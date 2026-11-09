Gli espositori per showroom sono strumenti fondamentali per valorizzare prodotti e collezioni, organizzare gli spazi e catturare l’attenzione dei visitatori. Ne è un esempio la sala mostra di Brügger Keramik, a Frutigen, in Svizzera, dove Marocchi ha realizzato un progetto espositivo utilizzando due delle proprie soluzioni: Qubik e Wood Free Frame.
Innovativi e versatili, questi sistemi espositivi sono progettati per trasformare la presentazione dei prodotti in un elemento centrale dell’allestimento. L’obiettivo è offrire a ogni collezione la giusta visibilità, mettendola in risalto all’interno dello spazio e consentendole di diventare protagonista dell’esperienza di visita.
Qubik e Wood Free Frame: due soluzioni espositive per valorizzare i prodotti
Nella sala mostra di Brügger, Qubik e Wood Free Frame interpretano due proposte per l’allestimento degli showroom, accomunate dalla capacità di dare risalto alle collezioni e di contribuire alla definizione dello spazio espositivo.
Qubik, la linea di espositori per ceramica di Marocchi, è realizzata in ferro resistente ed è progettata appositamente per esporre le piastrelle.
Wood Free Frame è invece una collezione di espositori modulari che unisce il concetto strutturale della linea Free Frame all’estetica distintiva del legno. Oltre a esempi di composizione già pronti, la collezione comprende anche singoli moduli che possono essere selezionati per creare sistemi espositivi su misura. I
La progettazione dei sistemi Marocchi punta su flessibilità e funzionalità, con particolare attenzione all’impatto visivo. Ogni prodotto può così disporre dello spazio necessario per distinguersi, mentre l’organizzazione complessiva dell’ambiente contribuisce a rendere più efficace la presentazione delle diverse proposte.
La scelta di soluzioni espositive adeguate assume un ruolo strategico negli showroom: non si tratta soltanto di esporre un prodotto, ma di costruire un contesto capace di comunicarne caratteristiche e valore, facilitando l’attenzione e l’interazione con il visitatore.
L'allestimento dello showroom Brügger: flessibilità e impatto visivo
Il progetto nella sala mostra Brügger Keramik dimostra come i sistemi espositivi possano contribuire a definire l’identità di uno spazio commerciale. Attraverso Qubik e Wood Free Frame, Marocchi mette a disposizione strumenti pensati per valorizzare le collezioni e migliorare la presentazione dei prodotti.
Lo showroom, realizzato nel 2026, è un’area espositiva pensata per offrire soluzioni su misura a clienti e professionisti. L’allestimento presenta al suo interno oltre alla linea Quibik e le zone tecniche Free Frame, anche Metrowall.
Innovazione e versatilità sono i principi alla base delle due soluzioni, concepite per adattarsi alle esigenze dell’allestimento e garantire a ciascun elemento esposto una collocazione adeguata. Il risultato è uno showroom in cui l’esposizione non svolge una funzione puramente organizzativa, ma diventa parte integrante della comunicazione del prodotto.
Abbonati ora alla nostra rivista! Scegli tra la versione cartacea o digitale.