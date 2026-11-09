Gli espositori per showroom sono strumenti fondamentali per valorizzare prodotti e collezioni, organizzare gli spazi e catturare l’attenzione dei visitatori. Ne è un esempio la sala mostra di Brügger Keramik, a Frutigen, in Svizzera, dove Marocchi ha realizzato un progetto espositivo utilizzando due delle proprie soluzioni: Qubik e Wood Free Frame.

Innovativi e versatili, questi sistemi espositivi sono progettati per trasformare la presentazione dei prodotti in un elemento centrale dell’allestimento. L’obiettivo è offrire a ogni collezione la giusta visibilità, mettendola in risalto all’interno dello spazio e consentendole di diventare protagonista dell’esperienza di visita.