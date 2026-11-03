Partiamo dall’investimento. Perché TopHaus ha deciso di puntare così forte su Trento?

È innanzitutto una conferma della volontà di TopHaus di continuare a investire nel mercato della provincia di Trento, dove siamo presenti da molti anni. Con questa nuova sede e con un format in parte nuovo per noi vogliamo diventare il principale punto di riferimento per l’edilizia della provincia. Il nostro motto è «rendiamo semplice costruire» e l’obiettivo è trasformarlo in qualcosa di concreto: un luogo nel quale il cliente possa trovare prodotti, competenze, servizi e risposte rapide, indipendentemente dalla propria tipologia.

Spini è quindi una scommessa sul futuro del mercato locale?

In Trentino trovare terreni disponibili non è affatto semplice. Quando abbiamo individuato questo immobile, su un’area di 2 ettari e nella principale zona industriale di Trento, abbiamo capito subito che poteva rappresentare una posizione strategica per la città e per il collegamento con le valli. La proprietà ha deciso di acquistarlo durante il periodo covid, nonostante l’incertezza di quel momento. È una scelta che dice molto sulla visione di crescita del gruppo e sulla volontà di investire sul futuro.

Ma che cosa chiede oggi il cliente a una rivendita?

Il nostro riferimento è molto ampio: lavoriamo con imprese, artigiani, progettisti, industria, enti pubblici e clienti privati. La richiesta, però, è sempre più simile: non basta avere il prodotto disponibile, bisogna essere in grado di offrire consulenza e risposte veloci. Per questo vogliamo accompagnare il cliente lungo tutto il percorso, dalla scelta del prodotto alla consegna e al post-vendita. Significa mettere a disposizione competenze su temi tecnici, dimensionamenti, normative e applicazioni. L’assortimento è importante, ma lo sono altrettanto le persone che sanno spiegare come utilizzare ciò che si acquista.

In altre parole, la sfida non è soltanto avere più merce, ma organizzare meglio il servizio. È questo il principio che ha guidato il progetto?

Sì. Il progetto è stato affidato all’architetto Manuel Gschnell dello studio Dear di Merano. Ha ascoltato le nostre esigenze e alcune delle soluzioni adottate sono nate proprio da nostri schizzi, che sono stati poi adattati alle caratteristiche strutturali dell’immobile prefabbricato in cemento Progress. Fin dall’inizio abbiamo pensato a un edificio destinato a durare nel tempo e a richiedere una manutenzione ridotta. I sistemi radianti per il riscaldamento e il raffrescamento sono integrati nella struttura e contribuiscono al comfort e all’equilibrio acustico. La priorità, però, era la sicurezza. Qui lavoriamo quotidianamente con camion, furgoni e muletti e movimentiamo materiali pesanti. Per questo abbiamo dedicato grande attenzione all’organizzazione degli spazi e alla circolazione, cercando di rendere i percorsi il più possibile semplici e sicuri.