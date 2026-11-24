Quelli della sicurezza sono argomenti su cui fortunatamente si sta sviluppando una sensibilità sempre più diffusa. Una persona deve poter lavorare senza rischi sul luogo di lavoro non solo per obblighi normativi, ma perché la sicurezza rappresenta un valore e un impegno morale, etico e sociale, così come la tutela dell’ambiente. Gruppo Made, in linea con la propria filosofia aziendale, ha messo a punto un nuovo approccio su queste tematiche con un programma di coinvolgimento diretto dei collaboratori.

Ogni attività di miglioramento che Gruppo Made ha messo a punto prevede una formazione dedicata e il coinvolgimento dei collaboratori a tutti i livelli, per arrivare alle decisioni attraverso il dialogo e favorire quindi la partecipazione attiva di ciascuno.

Per raggiungere questi obiettivi vengono creati gruppi di lavoro che effettuano sopralluoghi, si confrontano attraverso l’analisi delle criticità generando nuove idee utili alla definizione dei vari progetti, soluzioni che vengono poi verificate in ambito normativo.

Nel caso dei magazzini di materiali edili e dei centri di logistica, gli ambiti di intervento sono principalmente le operazioni di scarico e carico dei materiali, la corretta movimentazione dei materiali all’interno dei piazzali e dei depositi, lo studio di una e­fficace viabilità, il puntuale utilizzo delle macchine (muletti, elevatori a colonna, e così via) e anche il sicuro utilizzo delle macchine per la lavorazione dei materiali come per esempio il ferro.

Un ulteriore capitolo riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), un argomento purtroppo ancora spesso trascurato, soprattutto nei cantieri edili.