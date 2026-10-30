Due modelli di punto vendita, due clienti, due logiche

One Stop Shop: completezza, disponibilità ed efficienza

È un modello costruito sulla disponibilità, sulla completezza dell’offerta, sull’efficienza del processo d’acquisto.

Il cliente tipo è l’impresa, l’artigiano, il professionista che ha bisogno di trovare tutto in un unico posto, velocemente, con la certezza che ci sia.

La leva competitiva è la disponibilità di prodotto, la logistica e il prezzo.

Il layout deve rispondere a una logica di orientamento rapido: percorsi chiari, segnaletica gerarchizzata, reparti omogenei facilmente identificabili.

Il tempo del cliente è una risorsa preziosa da non sprecare. In termini progettuali questo si traduce in scelte precise. La grafica di orientamento è strutturale, non decorativa: dall’insegna esterna ai totem interni, dalla segnaletica di reparto all’etichettatura del prodotto, tutto è finalizzato a ridurre il tempo di ricerca e aumentare la fluidità del percorso d’acquisto.

I sistemi espositivi privilegiano l’accessibilità e la leggibilità della gamma.

L’illuminazione è uniforme e funzionale con sistemi flessibili su binario.

Lo spazio di consulenza è strutturato per essere rapido ed efficiente: disponibilità, preventivi, logistica (anche se dobbiamo rilevare che la Gds si sta muovendo verso una consulenza sempre più empatica).

Alcune categorie merceologiche complementari come l’arredo esterno e outdoor, i sistemi a secco, l’area tecnica, possono trovare posto nel One Stop Shop ampliandone l’offerta senza snaturarne la logica, a patto che siano integrate con la stessa chiarezza espositiva del resto dello spazio.

Expert Store: specializzazione, esperienza e consulenza

È costruito su un principio opposto: non la quantità, ma la profondità, la verticalizzazione. Un assortimento ristretto e selezionato centrato su uno o pochi settori di specializzazione. Monomarca o pluri marca.

Il cliente tipo è il privato che cerca consapevolmente un professionista esperto con cui approfondire delle tematiche di settore.

La leva competitiva è la consulenza specialistica, la fiducia e la relazione nel tempo.

Il layout di un Expert Store deve rispondere a una logica di esperienza e narrazione. L’ingresso genera un’impressione immediata, un’identità, una promessa che anticipa quello che si troverà all’interno. Le ambientazioni, i complementi d’arredo di design sono strumenti di comunicazione che aiutano il cliente a capire e contestualizzare il prodotto.

Lo spazio di consulenza è centrale nel layout ed è attrezzato con materioteche strutturate e tavoli di lavoro con sedute accoglienti che comunicano disponibilità e assenza di fretta.

Nel contesto di uno showroom di infissi il cliente deve poter vedere una porta o una finestra ambientata e illuminata nel modo corretto, inserita in un contesto che ne restituisce la qualità e non solo le caratteristiche tecniche. In uno showroom di finiture e arredo bagno, in un centro colore specializzato o in uno showroom di cucine, settore affine alla sala mostra arredo bagno per finiture e processo di vendita, la logica è la stessa, declinata in modalità diverse.

Lo spazio deve far sentire al cliente un’atmosfera identitaria, un carattere, la voglia di condividere un’esperienza che va oltre la necessità di soddisfare un bisogno primario, lasciando spazio all’inaspettato, a soluzioni fuori della standard.

L’illuminazione è progettata su tre livelli (ambiente, decorativa, tecnica) perché ogni zona ha una funzione differente e richiede una qualità di luce capace di valorizzare il prodotto senza appiattire l’atmosfera generale.

One Stop Shop ed Expert Store attraverso la piramide di Maslow

Se volessimo usare la piramide di Maslow come chiave di lettura potremmo osservare che il modello One Stop Shop presidia i bisogni funzionali e di sicurezza (disponibilità, certezza, praticità), mentre l’Expert Store presidia i bisogni di stima e autorealizzazione: essere riconosciuti, essere guidati, sentirsi nelle mani di una persona di fiducia, veramente preparata, capace di fornire soluzioni innovative.

Format espositivo e format commerciale devono essere coerenti

La scelta del modello commerciale non è solo una decisione di marketing o di assortimento. È una decisione che deve tradursi coerentemente nel negozio fisico.

Quando il format commerciale e il format espositivo non parlano la stessa lingua, il punto vendita perde efficacia, indipendentemente dalla qualità dei prodotti che offre.

Va aggiunto che la grande distribuzione specializzata negli ultimi anni ha alzato l’asticella su alcuni fondamentali (mix selezionato, disponibilità affidabile, immagine curata del punto vendita), determinando un aumento delle aspettative di tutti i clienti, anche di quelli che entrano nella rivendita indipendente. Non si tratta di imitare la Gds, ma di riconoscere che certi standard di leggibilità dello spazio e di design del punto vendita non sono più optional, qualunque sia il format scelto.

Un One Stop Shop che prova ad avere l’atmosfera di una boutique crea confusione. Un Expert Store che espone tutto ciò che ha in gamma come se fosse un magazzino tradisce la propria promessa. In entrambi i casi il cliente percepisce una dissonanza che genera sfiducia.

Il ruolo dei corner dei produttori nel punto vendita

Nella configurazione del punto vendita spesso viene sottostimato il ruolo dei corner espositivi proposti dai produttori. Quando sono integrati in modo strategico portano clienti, competenza tecnica e spesso design accattivante. Tuttavia, si rischia, in assenza di una regia espositiva, che siano i corner dei produttori a definire di fatto l’identità dello spazio, invertendo la gerarchia della comunicazione tra brand ospitati e il punto vendita stesso.

Il rischio di non scegliere il format

Il problema più diffuso che incontro visitando punti vendita della filiera dell’edilizia non è la scelta sbagliata del format. È l’assenza di scelta. Forse per mancanza di consapevolezza.

Imprenditori che hanno provato a fare un po’ di tutto: un po’ di completezza, un po’ di atmosfera, un po’ di consulenza. Senza avere una visione chiara di che cosa volevano essere e di quale fosse il loro cliente target.

Il risultato è un luogo senza carattere che non convince nessuno dei suoi interlocutori: né il professionista che cerca efficienza, né il privato che cerca ispirazione. Stare nel mezzo non è una posizione neutrale, è una posizione costosa: richiede investimenti su più fronti senza ottenere il pieno ritorno su nessuno.

Esiste però una condizione altrettanto rischiosa, forse più diffusa di quanto si pensi. W. Chan Kim e Renée Mauborgne, nel loro celebre Blue Ocean Strategy, descrivono l’oceano blu come quello spazio di mercato non conteso dove la concorrenza è ancora assente.

Nel nostro settore lo riconosco spesso: la rivendita che funziona bene per inerzia, in un territorio dove un competitor strutturato non è ancora arrivato. È una posizione apparentemente confortevole, ma che non genera competenza, non costruisce fidelizzazione e non sviluppa gli anticorpi necessari per reagire quando il mercato cambia. E il mercato, prima o poi, cambia. E una questione antropologica inarrestabile. Perché cambiano le persone, i rituali d’acquisto, il rapporto con lo spazio, con il tempo, con la fisicità del prodotto. Non è il mercato che evolve in modo indipendente; è l’uomo che cambia e il mercato si riconfigura.

Scegliere il proprio format non è il punto di arrivo. È il punto di partenza.

Una volta definito con fermezza quale modello si sta costruendo e per quale cliente, ogni decisione successiva diventa più coerente: quali categorie merceologiche inserire, come organizzare il layout, quale tipo di consulenza offrire, come impostare il progetto illuminotecnico, quali sistemi espositivi scegliere, come gestire i format dei produttori partner e come comunicare verso l’esterno.

Il progetto del punto vendita non è solo il vestito di una strategia commerciale. È quella strategia resa visibile, navigabile, esperibile dal cliente target. Ed è questa chiarezza comunicativa, prima ancora della qualità dei prodotti esposti, che costruisce nel tempo una relazione che fidelizza il cliente.

di Architetto Cristiano Bonesso