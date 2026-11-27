Lo showroom aziendale non è semplicemente un ambiente in cui esporre prodotti e campionari, ma uno strumento strategico per comunicare l’identità di un’impresa, consolidare le relazioni commerciali e offrire ai clienti professionali un’esperienza diretta dei valori del marchio. Per le aziende del settore edilizia e finiture, la progettazione di uno spazio espositivo interno alla propria sede rappresenta un’opportunità per valorizzare la qualità dei prodotti, raccontare la propria storia e distinguersi dalla concorrenza. Un factory showroom ben concepito diventa così un luogo di rappresentanza, formazione e sperimentazione, capace di trasformare la visita in azienda in un’esperienza concreta e riconoscibile.
Che cos’è uno showroom aziendale e quale funzione svolge
Capita spesso, visitando aziende appartenenti al settore edile, di trovare realtà solide, con prodotti eccellenti e una storia importante alle spalle, che accolgono i propri clienti-partner in spazi che non raccontano nulla di tutto questo. Una sala riunioni anonima, qualche campionario appoggiato lungo una parete, un corridoio che porta agli uffici. Il prodotto è ottimo, l’accoglienza è cordiale, ma lo spazio non comunica l’identità e l’anima dell’azienda. Restano sotto traccia i valori che la muovono, il perché un rivenditore o un progettista dovrebbe sceglierla invece di un concorrente. È un’occasione mancata, e spesso, forse inconsapevolmente, nemmeno percepita come tale.
Lo showroom aziendale, o factory showroom, è lo spazio espositivo che l’azienda realizza all’interno o in prossimità della propria sede.
A differenza del punto vendita, si rivolge in prevalenza, e spesso in via esclusiva, a un pubblico professionale specializzato.
Non è pensato per la vendita diretta al consumatore finale, ma per accogliere rivenditori, progettisti, agenti e partner commerciali e comunicare loro i valori umani e professionali, la forza del marchio, la qualità dei prodotti, nel luogo stesso in cui vengono ideati e realizzati.
È il biglietto da visita tangibile, immersivo dell’identità di un’impresa, e come tale merita un pensiero progettuale all’altezza.
Lo showroom aziendale dopo il Covid: da spazio di rappresentanza a destinazione permanente
C’è stato un momento preciso in cui molte aziende hanno riscoperto il valore della propria sede aziendale e in particolare della loro factory showroom. Durante la pandemia del Covid, con le fiere sospese e i contatti in presenza ridotti al minimo, lo showroom aziendale è rimasto uno dei pochi “luoghi istituzionali” da cui continuare a comunicare, presentare prodotti, mantenere vive le relazioni commerciali.
Molte imprese si sono accorte in quel frangente che il proprio spazio non era all’altezza di questo compito, che era rimasto fermo mentre gli investimenti erano stati canalizzati altrove, verso i punti vendita e gli eventi fieristici. Quella fase ha lasciato un’eredità importante che va oltre l’emergenza.
Da allora lo showroom aziendale ha acquisito una rilevanza strategica nuova, e il fenomeno è oggi ben visibile nelle scelte dei grandi marchi. Alcuni tra i produttori più importanti hanno progressivamente ridotto o in casi estremi abbandonato la presenza alle fiere storiche di settore, concentrando gli investimenti sulle proprie sedi espositive.
L’obiettivo è trasformare questi spazi aziendali in «destinazioni permanenti», dove accogliere clienti e progettisti in qualsiasi momento dell’anno. Ovvero passare da spazi funzionali a luoghi identitari, emozionali ed esperenziali.
È una tendenza che racconta bene il cambiamento in atto: la sede aziendale non è più un luogo da visitare in alternativa alla fiera in modo saltuario ma sta diventando l’evento stesso, il luogo dove il brand si mostra nella sua forma più autentica e senza le mediazioni del contesto fieristico.
Brand experience: quando i valori aziendali diventano un’esperienza
Il trend progettuale che osservo da anni identifica lo showroom come una brand experience. Ovvero, una esperienza immersiva in cui tutti i nostri sensi interagiscono con le componenti fisiche e non (luce, temperatura, profumi) presenti in un spazio costruito. Un luogo narrativo dove ogni elemento, dall’architettura al più piccolo dettaglio di finitura, concorre a comunicare al visitatore la filosofia del marchio.
Questo vale in modo particolare per le showroom aziendali, che hanno il compito di rappresentare il brand alla fonte, senza i compromessi che affievoliscono l’intensità del punto vendita ad esempio in contesti multi-marca.
Progettare uno showroom aziendale significa coniugare in modo armonico la qualità del prodotto, i valori fondanti dell’identità del brand e le scelte di design che danno al cliente un riscontro solido e coerente con la promessa ricevuta. Non si tratta di costruire uno spazio solo scenografico fine a sé stesso, ma di dare forma fisica a ciò che l’azienda ha “in animus” e a ciò che vuole comunicare.
Un’impresa che produce serramenti di alta gamma, superfici ceramiche di pregio o sistemi per l’edilizia ad alte prestazioni ha bisogno di uno spazio che comunichi quella qualità con la stessa cura con cui è stato sviluppato il prodotto, perché il cliente professionale legge la coerenza tra ciò che vede e ciò che gli viene raccontato, e su quella coerenza costruisce la propria fiducia.
Le funzioni dello showroom aziendale: esposizione, formazione e comunicazione
La forza dello showroom aziendale sta nella molteplicità delle funzioni che può svolgere quando è progettato con una visione chiara.
È un laboratorio dove le figure aziendali si confrontano e verificano dal vero le scelte di prodotto, di visual merchandising e di comunicazione, prima di trasferirle alla rete.
È un modello di riferimento da mostrare ai partner interessati a sviluppare corner o spazi espositivi in affiliazione, un format costruito e collaudato che dimostra concretamente come il prodotto dovrebbe essere esposto e raccontato.
È un set per la produzione di contenuti, un palcoscenico da cui presentare le novità attraverso video, dirette e campagne, un’esigenza che negli ultimi anni è entrata stabilmente nelle abitudini di comunicazione delle aziende.
Ed è, sempre più spesso, un luogo di formazione. Per un’azienda produttrice lo showroom è il contesto ideale in cui formare la propria rete vendita, aggiornare gli agenti sulle nuove collezioni, illustrare ai rivenditori le caratteristiche tecniche e i plus commerciali dei prodotti. La formazione condotta all’interno di uno spazio che incarna i valori del marchio è più efficace di qualsiasi presentazione fatta altrove, perché unisce il contenuto tecnico all’esperienza diretta dell’identità aziendale.
Dallo showroom alla sede aziendale: l’architettura come biglietto da visita
Il ragionamento sullo showroom aziendale apre naturalmente a una riflessione più ampia, che riguarda l’intera sede dell’impresa.
Nel 1957 Adriano Olivetti, a chi gli chiedeva se volesse semplicemente degli uffici, rispose che desiderava un biglietto da visita. Quella intuizione resta valida oggi più che mai: una sede ben progettata non contiene soltanto le attività di un’impresa, la rappresenta. Contribuisce a costruire senso di appartenenza, comunica ai collaboratori di essere parte di un progetto comune, e dà agli interlocutori esterni una misura della cultura e dell’ambizione dell’impresa.
Showroom e sede sono le due facce dello stesso racconto.
C’è però un aspetto che distingue lo showroom aziendale ben concepito, ed è la sua natura dinamica. Non è uno spazio che si realizza una volta e si lascia invariato per un decennio. È un luogo che vive, che si aggiorna con le nuove collezioni, che sperimenta soluzioni espositive da trasferire alla rete dei punti vendita, che accompagna l’evoluzione dell’azienda nel tempo.
Questa flessibilità va prevista fin dalla progettazione: un layout pensato per essere aggiornato con facilità, sistemi espositivi modulari, un progetto illuminotecnico capace di adattarsi a nuove esposizioni sono scelte che permettono allo showroom di restare attuale senza richiedere interventi strutturali a ogni cambio di gamma.
Investire nel proprio showroom aziendale significa riconoscere che il modo in cui un’azienda accoglie e racconta se stessa non è un dettaglio, ma una parte sostanziale del suo valore.
È il luogo dove il brand smette di essere un’idea comunicata e diventa un’esperienza vissuta, il punto in cui il cliente professionale entra nel cuore dell’impresa e ne esce con una convinzione più solida. Per un’azienda del settore edilizia e finiture, poche cose comunicano competenza e visione quanto uno spazio che sa raccontare, con coerenza e cura, l’identità di chi lo ha costruito.
di Cristiano Bonesso, architetto