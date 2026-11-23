Chausson Matériaux inizia dunque a diversificare la propria azione, integrando anche alcune produzioni di materiali , di fatto integrando nella propria attività alcuni elementi di filiera, primo fra tutti la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo , espandendo ulteriormente la propria attività e triplicando in pochi anni il numero di punti vendita e il fatturato.

È un passaggio fondamentale perché introduce una vera e propria rifocalizzazione dell’attività sullo sviluppo di una moderna logistica, affiancata dalla creazione di una scuola di formazione interna per i propri dipendenti.

Negli anni Ottanta entrano in azienda i figli, Philippe Chausson e Pierre-Georges Chausson , avviando un’ulteriore fase di espansione a livello regionale, con l’apertura di nuove sedi a Saint Orens e a Carcassonne . È in quegli anni che l’attività si espande attraverso l’apertura di ulteriori magazzini, chiudendo di fatto l’attività di grossista per rivenditori al dettaglio e aprendo propri punti vendita .

Negli anni Sessanta George Chausson procede a una serie di investimenti strategici, tra i quali la costruzione di un moderno deposito organizzato con inventari permanenti e con una struttura circolare centrale , puntando dunque sull’ottimizzazione della logistica interna, e iniziando a produrre per i propri clienti cataloghi dei prodotti trattati e distribuiti.

Digitalizzazione, e-commerce e nuovi servizi per i professionisti

Negli anni successivi sono stati inseriti nuovi servizi all’interno dell’azienda, in particolare attraverso lo sviluppo dei servizi digitali. Nel 2016 con l’avvio del proprio e-commerce, sia via web che con app dedicata, e anche un servizio specifico per i cantieri e per i professionisti, denominato Drive.

Nel 2016 il gruppo ha acquistato anche Novovis, azienda produttrice di giunti e rinforzi, assieme a due fabbriche di lastre di cartongesso, al fine di rafforzare la propria catena distributiva e di offerta per i propri clienti.

Parc Express e l’ottimizzazione della logistica

Nel biennio 2017-2018 è il momento dello sviluppo di un nuovo servizio denominato Parc Express, che velocizza ordini e consegne attraverso l’implementazione di una gestione ottimizzata del magazzino attraverso i Pda dei dipendenti.

Nel 2018 ritorna a fornire anche materiali in legno, attraverso l’acquisizione dell’azienza Tbn19 che viene trasformata nel proprio marchio Elosbois, dove oltre al materiale vengono forniti servizi di essicazione, piallatura, lavorazione, taglio, trattamento e finitura.

Nel 2019 avviene l’acquisizione di Crea quincaillerie.pro, un sito di vendita online di ferramenta, al fine di completare l’offerta e conquistare nuovi clienti.

La strategia di espansione e crescita si consolida nel 2021 con la costruzione di una rete nazionale di 470 punti vendita, oggi incrementati a 795 grazie alla acquisizione nel 2025 della rete di vendita di Frans Bonhomme.

Chausson Matériaux oggi: 795 punti vendita e 1,73 miliardi di fatturato

Oggi Chausson Matériaux è di fatto il principale distributore indipendente di materiali edili in Francia, un’azienda che ha mantenuto una conduzione familiare (oggi è gestita dai fratelli Pierre Georges e Philippe, nipoti del fondatore), che somma 6.800 dipendenti, un fatturato di 1,73 miliardi di euro nel 2025 e conta 795 punti vendita generalisti, dove sono trattati tutti i materiali necessari per l’edilizia: intonaci, controsoffitti, isolanti, opere strutturali, carpenteria, coperture, legname, serramenti, piastrelle, parquet, utensili professionali e prodotti chimici per l’edilizia.

L’azienda opera con il proprio marchio principale Chausson Matériaux e con i marchi dedicati: Chausson PPI, Chausson Carrelage, Chausson Façade e Chausson Bois Couverture. Inoltre, tutti i punti vendita dispongono di showroom nelle quali sono esposte le piastrelle di propria produzione, i parquet e i rivestimenti.

Una rete decentralizzata che punta su indipendenza, persone e sostenibilità

Il percorso di strutturazione e crescita che ha portato Chausson a espandersi progressivamente su scala regionale e poi nazionale, attraverso un modello di sviluppo fondato su prossimità territoriale, specializzazione tecnica e forte autonomia imprenditoriale, è ben rappresentato nel motto dell’azienda, che recita:

«Garantire la longevità dell’azienda significa prendere decisioni di investimento che la sostengano e la adattino al contesto. Significa prendersi cura, ogni giorno, del benessere dei dipendenti attraverso l’ambiente di lavoro, la partecipazione e la responsabilizzazione».

Un motto che evidenzia l’importanza delle persone, ovvero dei collaboratori, all’interno dell’azienda. Inoltre, come esemplificato nel Rapport Rse 2025, Clausson Matériaux oggi è particolarmente orientata a ridurre la propria impronta di carbonio, ottimizzando i processi al fine di ridurre le emissioni.

Ma gli obiettivi aziendali riguardano un ampio spettro di azioni, dalla formazione alla sicurezza, dall’inclusione sociale alla mixité (equilibrio di genere per i dipendenti), decarbonizzazione ed eco-responsabilità verso i propri prodotti e processi, un impegno a rimanere locali nella crescita e diffusione nazionale, attenzione locale giocata anche con il supporto ad attività sportive e di altro genere (sponsorship, azioni di puro mecenatismo), secondo un’ottica solidale.

Dal punto di vista commerciale, Chausson Matériaux commercializza più di 200 mila prodotti di materiali da costruzione a stock nei suoi punti vendita e attraverso il catalogo professionale, integrando la propria offerta con prodotti esclusivi oltre alle linee dei principali fornitori del mercato.

La sede centrale si trova a Saint-Alban, nell’area di Tolosa, e svolge un ruolo di coordinamento strategico per una rete estremamente decentralizzata, lasciando alle singole agenzie un’elevata autonomia operativa.

Parallelamente alla crescita organica, il gruppo ha intrapreso una strategia di espansione esterna che mira a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato francese, in un contesto caratterizzato da concentrazione e competizione crescente.

Oltre la distribuzione: 37 siti produttivi e una logistica integrata

Accanto all’attività amministrativa e commerciale, è molto interessante evidenziare come Chausson abbia progressivamente sviluppato una struttura operativa integrata che va oltre la semplice distribuzione.

L’azienda oggi dispone infatti di 37 siti produttivi, dedicati in particolare alla fabbricazione di prodotti in cemento, elementi prefabbricati e lavorazioni legate al legno e ai sistemi costruttivi, oltre a otto grandi depositi logistici e a una piattaforma nazionale automatizzata a supporto dell’approvvigionamento delle agenzie. Questa organizzazione è sostenuta da una logistica articolata, che comprende una flotta di oltre 3 mila mezzi per la consegna in cantiere e la movimentazione dei materiali.

Un esempio per il futuro della distribuzione edile italiana

Appare del tutto evidente come Chausson Matériaux si presenti oggi come un attore importante nel mercato della distribuzione di materiali edili in Francia, un modello capace di coniugare tradizione imprenditoriale, dimensione industriale e adattamento continuo alle trasformazioni del mercato edilizio.

In questo senso risultano esemplari la lungimiranza e la coerenza che l’azienda dimostra di mantenere ancora dopo oltre un secolo di attività, rimanendo nel tempo indipendente e legata al capitale familiare, non quotata in borsa né controllata da grandi gruppi finanziari, ma anzi in grado di crescere autonomamente, anche grazie ad un ottimo rapporto con il sistema del credito, in particolare con il Crédit Mutuel Equity, partner per le più recenti azioni di sviluppo, in particolare nell’acquisizione di Frans Bonhomme.

Un esempio di quello che anche in Italia, tra qualche anno, potrebbe accadere nell’evoluzione del mercato della distribuzione di materiali edili.