Che cos’è uno showroom aziendale e quale funzione svolge

Capita spesso, visitando aziende appartenenti al settore edile, di trovare realtà solide, con prodotti eccellenti e una storia importante alle spalle, che accolgono i propri clienti-partner in spazi che non raccontano nulla di tutto questo. Una sala riunioni anonima, qualche campionario appoggiato lungo una parete, un corridoio che porta agli uffici. Il prodotto è ottimo, l’accoglienza è cordiale, ma lo spazio non comunica l’identità e l’anima dell’azienda. Restano sotto traccia i valori che la muovono, il perché un rivenditore o un progettista dovrebbe sceglierla invece di un concorrente. È un’occasione mancata, e spesso, forse inconsapevolmente, nemmeno percepita come tale.

Lo showroom aziendale, o factory showroom, è lo spazio espositivo che l’azienda realizza all’interno o in prossimità della propria sede.

A differenza del punto vendita, si rivolge in prevalenza, e spesso in via esclusiva, a un pubblico professionale specializzato.

Non è pensato per la vendita diretta al consumatore finale, ma per accogliere rivenditori, progettisti, agenti e partner commerciali e comunicare loro i valori umani e professionali, la forza del marchio, la qualità dei prodotti, nel luogo stesso in cui vengono ideati e realizzati.

È il biglietto da visita tangibile, immersivo dell’identità di un’impresa, e come tale merita un pensiero progettuale all’altezza.

Lo showroom aziendale dopo il Covid: da spazio di rappresentanza a destinazione permanente

C’è stato un momento preciso in cui molte aziende hanno riscoperto il valore della propria sede aziendale e in particolare della loro factory showroom. Durante la pandemia del Covid, con le fiere sospese e i contatti in presenza ridotti al minimo, lo showroom aziendale è rimasto uno dei pochi “luoghi istituzionali” da cui continuare a comunicare, presentare prodotti, mantenere vive le relazioni commerciali.

Molte imprese si sono accorte in quel frangente che il proprio spazio non era all’altezza di questo compito, che era rimasto fermo mentre gli investimenti erano stati canalizzati altrove, verso i punti vendita e gli eventi fieristici. Quella fase ha lasciato un’eredità importante che va oltre l’emergenza.

Da allora lo showroom aziendale ha acquisito una rilevanza strategica nuova, e il fenomeno è oggi ben visibile nelle scelte dei grandi marchi. Alcuni tra i produttori più importanti hanno progressivamente ridotto o in casi estremi abbandonato la presenza alle fiere storiche di settore, concentrando gli investimenti sulle proprie sedi espositive.

L’obiettivo è trasformare questi spazi aziendali in «destinazioni permanenti», dove accogliere clienti e progettisti in qualsiasi momento dell’anno. Ovvero passare da spazi funzionali a luoghi identitari, emozionali ed esperenziali.

È una tendenza che racconta bene il cambiamento in atto: la sede aziendale non è più un luogo da visitare in alternativa alla fiera in modo saltuario ma sta diventando l’evento stesso, il luogo dove il brand si mostra nella sua forma più autentica e senza le mediazioni del contesto fieristico.