivi della ricerca Paola Lenti e costituisce un punto di contatto con la cultura tessile giapponese. La scelta di una tonalità non è soltanto una questione estetica: deve tenere conto delle caratteristiche della fibra, della lavorazione e della resa della superficie.
Attraverso Alfabeto Cromatico, il marchio mette a disposizione dei professionisti uno strumento per orientarsi nella varietà delle proprie proposte e costruire combinazioni coerenti tra materiali, texture e colori. Un supporto alla progettazione che si inserisce in una visione dell’arredo nella quale la componente cromatica dialoga con quella tecnica e materica.