Intelligenza artificiale nelle decisioni aziendali: opportunità e limiti

Negli ultimi anni l’Intelligenza artificiale (Ia) ha avuto un crescente impatto nella vita di tutti i giorni. Progressivamente il suo ruolo non sta solamente sostituendo l’accesso ai classici motori di ricerca o la visita alle varie pagine web, ma diviene un assistente personale per ogni tipologia di richiesta. Se da un lato, nella vita privata, il suo utilizzo è sempre più esteso, nell’ambito aziendale vi sono ancora alcuni aspetti per cui le aziende tendono a diffidare dell’Ia nelle decisioni strategiche:

Scarsa trasparenza dei modelli : spesso è difficile comprendere come l’IA sia arrivata a una determinata soluzione o proposta

: spesso è difficile comprendere come l’IA sia arrivata a una determinata soluzione o proposta Rischio di errori e «allucinazioni» : l’Ia può generare risposte plausibili, ma non corrette

: l’Ia può generare risposte plausibili, ma non corrette Perdita di controllo decisionale : il management può essere riluttante a delegare decisioni rilevanti o strategiche a sistemi algoritmici la cui natura non è visibile

: il management può essere riluttante a delegare decisioni rilevanti o strategiche a sistemi algoritmici la cui natura non è visibile Mancanza di contesto aziendale : l’Ia non è in grado di interpretare e cogliere pienamente la cultura, le dinamiche interne, le relazioni personali e conoscenze tacite. Per conoscenza tacita si intende l’insieme di competenze, esperienze, intuizioni e abilità possedute da una persona, ma difficili da formalizzare o trasferire attraverso procedure e documenti

: l’Ia non è in grado di interpretare e cogliere pienamente la cultura, le dinamiche interne, le relazioni personali e conoscenze tacite. Per conoscenza tacita si intende l’insieme di competenze, esperienze, intuizioni e abilità possedute da una persona, ma difficili da formalizzare o trasferire attraverso procedure e documenti Problemi di sicurezza e riservatezza : timore di esporre dati strategici, commerciali o sensibili, non conoscendo precisamente dove i dati vengono trasferiti e come vengono gestiti

: timore di esporre dati strategici, commerciali o sensibili, non conoscendo precisamente dove i dati vengono trasferiti e come vengono gestiti Responsabilità delle decisioni : si tratta di una lacuna anche a livello normativo e corrisponde al non sapere chi risponde o chi è il responsabile delle conseguenze di una decisione suggerita dall’Ia

: si tratta di una lacuna anche a livello normativo e corrisponde al non sapere chi risponde o chi è il responsabile delle conseguenze di una decisione suggerita dall’Ia Bias algoritmici : i modelli possono riprodurre o amplificare distorsioni presenti nei dati utilizzati, soprattutto se l’insieme dei dati trasferiti non è stato opportunamente controllato e bonificato

: i modelli possono riprodurre o amplificare distorsioni presenti nei dati utilizzati, soprattutto se l’insieme dei dati trasferiti non è stato opportunamente controllato e bonificato Competenze insufficienti: manager e organizzazioni possono non avere le conoscenze necessarie per valutare criticamente gli output dell’Ia. Questo è uno dei problemi più rilevanti in quanto spesso il manager non ha la possibilità, per mancanza di conoscenze e competenze, di valutare e dare un giudizio alla risposta dell’Ia.

In sintesi, più la decisione è strategica, irreversibile e ad alto impatto, maggiore tende a essere la richiesta di supervisione umana. L’Intelligenza artificiale deve essere vista e accettata come strumento di supporto alla decisione più che come decisore autonomo.

Intelligenza artificiale e logistica: il ruolo strategico dei flussi delle merci

Se da un lato l’Intelligenza artificiale porta a un approccio sempre più digitale alle decisioni, la logistica ha una crescente importanza in quanto le esigenze del mercato, contesti socio-economici nuovi e inattesi, crisi internazionali portano in evidenza la necessità di riorganizzare i flussi delle merci, dal momento in cui vengono generate o estratte le materie prime al momento in cui i vari componenti e/o il bene viene trasformato nelle sue parti fino alla consegna al cliente finale che lo userà.

Oggi, il concetto non si ferma all’utilizzo o al consumo, ma la gestione logistica è responsabile, per motivi di sostenibilità, del fine vita del prodotto o del rifiuto generato al fine di creare un’economia sempre più circolare.

Logistica non è solo il trasporto, bensì tutte quelle attività legate al flusso fisico delle merci, dall’acquisto, alla gestione delle scorte e dei materiali in magazzino e in produzione, fino alla spedizione al cliente, nonché l’eventuale organizzazione del suo recupero, smantellamento e/o riutilizzo.

Di fronte a questi scenari è evidente come I’intelligenza artificiale e la logistica siano diventati due pilastri importantissimi per lo sviluppo aziendale. Da un lato si va a gestire in modo nuovo e differente il flusso informativo, dall’altro si entra nell’ambito del flusso fisico dei beni.

Intelligenza artificiale e logistica entrano sinergicamente e strategicamente nelle aziende per garantire la continuità del business soprattutto nel medio e lungo termine. Per questi motivi, le aziende devono essere in grado di utilizzare l’Ia nei diversi contesti in cui la logistica si colloca, come:

Approvvigionamento

Magazzino e gestione delle scorte

Preparazione dell’ordine e spedizione

IA negli acquisti: dalla ricerca dei fornitori alla scelta delle quantità

L’approvvigionamento è il processo che parte dalla selezione (quando necessaria) del fornitore, la richiesta di una quotazione, la scelta del fornitore più performante, l’acquisto della merce e il monitoraggio delle prestazioni del fornitore.

L’intelligenza artificiale è uno strumento che semplifica e velocizza le fasi della ricerca di nuovi fornitori. Richiedendo informazioni quali la tipologia di merce, la zona preferibile da cui acquistare è possibile ricevere in tempo reale un elenco di potenziali fornitori. A differenza del classico motore di ricerca, il riferimento fornito può essere completo di indirizzo, referente, distanza in chilometri, eventuali informazioni di contatto.

Proseguendo nel processo di approvvigionamento, selezionati alcuni potenziali fornitori, l’Ia diventa uno strumento importante sia per preparare adeguatamente una richiesta di quotazione (Rfq, Request of quotation), sia di confronto (benchmark) nel momento in cui i fornitori spediscono le Rfq, elaborando e presentando quale fornitore possiede i migliori requisiti per l’azienda richiedente.

Anche in questo caso, lo strumento Ia velocizza, semplifica e rende accessibili comparazioni che spesso richiedono molto tempo o mettono in evidenza delle criticità da chiarire successivamente con il fornitore stesso.

Passando alle quantità da acquistare per gestire correttamente il magazzino, un sistema di elaborazione automatico può essere in grado di suggerire la migliore quantità elaborando informazioni quali i tempi di approvvigionamento, i lotti minimi, l’indice di rotazione, lo spazio di magazzino ed eventuali tempi di obsolescenza, ricevendo inoltre indicazioni su modelli alternativi di gestione dell’ordine (per esempio, Kanban o Vendor Managed Inventory).

Esempio di prompt per la ricerca dei fornitori

Esempio di prompt

Trova le aziende che vendono il materiale XXXX, siano collocate a non più di 150 Km dalla nostra sede, il tempo di trasporto non sia mediamente superiore a 2,5 ore, il fatturato non sia inferiore a XX milioni di Euro. Per ciascuna azienda fornisci in un foglio di calcolo il nome, l’indirizzo, il tempo di viaggio medio, l’email del responsabile commerciale, l’email aziendale e il telefono

Intelligenza artificiale nel magazzino: documenti, identificazione e stoccaggio

Una delle attività che spesso richiedono tempo e necessitano di elaborazioni manuali è il carico dei documenti di trasporto.

Oggi l’Ia è in grado di leggere la scansione di un documento e dall’immagine recuperare tutte le informazioni inerenti codice prodotto, descrizione, quantità, anagrafica del fornitore per poi passarle al sistema gestionale per la registrazione. L’analisi delle immagini permette alla macchina di capire anche cosa è arrivato evidenziando eventuali non conformità estetiche dovute a danni subiti durante le fasi di trasporto.

In altre parole, solo per alcuni prodotti, l’identificazione visiva del prodotto potrebbe ridurre notevolmente il fabbisogno di etichette. A seguito dell’arrivo della merce e del successivo carico, un sistema di gestione del magazzino dotato di Ia fornisce le indicazioni più corrette per lo stoccaggio e il successivo prelievo del materiale combinando dati quali la frequenza di prelievo, dimensioni del materiale, peso, modalità di prelievo e modalità di movimentazione.

Esempio di prompt per il riordino delle scorte

Esempio di prompt

Quanto materiale devo acquistare dal fornitore sapendo che i dati trasmessi in allegato rappresentano i consumi degli ultimi 24 mesi; il materiale ha una forte stagionalità. Il tempo di approvvigionamento è di 30 giorni lavorativi, il materiale non teme obsolescenza, in magazzino oggi la quantità è di XXXX, abbiamo ordini per i prossimi due mesi pari a XXXX e la tendenza del prezzo del materiale è in crescita.

IA nelle spedizioni: trasporti, vettori e documentazione

Per la spedizione, infine, l’Ia può svolgere un ruolo rilevante nella gestione della spedizione delle merci, soprattutto come strumento di supporto alla pianificazione, al controllo e alla gestione delle eccezioni.

In particolare, può essere utilizzata per scegliere la modalità di trasporto, vettore, livello di servizio e data di partenza più convenienti. Inoltre, combinando ordini e spedizioni, può essere utilizzata per aumentare il coefficiente di riempimento dei mezzi e ridurre viaggi parzialmente vuoti e contemporaneamente ottimizzando i percorsi e le sequenze di consegna.

Come accade per i fornitori, l’Ia può supportare nella scelta e nella valutazione dei vettori, confrontando costo, puntualità, affidabilità, danni, reclami e livello di servizio.

Inoltre, l’Ia può preparare correttamente tutti i documenti necessari al trasporto o all’esportazione.

Esempio di prompt per organizzare una spedizione

Esempio di prompt

Organizzare la seguente spedizione con origine Milano e destinazione Monaco di Baviera. Merce: 12 Epal, 8.500 kg complessivi. Merce non pericolosa. Ritiro lunedì ore 14:00 con consegna richiesta entro mercoledì ore 12:00. Minimizzare il costo garantendo la puntualità. In allegato l’anagrafica dei vettori e i loro costi. Analizza le alternative e suggerisci quale vettore utilizzare. Presenta la soluzione motivandola sinteticamente.

I vantaggi dell’intelligenza artificiale nella logistica e nella supply chain

Quello che emerge dalla precedente analisi è come l’Intelligenza artificiale sia uno strumento versatile e in grado di accompagnare passo-passo tutte le fasi della gestione della merce. I risultati sono la riduzione degli errori, la riduzione dei costi, l’aumento della velocità delle procedure e la riduzione del fabbisogno di competenze specifiche.

Se da un lato sono sorprendenti i benefici che si possono ottenere, non è assolutamente trascurabile il fatto che l’Ia fornisce risposte corrette solo nel momento in cui essa possa disporre di dati veritieri e significativi rispetto alla realtà.

L’insieme dei dati (dataset) da fornire all’ Ia deve essere accurato (dati corretti), completo (con tutte le informazioni rilevanti), coerente (unità di misura, codifiche e definizioni uniformate), aggiornato (meglio se in tempo reale) e comprensibile (variabili, campi e significato dei dati devono essere chiaramente definiti). L’azienda deve, quindi, avviare dei nuovi processi operativi per essere in grado di raccogliere, stoccare e mantenere informazioni corrette.

Altra raccomandazione: l’Ia non è in grado di comprendere il contesto in cui un processo si svolge, ovvero molte indicazioni che l’uomo è in grado di elaborare si basano sull’esperienza, su regole che spesso non sono né scritte né codificabili. Proprio per questo il giudizio è fondamentale, trattandosi di uno strumento, l’interpretazione dei risultati da parte di una persona consente di non incorrere in errori che spesso non sono dovuti all’Ia, ma all’incapacità dell’uomo di essere stato in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta elaborazione.

Intelligenza artificiale e logistica: le letture di riferimento

Cao, G., Duan, Y., & Edwards, J. S. (2026). AI Trustworthiness in Managerial Decision-Making: Ethics, Transparency, and Explainability as Key Drivers. Journal of Business Ethics.

Raisch, S., & Krakowski, S. (2021). Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox. Academy of Management Review, 46(1), 192–210.

Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarpour, A., Oghazi, P., & Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. Journal of Business Research, 122, 502–517.

Pournader, M., Ghaderi, H., Hassanzadegan, A., & Fahimnia, B. (2021). Artificial intelligence applications in supply chain management. International Journal of Production Economics, 241.

di Andrea Payaro